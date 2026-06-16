15 joukkuetta kilpailevat haastavassa 24 tunnin seikkailu-urheilukilpailussa Lohjalla

Lauantaina lähtöviivalla nähtävien 15 kovakuntoisen nelikon edessä on monipuolinen ja vaativa reitti läntisen Uudenmaan metsiä ja järviä, kun kilpailussa melotaan 44 kilometriä, juostaan 41 kilometriä ja maastopyöräillään 137 kilometriä, yhteensä 6 osuuden aikana.

Kilpailun voittaja lunastaa paikan elokuun lopussa Tanskassa kilpailtaviin lajin Euroopan mestaruuskilpailuihin.

EM-osakilpailupisteiden ohella Endurance Quest Lohja on Suomen Seikkailu-urheiluliiton 24 tunnin kilpailun eli pitkän matkan Suomen mestaruuskilpailu.

Aikaisempien näyttöjen perusteella ennakkosuosikkina kilpailuun starttaa vuoden 2025 hallitseva Euroopan mestari Lane4 Adventure Team. Ennakkosuosikin takana on tasainen rintama, jossa ennakkoarvailuissa ovat Runour AR, Avanti Adventure ja Tehoketju sekä virolainen Tripassion.

Kilpailun järjestelyistä vastaa aktiivisesti lajin parissa toimiva ja kansainvälisiin Adventure Race World Series -sarjan kilpailuihin osallistuva seikkailu-urheilun erikoisseura Northern Adventure Team.

Endurance Quest Lohjan ratamestari Lauri Hollo on innoissaan siitä, että EM-osakilpailu kilpaillaan Lohjalla.

– Uudenmaan suurin järvi, Lohjanjärvi, ja muu Lohjan upea luonto harjuineen ja erilaisine metsineen tarjoavat todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia fyysisesti, suunnistuksellisesti ja visuaalisesti kiinnostavan reitin toteuttamiseen, sanoo ratamestari Hollo ja muistuttaa, että erityisen mausteen kilpailuun luo ennen kaikkea Lohjanjärven monipuolinen vesistö.





Lohjan seutu outdoor-harrastajien paratiisi

EM-osakilpailun isäntäkaupunkina toimiva Lohja valikoitui ARWS-sarjan EM-osakilpailukaupungiksi muun muassa upean Lohjanjärven, laadukkaiden suunnistuskarttojen sekä erittäin runsaiden pyöräilymahdollisuuksien ansiosta.

Lohjan sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus on innoissaan siitä, että Lohjan kaupunki on mukana kansainvälisen sarjan markkinoinnissa.

– Me lohjalaiset kyllä tiedämme Lohjanjärven hienouden, mutta täällä kyllä riittäisi tilaa myös kansainvälisille luontoliikunnan harrastajille, tarjoaahan Lohja ja lähiseudut lähes rajattomasti puhtaita monipuolisia luontoliikuntamahdollisuuksia.

Tapahtuman myötä ja ARWS-verkoston kautta maailmalle leviävien kuva- ja videomateriaalien kautta saamme myös paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Kesän 2025 tapahtuman yli 1,9 miljoonaa sosiaalisen median osumaa osoitti, että laji on erittäin kiinnostava kansainvälisen bränditunnettuuden edistäjänä. Olemme miettineet järjestäjien kanssa myös sitä, miten pystyisimme tarjoamaan lohjalaisille nuorille mahdollisuuksia kokeilla uutta ja olosuhteisiimme erinomaisesti sopivaa lajia. Uskon, että syksyllä meillä on uutta kerrottavaa seikkailu-urheilun harrastuskokeiluista, Lehmus avaa.

Myös Endurance Quest Lohjan kilpailunjohtaja Harri Hollo on innoissaan tapahtuman saapumisesta Lohjalle. Hän muistuttaa, että Lohjalla on pitkät perinteet kansallisessa seikkailu-urheilussa. Jopa 25 kertaa järjestetty Suomen legendaarisin seikkailu-urheilukilpailu X-kaato järjestettiin ensimmäisen kerran nimenomaan Lohjalla jo vuonna 1999.

– Elämysliikunta luonnossa on selvästi kasvussa myös nuorten parissa. Uskomme, että Lohjan alueen maastot ja Lohjanjärvi yllätyksineen pystyvät tarjoamaan paljon mahdollisuuksia kansainvälisessä kasvussa olevaan luontoliikunnan genreen. Yritämme tapahtuman avulla houkutella myös nuoria lajin pariin, tarjoaahan laji upean mahdollisuuden yhdistää kavereiden kanssa yhdessäolo, luonto ja monipuolinen liikunta, sanoo Hollo.





Lähtöpaikka julkistetaan perjantaina ja katsojaohjeet lauantaina, GPS-seuranta livenä

Lähtöpaikka joukkueille ja katsojille paljastetaan jo perjantaina. Kilpailukartat joukkueille jaetaan lauantaina kello 8.00 Lohja Spassa ja samalla yleisölle julkaistaan ns. katsojaohje. Ohjeessa kerrotaan tarkemmin paikkoja tai rastipisteitä, joissa kilpailua on mukava seurata.

Kilpailun seuraaminen on mahdollista myös esimerkiksi puhelimella, jossa kilpailun GPS-seuranta kertoo reaaliaikaisesti joukkueiden sijainnin.

Ratamestari Lauri Hollo ei paljasta rastipisteitä tai vaihtopaikkojen sijaintia, jotta kilpailu voitosta on tasapuolinen kaikille.



– Lajiin kuuluu se, että kilpailureitti paljastetaan joukkueille lähtöpäivän aamuna 2 tuntia ennen starttia, kun joukkueet saavat kilpailukartat käsiinsä. Näin takaamme tasapuolisuuden kaikille, muistuttaa ratamestari lajin säännöistä.





Seikkailu-urheilu kasvaa maailmalla kohisten – luonnosta haetaan elämyksiä

Seikkailu-urheilun suosio maailmalla kasvaa kohisten. Kansainvälisessä Adventure Race World Series -kalenterissa on vuosittain yli 70 kilpailua viidellä mantereella tavoittaen kymmeniä miljoonia seuraajia.

Uusimpana kilpailuna kansainvälinen lajiliitto ja Adventure Race World Series järjestävät heinäkuussa Kanadassa nuorten MM-kilpailut alle 18-vuotiaiden sarjassa kilpaileville ja alle 25-vuotiaiden sarjassa kilpaileville.

Endurance Quest Finland palasi 10 vuoden tauon jälkeen kansainväliseen kilpailukalenteriin elokuussa 2023, kun kilpailu järjestettiin Espoossa. Myös vuonna 2024 kilpailtiin Espoossa. Elokuussa 2025 Endurance Quest toimi lajihistorian ensimmäisen kerran ARWS-sarjan arvokilpailufinaalina, kun Euroopan mestaruudesta kilpailtiin Savossa Savonlinnan, Sulkavan, Puumalan, Rantasalmen ja Juvan alueella.

Mitä seikkailu-urheilu on?

Seikkailu-urheilukilpailut ovat pitkäkestoisia, kolmesta tunnista jopa 10 vuorokauteen kestäviä kestävyysurheilukilpailuita. Kilpailuissa joukkueen muodostaa neljän hengen tiimi. Kansainvälisesti suosituin joukkuemuoto on yhden naisen ja kolmen miehen muodostama joukkue. Joukkueessa on oltava molempien sukupuolien edustajia.

Seikkailu-urheilussa päälajit ovat maastopyöräily, melonta ja juoksu (trekking). Päälajit muodostavat yleensä noin 90 prosenttia kilpailun ajasta. Kilpailuissa on usein myös muita lajeja, koska kilpailuiden järjestäjät saavat itse suunnitella kilpailun pituuden ja luonteen kisamaahan ja maastoon sopivaksi. Muita lajeja ovat esimerkiksi uinti, purjehdus, ratsastus, rullaluistelu sekä erilaiset köysitehtävät. Kaikki seikkailu-urheilussa esiintyvät lajit suoritetaan urheilijan ja joukkueen omin voimin ja tekniikalla.

Seikkailu-urheilussa kartanlukutaito on erittäin tärkeä osa lajia. Kilpailuissa joukkueet etenevät jokaisella osuudella kartan avulla rastilta rastille. Etenemismuoto esimerkiksi melonnasta maastopyöräilyyn vaihtuu huoltopisteellä. Karttojen mittakaavat vaihtelevat 1:500 mittaisesta jopa 1:100000 mittakaavaiseen. Myös erilaisia erikoiskarttoja, kuten suunnistuskarttoja, esiintyy usein kilpailuissa.

SEIKKAILU-URHEILUN HISTORIA:

http://www.seikkailu-urheilu.fi/seikkailu-urheilu/seikkailu-urheilu-on/seikkailu-urheilun-historia/

THIS IS ADVENTURE RACING: https://www.youtube.com/watch?v=occW94DgWT4&t=1s&ab_channel=AdventureRacingWorldSeries

ARWS ENDURANCE QUEST ESPOO 2023 highlights:

https://youtu.be/BNJ7IgnQ2RI?si=pjexi23mxspmnAJ1

Lisätietoja Endurance Quest Lohja kilpailusta:

Harri Hollo

Endurance Quest Lohjan järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

040 7440 900

harri@multisport.fi

Lauri Hollo

Endurance Quest Lohjan ratamestari ja tekninen johtaja

044 055 2199

lauri@multisport.fi