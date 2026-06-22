YH Kodit ja Mangrove toteuttavat uuden vuokrakerrostalon Turun Herttuankulmaan
25.6.2026 09:00:00 EEST | Mangrove Oy | Tiedote
YH Kodit rakennuttaa uuden kohtuuhintaisen vuokrakerrostalon Turun Herttuankulmaan, joka urakoi Mangrove Oy. Kahdeksankerroksiseen rakennukseen valmistuu yhteensä 45 asuntoa yksiöistä tilaviin neljän–viiden huoneen perheasuntoihin. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 lopussa, ja asunnot tulevat markkinointiin kesällä 2027.
Rakennettava kohde sijoittuu Herttuankulman kaava-alueen eteläisimmälle tontille, joka rajautuu Harppuunakortteliin, Linnanfältin alueeseen sekä tulevaan puistovyöhykkeeseen. Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke, ja valtaosasta avautuvat hyvät näkymät etelään. Autopaikat toteutetaan osin tontille kansirakenteen alle sekä alueelliseen pysäköintihalliin. Alueen liikenneyhteydet ovat sujuvat, ja julkisen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Tulevan raitiovaunureitin ensimmäisen vaiheen lähimmälle pysäkille on noin 300 metriä.
Osoitteeseen Hopmanninkatu 23 rakennettava kohde toteutetaan A-energialuokkaan, sen hiilijalanjälki on selvästi voimassa olevaa vaatimustasoa parempi ja kohteelle on myös myönnetty Kuntarahoituksen vihreä rahoitus. YH on toteuttanut alueelle aiemmin yhden vuokratalokohteen osoitteeseen Hoviväenkatu 5.
”Kohtuuhintaisten, mutta samalla laadukkaiden ja hyvien yhteyksien äärellä sijaitsevien vuokra-asuntojen kysynnän kasvu on selkeä pidemmän aikavälin trendi, johon tälläkin kohteella pyrimme vastaamaan. Sataman alue Turun linnan läheisyydessä on kehittyvä ja keskustan kaupunkirakenteessa kiinni oleva alue, joka sijaintinsa puolesta soveltuu hyvin tämäntyyppiselle asumiselle. Haluamme rakentaa koteja, joissa yhdistyvät toimiva arki, viihtyisyys sekä vastuullinen rakentaminen”, sanoo YH Kotien Turun aluejohtaja Mikko Lipponen.
”YH Kotien Herttuankulman hanke on hyvä esimerkki siitä, millaiselle rakentamiselle kaupungeissa on nyt tarvetta: energiatehokkaille, vähähiilisille ja hyvin saavutettaville kodeille, jotka palvelevat erilaisia elämäntilanteita. Olemme iloisia YH Kotien luottamuksesta ja toteutamme kohteen vahvalla asuntorakentamisen osaamisella”, kertoo Mangrove Oy:n toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni HämäläinenMangrove Oy, toimitusjohtajaPuh:040 0727 721jouni.hamalainen@mangrove.fi
Mikko LipponenTurku, YH Kodit Oy, aluejohtajaPuh:040 4806 215mikko.lipponen@yhkodit.fi
Kuvat
YH Kodit on kiinteistönomistaja ja rakennuttaja. Tarjoamme kohtuuhintaisia koteja elämän eri vaiheisiin Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen kasvukeskuksissa. Olemme lähes 50 vuoden ajan luoneet koteja hyvälle elämälle – tällä hetkellä lähes 15 000 asukkaalle.
Mangrove Oy tuottaa monipuolisia rakentamisen palveluita julkiselle ja yksityiselle sektorille, palveluntuottajille sekä kiinteistösijoittajille. Toteutamme asuin-, liike-, toimitila- ja hoivarakentamisen hankkeita kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.
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