SDP:n Suhonen: Hallitus petti työllisyyslupauksensa nuorille

Ei tullut Orpo-Purran hallitukselta 100 000 uutta työpaikkaa, vaan tuli EU:n surkein työttömyys ja tänä aamuna Tilastokeskus kertoi, että työttömien määrä on noussut jo 2000-luvun ennätykseensä. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli toukokuussa jo 376 000, mikä on korkein määrä sitten vuoden 1998.

-Hallituksen puheet alkavasta kasvusta eivät kovinkaan monessa perheessä mieltä lämmitä, kun työttömyys jatkaa kasvuaan ja aivan liian monella jää tänäkin kesänä lomamatka vain haaveeksi, Suhonen jatkaa.

Erityisen surulliseksi tilanteen tekee, että merkittävä osa noususta johtuu nuorisotyöttömyyden rajusta kasvusta. Tähänkään hallituksen ei ole ollut riittävää kunnianhimoa puuttua.

Paljon mainostetut nuorten työllistämissetelit ovat jääneet hyllyyn pölyttymään ja tämän aamun Ylen uutinen paljasti, että puheet 500 kesätyöpaikasta valtiolla ovat olleet vain tyhjää sanahelinää.

-Ei tarvitse ihmetellä miksi nuorten usko tulevaan on pohjamudissa, kun hallitus tarjoilee vain petettyjä lupauksia ja yhä epävarmempaa työelämää tulevaisuudessa. Hallituksen kauniit puheet nuorten työllisyyden kohentamisesta ovatkin vain jatkoa muille petetyille lupauksille, Suhonen päättää.