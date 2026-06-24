Pia Lohikoski SuomiAreenassa: Amislainen ei vie meitä avaruuteen, jos koulupäivä loppuu lounaaseen
25.6.2026 16:00:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaati SuomiAreenan “koulupäivässä” ammatillisen koulutuksen korjaussarjaa seuraavalle hallituskaudelle. Lohikoski osallistuu Porissa paneelissa “Amikset vie meidät avaruuteen”, jossa käsiteltiin ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen nykytilaa, osaajapulaa ja tulevaisuuden osaamistarpeita.
– Kun puhuin aiheesta somessa tänä keväänä, amislaiset jakoivat lukujärjestyksiään TikTokissa. Niistä näkyi, miten lyhyiksi koulupäivät voivat jäädä. On epäoikeudenmukaista, että amislainen oppivelvollinen päättää koulupäivänsä aikaisin, kun lukiolainen saa täyden koulupäivän. Amikset on korjattava ensi hallituskaudella, Lohikoski sanoo.
Lohikosken mukaan ammatillisen koulutuksen kriisi on ratkaistava ensi hallituskaudella, jos Suomi aikoo nostaa koulutustasoa ja turvata nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin.
– Tulevaisuuden osaaminen ja suomalainen kestävä talous eivät synny säästämällä nuorten koulupäivistä. Jokaisella nuorella on oltava yhtäläiset mahdollisuudet saada riittävät jatko-opintovalmiudet, Lohikoski sanoo.
Paneelissa keskusteltiin myös Lohikosken pidemmän aikavälin visiopaperista, jossa hän esittää ammatillisen koulutuksen korjaussarjan rinnalle Oppivelvollisuus 2.0 -visiota. Sen lähtökohtana on, että pienenevät ikäluokat, alueellinen eriytyminen ja kasvava osaajapula pakottavat Suomen tarkastelemaan toista astetta uudella tavalla.
Lohikosken mukaan seuraavalla hallituskaudella on käynnistettävä selvitys ja kokeilu yhtenäisemmästä toisesta asteesta sekä alueellisista ratkaisuista, joilla laadukas opetus voidaan turvata myös siellä, missä nuorten määrä vähenee.
Amikset vie meidät avaruuteen -keskustelu SuomiAreenassa torstaina 25.6.2026 klo 16.00—16.45.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Mai Kivelä ja Pia Lohikoski: EU:n uusi yhtiömalli uhkaa työntekijöiden oikeuksia – Suomi ei saa hyväksyä esitystä24.6.2026 09:38:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Pia Lohikoski varoittavat, että Euroopan komission esitys uudesta EU Inc. -yhtiömuodosta voi merkittävästi heikentää työntekijöiden oikeuksia ja avata ovia työehtojen kiertämiselle. Kansanedustajat jättivät asiasta tänään eriävän mielipiteen suureen valiokuntaan.
Pia Lohikoski: Lapsilisiä tulisi maksaa täysi-ikäisyyteen asti22.6.2026 09:25:12 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikosken lakialoitteessa vaaditaan lapsilisän maksamisen jatkamista täysi-ikäisyyteen asti. Lohikosken mukaan oppivelvollisten nuorten velkaantumista ei voida hyväksyä. Vaikka oppivelvollisuus jatkuu 18-vuotiaaseen saakka, lapsilisiä ei makseta kuin 17-vuotiaasta.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää epäluottamuslausetta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille18.6.2026 10:01:45 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää eduskunnassa maanantain täysistunnossa epäluottamuslausetta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille, mikäli hänen tällä viikolla esittelemiään sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun.
Eduskuntaan perustettiin Afganistanilaisten ystävyysryhmä naisten oikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi18.6.2026 09:25:09 EEST | Tiedote
Afganistanilaisten ystävyysryhmä kokoontui perustamiskokoukseen keskiviikkona 17.6. ja kokouksessa ryhmän puheenjohtajaksi valittiin ryhmän koollekutsuja, kansanedustaja Mai Kivelä (vas), sekä varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Inka Hopsu (vihr), Helena Marttila (sd) ja Eva Biaudet (rkp).
Pia Lohikoski: Jokaiselle nuorelle on turvattava mahdollisuus työhön tai koulutukseen16.6.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vastaisi nuorten työttömyyteen ja velkaantumiseen uudenlaisella nuorisotakuulla. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli välikysymystä nuorisotyöttömyydestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme