Mai Kivelä ja Pia Lohikoski: EU:n uusi yhtiömalli uhkaa työntekijöiden oikeuksia – Suomi ei saa hyväksyä esitystä
24.6.2026 09:38:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Pia Lohikoski varoittavat, että Euroopan komission esitys uudesta EU Inc. -yhtiömuodosta voi merkittävästi heikentää työntekijöiden oikeuksia ja avata ovia työehtojen kiertämiselle. Kansanedustajat jättivät asiasta tänään eriävän mielipiteen suureen valiokuntaan.
– Esitys sisältää vakavia riskejä suomalaiselle työelämälle. Pahimmillaan se mahdollistaisi tilanteen, jossa Suomessa työskenteleviin ei enää sovellettaisi Suomen työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia, Kivelä ja Lohikoski painottavat.
Komission esittämä EU Inc. -malli mahdollistaisi yrityksen perustamisen nopeasti ja digitaalisesti mihin tahansa EU-maahan – riippumatta siitä, missä yrityksen työntekijät tosiasiassa työskentelevät. Tämä loisi merkittävän riskin sääntelyshoppailulle, jossa yritykset hakeutuvat maihin, joissa työntekijöiden oikeudet ovat heikommat.
– Yritykset voisivat kiertää työelämän pelisääntöjä rekisteröitymällä maihin, joissa työntekijöiden osallistumisoikeudet ja suoja ovat heikommat. Tämä rapauttaisi sekä työntekijöiden asemaa että reilua kilpailua, edustajat toteavat.
Kivelä ja Lohikoski korostavat myös esitykseen liittyviä talousrikosriskejä. Yrityksen voisi perustaa jopa 48 tunnissa, ja viranomaisten mahdollisuudet tarkistaa tietoja jäisivät rajallisiksi, mikä lisäisi riskiä väärinkäytöksille.
– Tällainen järjestelmä olisi otollinen pöytälaatikkoyhtiöille, bulvaanijärjestelyille ja rahanpesulle. Samalla viranomaisten valvonta vaikeutuisi, kun yrityksen toiminta ja rekisteröinti voivat sijaita eri maissa, he varoittavat.
Komission esityksen hyödyt jäävät kansanedustajien mukaan epäselviksi ja vähäisiksi. Suomessa yrityksen perustaminen on jo nykyisellään nopeaa ja pitkälti digitalisoitua, eikä hallinnollisen taakan keventäminen tällaisessa mittakaavassa ole tarpeen.
– Ei ole hyväksyttävää, että mahdolliset hyödyt yrityksille saavutetaan työntekijöiden oikeuksien, verotulojen ja sääntöjen noudattamisen kustannuksella, Kivelä ja Lohikoski korostavat.
Kansanedustajat vaativat, että Suomi ei hyväksy komission esitystä nykyisessä muodossaan, vaan esitys on palautettava valmisteluun ja siihen on lisättävä sitovat suojamekanismit.
– Tarvitsemme selkeät ja sitovat säännöt, jotka estävät työehtojen, verojen ja sosiaaliturvan kiertämisen. Ilman tällaisia turvaa työntekijöiden oikeudet ovat vaarassa, Kivelä ja Lohikoski linjaavat.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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