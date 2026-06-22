Mangrove Oy

YH Kodit ja Mangrove toteuttavat uuden vuokrakerrostalon Turun Herttuankulmaan

25.6.2026 09:00:00 EEST | Mangrove Oy | Tiedote

Jaa

YH Kodit rakennuttaa uuden kohtuuhintaisen vuokrakerrostalon Turun Herttuankulmaan, joka urakoi Mangrove Oy. Kahdeksankerroksiseen rakennukseen valmistuu yhteensä 45 asuntoa yksiöistä tilaviin neljän–viiden huoneen perheasuntoihin. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 lopussa, ja asunnot tulevat markkinointiin kesällä 2027.

Rakennettava kohde sijoittuu Herttuankulman kaava-alueen eteläisimmälle tontille, joka rajautuu Harppuunakortteliin, Linnanfältin alueeseen sekä tulevaan puistovyöhykkeeseen. Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke, ja valtaosasta avautuvat hyvät näkymät etelään. Autopaikat toteutetaan osin tontille kansirakenteen alle sekä alueelliseen pysäköintihalliin. Alueen liikenneyhteydet ovat sujuvat, ja julkisen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Tulevan raitiovaunureitin ensimmäisen vaiheen lähimmälle pysäkille on noin 300 metriä.

Osoitteeseen Hopmanninkatu 23 rakennettava kohde toteutetaan A-energialuokkaan, sen hiilijalanjälki on selvästi voimassa olevaa vaatimustasoa parempi ja kohteelle on myös myönnetty Kuntarahoituksen vihreä rahoitus. YH on toteuttanut alueelle aiemmin yhden vuokratalokohteen osoitteeseen Hoviväenkatu 5.

”Kohtuuhintaisten, mutta samalla laadukkaiden ja hyvien yhteyksien äärellä sijaitsevien vuokra-asuntojen kysynnän kasvu on selkeä pidemmän aikavälin trendi, johon tälläkin kohteella pyrimme vastaamaan. Sataman alue Turun linnan läheisyydessä on kehittyvä ja keskustan kaupunkirakenteessa kiinni oleva alue, joka sijaintinsa puolesta soveltuu hyvin tämäntyyppiselle asumiselle. Haluamme rakentaa koteja, joissa yhdistyvät toimiva arki, viihtyisyys sekä vastuullinen rakentaminen”, sanoo YH Kotien Turun aluejohtaja Mikko Lipponen.

”YH Kotien Herttuankulman hanke on hyvä esimerkki siitä, millaiselle rakentamiselle kaupungeissa on nyt tarvetta: energiatehokkaille, vähähiilisille ja hyvin saavutettaville kodeille, jotka palvelevat erilaisia elämäntilanteita. Olemme iloisia YH Kotien luottamuksesta ja toteutamme kohteen vahvalla asuntorakentamisen osaamisella”, kertoo Mangrove Oy:n toimitusjohtaja Jouni Hämäläinen.

Avainsanat

vuokra-asunnotturkuherttuankulmarakentaminenmangrove oyyh kodit

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

YH Kodit on kiinteistönomistaja ja rakennuttaja. Tarjoamme kohtuuhintaisia koteja elämän eri vaiheisiin Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen kasvukeskuksissa. Olemme lähes 50 vuoden ajan luoneet koteja hyvälle elämälle – tällä hetkellä lähes 15 000 asukkaalle.

Mangrove Oy tuottaa monipuolisia rakentamisen palveluita julkiselle ja yksityiselle sektorille, palveluntuottajille sekä kiinteistösijoittajille. Toteutamme asuin-, liike-, toimitila- ja hoivarakentamisen hankkeita kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Mangrove Oy

Mangrove Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen toisesta Naantaliin rakennettavasta vuokrakerrostalosta4.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Mangrove Oy ja Naantalin Vuokratalot Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Naantaliin Ratakatu 2:een rakennettavasta uudesta vuokrakerrostalosta. Hanke on osapuolten yhteistyön jatkumoa Naantalin keskustan alueelle marraskuussa 2025 valmistuneen Presidentinkatu 3 vuokrakerrostalokohteen jälkeen. Ratakatu 2:een toteutetaan viisikerroksinen vuokra-asumiseen suunnattu kerrostalo, johon tulee yhteensä 35 asuntoa. Rakentaminen käynnistyy maaliskuun aikana ja kohteen arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2027. ”Yhteistyömme Naantalin Vuokratalot Oy:n kanssa jatkuu onnistuneen Presidentinkatu 3 -hankkeen jälkeen ja kiitämme NVT:tä luottamuksesta. Ratakatu 2 on tärkeä jatko panostukselle laadukkaaseen ja energiatehokkaaseen vuokra-asumiseen Naantalissa”, kertoo Jouni Hämäläinen, toimitusjohtaja, Mangrove Oy. ”NVT:n tehtävä on turvata naantalilaisille kohtuuhintaisia ja toimivia koteja myös tulevaisuudessa. Ratakatu 2 -hanke vahvistaa keskustan vuokra-asuntotarjontaa ja tukee samalla alueen e

Mangrove rakentaa Vasolle uusia asumisoikeusasuntoja Raision Kuloistenniittyyn4.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Mangrove Oy rakentaa Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:lle (Vaso) Raision Kuloistenniittyyn kaksi viisikerroksista kerrostaloa nimeltään Raision Duetto. Uudiskohde Duettoon valmistuu yhteensä 54 modernia asumisoikeusasuntoa, joiden kokonaislaajuus on 2872 hum². Rakentaminen alkaa elokuussa 2025 ja kohteen arvioitu valmistuminen on vuoden 2026 lopulla. Hanke toteutetaan KVR-urakkana. Kohteen pääsuunnittelija toimii arkkitehtitoimisto Sarc + Sigge Arkkitehdit Oy.

Mangrove on aloittanut uusien laadukkaiden vuokrarivitaloasuntojen rakentamisen Liedon Loukinaisiin8.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Mangrove Oy on käynnistänyt uuden vuokrarivitalohankkeen rakentamisen Liedon Loukinaisten alueelle. Hanke toteutetaan KVR-urakkana yhteistyössä Kuuskodit Investment Managementin ja Novus Family Homesin kanssa, ja sen myötä alueelle nousee moderneja ja energiatehokkaita vapaarahoitteisia rivitaloasuntoja vuokrattavaksi. Rakennustyöt alkoivat toukokuun lopulla 2025, ja kohteen arvioidaan valmistuvan kesällä 2026. Loukinaisiin nousee pian uusia vuokrarivitaloja, kun Matintalonlenkille ja Hevankiolle rakennetaan viisi rivitaloa. Niihin rakentuu yhteensä 36 uutta perheasuntoa. Ne rakentuvat upealle luonnon täytteiselle alueelle, ja ne on suunniteltu erityisesti perheiden tarpeisiin, asumismukavuus ja arjen viihtyisyys edellä. Uudet kodit ovat saunallisia kolmioita ja neliöitä, joissa riittää tilaa monen kokoisille perheille. Uusien kotien yhteyteen rakennetaan yhteiset leikki- ja oleskelualueet sekä piharakennukset, joista löytyy muun muassa hyvin varastotilaa. Myös ekologisuutta on mietitt

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye