Loiste Holding Oy

Noin 6 900 Kajaven asiakasta oli ilman sähköä Sotkamon alueella

24.6.2026 12:42:00 EEST | Loiste Holding Oy | Tiedote

Jaa

Kajaven jakeluverkossa oli keskiviikkona 24.6. laaja sähkökatko, jonka vuoksi noin 6 900 asiakasta oli ilman sähköä. Häiriö painottui Sotkamon kunnan alueelle.

Kajaven jakeluverkossa oli keskiviikkona 24.6. laaja sähkökatko, jonka vuoksi noin 6 900 asiakasta oli ilman sähköä. Häiriö painottui Sotkamon kunnan alueelle.

Sähkökatko alkoi noin kello 11.30. Katkon aiheutti valtakunnallisessa kantaverkossa ilmennyt vika, joka vaikutti Kajaven jakeluverkon sähkönsaantiin.

Kajave teki tilanteen aikana mahdollisuuksien mukaan verkon käyttöjärjestelyjä sähkönjakelun palauttamiseksi. Sähköt saatiin palautettua asiakkaille noin kello 12.30.

Avainsanat

kainuusähkökatko

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Loiste Holding Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye