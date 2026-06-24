Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski SuomiAreenassa: Amislainen ei vie meitä avaruuteen, jos koulupäivä loppuu lounaaseen

25.6.2026 16:00:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaati SuomiAreenan “koulupäivässä” ammatillisen koulutuksen korjaussarjaa seuraavalle hallituskaudelle. Lohikoski osallistuu Porissa paneelissa “Amikset vie meidät avaruuteen”, jossa käsiteltiin ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen nykytilaa, osaajapulaa ja tulevaisuuden osaamistarpeita.

Kuva: Outi Neuvonen

– Kun puhuin aiheesta somessa tänä keväänä, amislaiset jakoivat lukujärjestyksiään TikTokissa. Niistä näkyi, miten lyhyiksi koulupäivät voivat jäädä. On epäoikeudenmukaista, että amislainen oppivelvollinen päättää koulupäivänsä aikaisin, kun lukiolainen saa täyden koulupäivän. Amikset on korjattava ensi hallituskaudella, Lohikoski sanoo.

Lohikosken mukaan ammatillisen koulutuksen kriisi on ratkaistava ensi hallituskaudella, jos Suomi aikoo nostaa koulutustasoa ja turvata nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin.

– Tulevaisuuden osaaminen ja suomalainen kestävä talous eivät synny säästämällä nuorten koulupäivistä. Jokaisella nuorella on oltava yhtäläiset mahdollisuudet saada riittävät jatko-opintovalmiudet, Lohikoski sanoo.

Paneelissa keskusteltiin myös Lohikosken pidemmän aikavälin visiopaperista, jossa hän esittää ammatillisen koulutuksen korjaussarjan rinnalle Oppivelvollisuus 2.0 -visiota. Sen lähtökohtana on, että pienenevät ikäluokat, alueellinen eriytyminen ja kasvava osaajapula pakottavat Suomen tarkastelemaan toista astetta uudella tavalla.

Lohikosken mukaan seuraavalla hallituskaudella on käynnistettävä selvitys ja kokeilu yhtenäisemmästä toisesta asteesta sekä alueellisista ratkaisuista, joilla laadukas opetus voidaan turvata myös siellä, missä nuorten määrä vähenee.

Amikset vie meidät avaruuteen -keskustelu SuomiAreenassa torstaina 25.6.2026 klo 16.00—16.45.

Yhteyshenkilöt

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