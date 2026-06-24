Pia Lohikoski SuomiAreenassa: Amislainen ei vie meitä avaruuteen, jos koulupäivä loppuu lounaaseen

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää epäluottamuslausetta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille 18.6.2026 10:01:45 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää eduskunnassa maanantain täysistunnossa epäluottamuslausetta sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille, mikäli hänen tällä viikolla esittelemiään sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun.