Naisten Valmiusliitto ry

PikkuNASTA Vattaja 2026 kokoaa naisia varautumisen ja turvallisuustaitojen koulutukseen Lohtajalle

21.7.2026 08:00:00 EEST | Naisten Valmiusliitto ry | Tiedote

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Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Vattaja 2026 -harjoitus järjestetään 7.–9.8.2026 Lohtajalla Kokkolassa. Viikonlopun aikana osallistujat kehittävät turvallisuus-, varautumis- ja selviytymistaitojaan käytännönläheisillä kursseilla.

Kolme naista maastopuvuissa istumassa nuotion äärellä metsässä.
PikkuNASTA Vattaja 2024-harjoituksen maastokurssilaiset ruokailemassa. Naisten Valmiusliitto.

PikkuNASTA Vattaja 2026-harjoitukseen osallistuu eri-ikäisiä naisia eri puolilta Suomea. Osallistujat valitsevat yhden kurssin, jolle he osallistuvat koko viikonlopun ajan.

Harjoituksessa järjestetään seuraavat kurssit:

  • Henkinen kriisinkestävyys
  • Varautuminen luonnonmuonalla
  • Jokanaisen selviytymispakki
  • Selviytyminen maastossa
  • Johda PikkuNASTA


Harjoituksen toteutuksesta vastaa Naisten Valmiusliiton Vaasan alueneuvottelukunta yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n Pohjanmaan maanpuolustuspiirin kanssa Porin prikaatin tuella.

PikkuNASTA-harjoitukset

PikkuNASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton järjestämiä viikonlopun mittaisia turvallisuus- ja varautumisharjoituksia naisille. Koulutuksissa kehitetään käytännön turvallisuus-, varautumis- ja selviytymistaitoja sekä vahvistetaan osallistujien valmiuksia toimia erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Median edustajat tervetulleita tutustumaan harjoitukseen

Median edustajilla on mahdollisuus vierailla harjoituksessa ennakkoon sovittuna ajankohtana. Vierailujen järjestämiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä harjoituksen johtajaan tiistaihin 28.7. mennessä.

Avainsanat

naisten valmiusliittonasta harjoitusvarautumiskoulutusturvallisuuskoulutusvapaaehtoinen maanpuolustuskokonaisturvallisuuskoulutus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kolme naista maastopuvuissa istumassa nuotion äärellä metsässä.
PikkuNASTA Vattaja 2024-harjoituksen maastokurssilaiset ruokailemassa.
Naisten Valmiusliitto.
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Linkit

Naisten Valmiusliitto

Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. Liitto yhdistää 10 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii yli 100 000 naista.

Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia ja lisätä naisten mahdollisuuksia toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi.

Naisten Valmiusliiton päätoimintaa ovat NASTA ja PikkuNASTA-harjoitukset, joita järjestetään eri puolilla Suomea yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n kanssa, Puolustusvoimien tuella.

Naisten Valmiusliiton harjoituksen osallistujia poistumassa marssien harjoituksen päätöstilaisuudesta. Etualalla kannetaan Naisten Valmiusliiton lippua.

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