Ketä enää kiinnostaa? Jyväskylän Kesässä kysytään, mihin journalismia ja viisautta tarvitaan muuttuvassa maailmassa
25.6.2026 10:10:24 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän Kesän keskusteluohjelma kokoaa 1.–5.7.2026 Jyväskylän yliopiston kampukselle tutkijoita, taiteilijoita, toimittajia ja muita asiantuntijoita pohtimaan viisauden merkitystä ajassamme. Ohjelmassa tarkastellaan muun muassa journalismin tulevaisuutta, viisauden ja typeryyden rajapintoja, vastuullisuutta, ihmisen kasvua sekä luontosuhdetta.
Pohjoismaiden vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty kaupunkifestivaali Jyväskylän Kesä tarjoaa jälleen alustan rohkealle, ajankohtaiselle ja moninäkökulmaiselle keskustelulle. Tänä vuonna keskusteluohjelman teemana on viisaus: mitä viisaus on, miten se näkyy yhteiskunnassa ja voiko sitä oppia, opettaa tai vahvistaa? Ohjelmaan voi tutustua tarkemmin Jyväskylän Kesän sivuilla.
Keskusteluohjelma käynnistyy keskiviikkona 1.7. Jyväskylän Kesän avajaisseminaarilla KETÄ KIINNOSTAA? Journalismin rooli muuttuvassa maailmassa. Seminaarissa pohditaan journalistisen median merkitystä tulevaisuudessa: kenelle journalismia tehdään, mikä erottaa journalistisen sisällön muusta digitaalisilla alustoilla leviävästä sisällöstä ja kenen tarinat tulevat kerrotuiksi? Keskustelijoina ovat mediapäättäjä ja johtaja Merja Ylä-Anttila, konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimittaja Oskari Onninen ja päätoimittaja Nikke Sillanpää. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii median ja viestinnän tutkimuksen apulaisprofessori Karoliina Talvitie-Lamberg.
Torstai
Torstaina 2.7. keskustelu Viisaus ja typeryys pureutuu siihen, mistä viisauden puuttumisen tunnistaa. Aihetta tarkastelevat filosofian väitöskirjatutkija Anu Virtanen, kirjallisuustieteen dosentti Maria Laakso, filosofian professori Arto Laitinen. Ohjelman juonittelusta vastaavat huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti ja professori Hannu L. T. Heikkinen.
Perjantai
Perjantaina 3.7. kysytään, Onko viisaus enää viisasta? Keskustelussa pohditaan viisauden, vallan ja retoriikan suhdetta sekä sitä, miten kasvatuksen ja kulttuurin keinoin voidaan luoda tilaa viisaudelle. Mukana ovat tutkija Minni Matikainen, räp-artisti Karri Miettinen eli Paleface sekä kirjailija ja filosofian freelancer Pontus Purokuru. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii tutkija Marleena Mustola.
Lauantai
Lauantaina 4.7. ohjelmassa yhdistyvät käytännön ympäristöteko ja keskustelu ihmisen kasvusta. Aamupäivällä Nurmikosta niityiksi -talkoissa Seminaarinmäellä muutetaan kaupunkinurmikkoa monilajiseksi niityksi. Iltapäivällä keskustelu Ihmisen kasvu kohti viisautta tarkastelee viisautta ajattelun moninäkökulmaisuutena, elämänkokemuksena ja inhimillisenä kasvuna. Keskustelussa ovat mukana filosofian tohtori ja tietokirjailija Pekka Sauri, yliopistonopettaja Terhi Ek, tutkimusjohtaja Katja Kokko sekä dosentti Eeva K. Kallio. Tilaisuudessa kuullaan myös International Baccalaureate Organizationin pääjohtajan Olli-Pekka Heinosen videotervehdys.
Sunnuntai
Sunnuntaina 5.7. Vastuullisuus on viisautta -työpaja tarjoaa osallistujille käytännön työkaluja vastuullisen toiminnan harjoitteluun. Työpajassa esitellään vastuuntuntoisuuden malli, jota voidaan soveltaa päätöksenteossa, vuorovaikutuksessa ja arjen valinnoissa. Päivän päätteeksi Seminaarinmäellä Villa Ranan puutarhassa järjestetään Maaviisautta – tarinateatteriesitys puutarhassa, joka kutsuu pohtimaan maaperän, luonnon ja planetaarisen hyvinvoinnin merkitystä.
Jyväskylän Kesän keskusteluohjelmat ovat pääsymaksuttomia ja avoimia kaikille. Ohjelmat järjestetään 1.–5.7.2026 Jyväskylän yliopiston Agorassa Martti Ahtisaari -auditoriossa (Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä) sekä osin Seminaarinmäen alueella (Seminaarinkatu 15). Tilaisuudet pidetään suomeksi, eikä niihin tarvitse ilmoittautua.
Keskusteluohjelmia voi seurata myös etänä Jyväskylän Kesän ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla sekä Yle Areenassa. Lähetykset näkyvät sekä suorina lähetyksinä että tallenteina.
Keskusteluohjelmat tuottavat Jyväskylän Kesä ja Jyväskylän yliopisto. Avajaisseminaarin yhteistyökumppaneina toimivat Mediakonserni Keskisuomalainen ja Jyväskylän kaupunki.
Tervetuloa kuuntelemaan, osallistumaan ja pohtimaan, millaista viisautta muuttuva maailma tarvitsee!
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Yhteyshenkilöt
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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