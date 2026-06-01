Noin 6 900 Kajaven asiakasta oli ilman sähköä Sotkamon alueella

CSC ja Loiste solmivat sopimuksen datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämisestä Kajaanissa 23.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote

CSC ja Loiste Lämpö Oy ovat solmineet sopimuksen, jonka myötä Kajaaniin rakennettavan LUMI AI Factory -datakeskuksen hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämmössä. Yhteistyö kasvattaa merkittävästi hukkalämmöllä tuotetun lämmön osuutta ja edistää vähäpäästöistä lämmöntuotantoa Kajaanissa.