PikkuNASTA Vattaja 2026 kokoaa naisia varautumisen ja turvallisuustaitojen koulutukseen Lohtajalle

PikkuNASTA Vattaja 2026-harjoitukseen osallistuu eri-ikäisiä naisia eri puolilta Suomea. Osallistujat valitsevat yhden kurssin, jolle he osallistuvat koko viikonlopun ajan.

Harjoituksessa järjestetään seuraavat kurssit:

Henkinen kriisinkestävyys

Varautuminen luonnonmuonalla

Jokanaisen selviytymispakki

Selviytyminen maastossa

Johda PikkuNASTA



Harjoituksen toteutuksesta vastaa Naisten Valmiusliiton Vaasan alueneuvottelukunta yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n Pohjanmaan maanpuolustuspiirin kanssa Porin prikaatin tuella.

PikkuNASTA-harjoitukset

PikkuNASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton järjestämiä viikonlopun mittaisia turvallisuus- ja varautumisharjoituksia naisille. Koulutuksissa kehitetään käytännön turvallisuus-, varautumis- ja selviytymistaitoja sekä vahvistetaan osallistujien valmiuksia toimia erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Median edustajat tervetulleita tutustumaan harjoitukseen

Median edustajilla on mahdollisuus vierailla harjoituksessa ennakkoon sovittuna ajankohtana. Vierailujen järjestämiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä harjoituksen johtajaan tiistaihin 28.7. mennessä.