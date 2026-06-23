Museovirasto jakoi neljättä kertaa avustuksia Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan

Avustusta jaettiin yhteensä 122 000 euroa. Hakemuksia jätettiin 13 kappaletta ja haettu kokonaissumma oli 603 525 euroa. Teollisuusperintöseura ry sai avustusta Teollisuusperintöreitin omarahoitusmallin kehittämiseen yritys- ja yhteistyökumppanirakenteiden avulla. Sodan ja rauhan keskus Muistille myönnettiin avustusta Liberation Route Europe (LRE) Finland -verkoston kehittämiseen ja suomalaisen sotahistoriallisen kulttuuriperinnön tunnettuuden, saavutettavuuden ja kestävän kulttuurimatkailun vahvistamiseen. Lisäksi Museovirasto avusti Runonlaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry:tä Lauluperinnereitin toiminnan kehittämiseksi, ja erityisesti Itä-Suomen toimijoiden yhteistyön, näkyvyyden ja osaamisen vahvistamiseen.

Hakemusten määrä kasvoi edelleen viime vuodesta. Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminta kasvaa Suomessa: on syntynyt kokonaan uusia Suomesta hallinnoituja kulttuurireittialoitteita ja lisäksi useampi vakiintunut Euroopan neuvoston kulttuurireitti on laajentunut Suomeen.

”Kulttuurireittiohjelma on osoittanut hyväksi työkaluksi kulttuurimatkailuyhteistyön kehittämiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Toiminnan laajentuminen ja kasvavat hakemusmäärät osoittavat avustuksen tarpeellisuuden”, toteaa erikoisasiantuntija Anni Alho Museovirastosta.

Euroopan neuvoston kulttuurireitit ovat kansainvälisiä matkailureittejä. Ne tekevät tunnetuksi yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöämme ja kehittävät kestävää kulttuurimatkailua. Reittien teemoja ovat muun muassa teollinen perintö, arkkitehtuuri, sotahistoria, lauluperinteet, pyhiinvaellus, taide ja kirjallisuus. Reittiverkostoihin kuuluu niin nähtävyyskohteita ja museoita kuin tutkimusorganisaatioita ja matkailuyrittäjiä. Museovirasto on Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman kansallinen koordinaattori ja tukee Suomessa toimivia kulttuurireittiorganisaatioita esimerkiksi jakamalla avustuksia ja järjestämällä verkostoitumista tukevia tapahtumia.