SDP:n Piritta Rantanen: Onko kokoomuksella ja perussuomalaisilla arkipyhien poistossa yhteinen sävel?

Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää ilmaisi puolueen kannan selkeästi eilisessä Suomen Yrittäjien järjestämässä keskustelutilaisuudessa SuomiAreenalla. Kanta eroaa selvästi puolueen huhtikuussa Ilta-Sanomien ja Iltalehden kyselyissä ilmaisemasta.

– Vielä vapun alla perussuomalaiset väittivät, etteivät kannata työajan pidentämistä eivätkä arkipyhien siirtoa viikonlopulle tai muuttamista palkattomiksi vapaapäiviksi. Arkipyhien poisto on työntekijän kannalta selkeästi työajan pidennys. Ehkä näin ajatellaan saatavan lisää Purran haikailemia tehtyjä työtunteja, mutta minusta suunnitelma kuulostaa työntekijän selkänahkaan iskevältä palkansaajan painajaiselta, toteaa Rantanen.

– Perussuomalaisille kelpaa kyllä duunarin ääni, mutta vastinetta äänestäjä tälle ei saa. Perussuomalaiset ovat tällä kaudella hyväksyneet kokoomuksen ajamia perustavanlaatuisia heikennyksiä työntekijän asemaan esimerkiksi rajoittamalla lakko-oikeutta, helpottamalla irtisanomista ja määräaikaisten työsuhteiden solmimista.

– SDP:lle on itsestään selvää, että työntekijän oikeuksia puolustetaan. Perussuomalaisten linja näyttää riippuvan siitä, keneltä kysytään. Työelämä tarvitsee lisää tasapainoa eikä lisää tämän hallituksen työnantajapuolta suosivia päätöksiä. Äänestäjien pitää voida luottaa siihen, että nyt on työntekijöiden vuoro, Rantanen paaluttaa.