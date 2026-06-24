SDP:n Piritta Rantanen: Onko kokoomuksella ja perussuomalaisilla arkipyhien poistossa yhteinen sävel?
24.6.2026 17:55:22 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Perussuomalaisten puoluesihteeri ilmoitti eilen puolueen olevan valmis kannattamaan työntekijöiden arkipyhien poistoa, vaikka he ovat valtiovarainministeri Purraa myöten tähän asti linjanneet toisin. Myös kokoomuksen puoluesihteeri kommentoi arkipyhien poistoa todeten, että ”kyllä varmaan voidaan arvioida, onko muutamia, joita voisi”. Alkaa kuulostaa siltä, että jos Orpon–Purran hallitus saa ensi vaaleissa jatkokauden, suomalaiselle työntekijälle on luvassa entistä kylmempää kyytiä, varoittaa SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen.
Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää ilmaisi puolueen kannan selkeästi eilisessä Suomen Yrittäjien järjestämässä keskustelutilaisuudessa SuomiAreenalla. Kanta eroaa selvästi puolueen huhtikuussa Ilta-Sanomien ja Iltalehden kyselyissä ilmaisemasta.
– Vielä vapun alla perussuomalaiset väittivät, etteivät kannata työajan pidentämistä eivätkä arkipyhien siirtoa viikonlopulle tai muuttamista palkattomiksi vapaapäiviksi. Arkipyhien poisto on työntekijän kannalta selkeästi työajan pidennys. Ehkä näin ajatellaan saatavan lisää Purran haikailemia tehtyjä työtunteja, mutta minusta suunnitelma kuulostaa työntekijän selkänahkaan iskevältä palkansaajan painajaiselta, toteaa Rantanen.
– Perussuomalaisille kelpaa kyllä duunarin ääni, mutta vastinetta äänestäjä tälle ei saa. Perussuomalaiset ovat tällä kaudella hyväksyneet kokoomuksen ajamia perustavanlaatuisia heikennyksiä työntekijän asemaan esimerkiksi rajoittamalla lakko-oikeutta, helpottamalla irtisanomista ja määräaikaisten työsuhteiden solmimista.
– SDP:lle on itsestään selvää, että työntekijän oikeuksia puolustetaan. Perussuomalaisten linja näyttää riippuvan siitä, keneltä kysytään. Työelämä tarvitsee lisää tasapainoa eikä lisää tämän hallituksen työnantajapuolta suosivia päätöksiä. Äänestäjien pitää voida luottaa siihen, että nyt on työntekijöiden vuoro, Rantanen paaluttaa.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
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