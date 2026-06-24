SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen toimet ovat täysin riittämättömät työttömyyskriisin helpottamiseksi
24.6.2026 11:05:17 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Suomessa työttömyys jatkaa kasvuaan kaikissa ikäryhmissä. KEHA-keskuksen viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukana työttömiä on yli 325 000, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilastokeskuksen uusimman tiedon mukaan työttömien määrä kasvoi suurimmilleen 2000-luvulla ja työllisyysaste jatkoi edelleen alenemistaan. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Työmarkkinatorille toukokuun aikana 33 900, mikä on 34 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.
- Jokainen kuukausi on ollut koko hallituskauden ajan huonompi edelliseen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Niin on nytkin. Orastava talouskasvu ei näy työttömyysluvuissa eikä avoimissa työpaikoissa. Hallituksen toimet työttömyyskriisin helpottamiseksi ovat täysin riittämättömät. Esimerkiksi nuorten työllistämissetelin on saanut vasta noin 500 nuorta, kun kohderyhmän koko on kaikkiaan 76 000. Hallitus on täysin epäonnistunut työllisyyden hoidossa, koska sen itsensä lupaamaan 100 000 uuden työllisen sijaan on saatu kymmeniätuhansia uusia työttömiä, ärähtää Lyly.
Työttömien aktivointiaste laskee edelleen. Aktivointiasteeseen laskettavia palveluita ovat muun muassa palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa 74 500 henkilöä, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
- Kolme vuotta on mennyt Orpo-Purran hallituksella ilman aktiivista työllisyyspolitiikkaa. Palkkatuetun työn käyttö on käytännössä poistettu kunnilta ja kuntayhtymiltä ja kuntouttava työtoiminta aiotaan lopettaa säästövimmassa. Siis toimia, joilla työllisyyttä nimenomaan parannettaisiin ja autettaisiin työttömiä työnhakijoita työllistymään, lopetetaan yksi toisensa jälkeen. Ja tilalle ei anneta mitään työllistämistyökaluja, jotka auttavat pitkässä juoksussa työllisyyden paranemisessa, toteaa Lyly.
- Orpo-Purran hallitus on keskittynyt kaikkeen muuhun kuin työllisyyden hoitoon, vaikka juuri tällä sektorilla aiottiin laittaa asiat kuntoon. Heikoimmin panostettu, heikoimmin hoidettu ja tulokset näemme: työttömyyskriisi runtelee Suomea koko hallituskauden ajan. Kyllä Suomi nyt tarvitsee jo uuden suunnan, päättää Lyly.
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Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
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