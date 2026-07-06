SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa avaa Kangasalan kulttuuriviikon
6.7.2026 12:40:27 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa (sd.) pitää Kangasalan kulttuuriviikon avajaispuheen maanantaina 6. heinäkuuta klo 17.00 Kangasalan pääkirjastolla järjestettävän kirjallisuusillan yhteydessä. Avajaispuheessaan hän nostaa esiin kulttuurin merkityksen ihmisten hyvinvoinnille, yhteisöllisyydelle ja elinvoimaiselle paikallisyhteisölle.
Laine-Nousimaan mukaan kulttuuri on olennainen osa hyvää arkea ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.
– Kulttuuri tuo ihmisiä yhteen, vahvistaa osallisuuden kokemusta ja tarjoaa elämyksiä, jotka rikastuttavat elämää kaikenikäisille. Kulttuurin merkitys näkyy niin lasten ja nuorten kasvussa, työikäisten hyvinvoinnissa kuin ikäihmisten arjessa, Laine-Nousimaa toteaa.
Kangasala tunnetaan vahvasta kulttuuriperinnöstään ja elävästä kulttuurielämästään. Kaupungin ainutlaatuiset maisemat, aktiivinen yhdistyskenttä sekä monipuolinen tapahtumatarjonta tekevät siitä merkittävän kulttuurikaupungin Pirkanmaalla.
– Kangasala on onnistunut vaalimaan kulttuuriperintöään samalla, kun se on rakentanut rohkeasti uutta. Kulttuuri on tärkeä osa kaupungin identiteettiä ja vetovoimaa. Se tekee Kangasalasta paikan, jossa ihmiset viihtyvät, kohtaavat toisiaan ja kokevat yhteisöllisyyttä, Laine-Nousimaa sanoo.
Kulttuuriviikko tarjoaa kuntalaisille ja vierailijoille monipuolisen kattauksen taidetta, musiikkia, kirjallisuutta, näyttelyitä ja yhteisiä tapahtumia. Tapahtumaviikon tavoitteena on tuoda kulttuuri lähelle ihmisiä ja tarjota mahdollisuuksia osallistumiseen sekä uusien elämysten löytämiseen.
Kangasalan kulttuuriviikon avajaiset järjestetään 6. heinäkuuta klo 17.00 Kangasalan pääkirjastolla.
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
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