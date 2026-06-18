Julkinen kuuleminen kulutuksen järjestelmäteknisistä vaatimuksista (KJV2026) 21.8. saakka
24.6.2026 10:57:56 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid järjestää julkisen kuulemisen kulutukselle asetettavista uusista järjestelmäteknisistä vaatimuksista, KJV2026:sta. Kuuleminen jatkuu 21.8.2026 saakka. Uudistus asettaa merkittäviä teknisiä vaatimuksia yli 30 MW:n suuruisille kulutuslaitoksille.
Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset koskevat kaikkia Suomen sähköjärjestelmään liittyviä kulutuslaitoksia ja jakeluverkkoja. KJV2026 asettaa merkittäviä teknisiä vaatimuksia yli 30 MW:n kokoisille suurille teollisille sähkön kuluttajille, joita ovat esimerkiksi datakeskukset, sähkökattilat ja elektrolyyserilaitokset. Niiltä vaaditaan jatkossa mm. nykyistä parempaa häiriösietoisuutta eli nk. lähivikavaatimusta sekä kykyä rajoittaa verkosta ottamaansa tehoa.
Nyt kuultava kokonaisuus perustuu viime vuonna esiteltyyn vaatimusluonnokseen ja siitä saatuun kuulemispalautteeseen sekä muuhun sidosryhmiltä kerättyyn lisätietoon.
Kuulemisen jälkeen Fingrid tekee vaatimuksiin tarvittavat muutokset ja täsmennykset ja toimittaa ne Energiaviraston vahvistettavaksi. Tavoiteaikataulu KJV2026:n vahvistukselle ja voimaanastumiselle on maaliskuu 2027.
Kuultava dokumentti on tiedotteen liitteenä. Kommentit dokumenttiin voi esittää vapaamuotoisesti sähköpostilla tai lähettämällä kommentoitu kopio asiakirjasta osoitteeseen gridcompliance@fingrid.fi.
Lisätiedot:
Lasse Linnamaa, yksikön päällikkö, voimajärjestelmätekniikka, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5362Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
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