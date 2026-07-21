PikkuNASTA Vattaja 2026 kokoaa naisia varautumisen ja turvallisuustaitojen koulutukseen Lohtajalle
21.7.2026 08:00:00 EEST | Naisten Valmiusliitto ry | Tiedote
Naisten Valmiusliiton PikkuNASTA Vattaja 2026 -harjoitus järjestetään 7.–9.8.2026 Lohtajalla Kokkolassa. Viikonlopun aikana osallistujat kehittävät turvallisuus-, varautumis- ja selviytymistaitojaan käytännönläheisillä kursseilla.
PikkuNASTA Vattaja 2026-harjoitukseen osallistuu eri-ikäisiä naisia eri puolilta Suomea. Osallistujat valitsevat yhden kurssin, jolle he osallistuvat koko viikonlopun ajan.
Harjoituksessa järjestetään seuraavat kurssit:
- Henkinen kriisinkestävyys
- Varautuminen luonnonmuonalla
- Jokanaisen selviytymispakki
- Selviytyminen maastossa
- Johda PikkuNASTA
Harjoituksen toteutuksesta vastaa Naisten Valmiusliiton Vaasan alueneuvottelukunta yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n Pohjanmaan maanpuolustuspiirin kanssa Porin prikaatin tuella.
PikkuNASTA-harjoitukset
PikkuNASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliiton järjestämiä viikonlopun mittaisia turvallisuus- ja varautumisharjoituksia naisille. Koulutuksissa kehitetään käytännön turvallisuus-, varautumis- ja selviytymistaitoja sekä vahvistetaan osallistujien valmiuksia toimia erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa.
Median edustajat tervetulleita tutustumaan harjoitukseen
Median edustajilla on mahdollisuus vierailla harjoituksessa ennakkoon sovittuna ajankohtana. Vierailujen järjestämiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä harjoituksen johtajaan tiistaihin 28.7. mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marita HakalaHarjoituksen johtajaPikkuNASTA Vattaja 2026Puh:040 5416245hakala.marita@gmail.com
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Naisten Valmiusliitto
Naisten Valmiusliitto ry on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. Liitto yhdistää 10 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii yli 100 000 naista.
Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia ja lisätä naisten mahdollisuuksia toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi.
Naisten Valmiusliiton päätoimintaa ovat NASTA ja PikkuNASTA-harjoitukset, joita järjestetään eri puolilla Suomea yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n kanssa, Puolustusvoimien tuella.
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