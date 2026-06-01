Noin 6 900 Kajaven asiakasta oli ilman sähköä Sotkamon alueella
24.6.2026 12:42:00 EEST | Loiste Holding Oy | Tiedote
Kajaven jakeluverkossa oli keskiviikkona 24.6. laaja sähkökatko, jonka vuoksi noin 6 900 asiakasta oli ilman sähköä. Häiriö painottui Sotkamon kunnan alueelle.
Kajaven jakeluverkossa oli keskiviikkona 24.6. laaja sähkökatko, jonka vuoksi noin 6 900 asiakasta oli ilman sähköä. Häiriö painottui Sotkamon kunnan alueelle.
Sähkökatko alkoi noin kello 11.30. Katkon aiheutti valtakunnallisessa kantaverkossa ilmennyt vika, joka vaikutti Kajaven jakeluverkon sähkönsaantiin.
Kajave teki tilanteen aikana mahdollisuuksien mukaan verkon käyttöjärjestelyjä sähkönjakelun palauttamiseksi. Sähköt saatiin palautettua asiakkaille noin kello 12.30.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko ManninenKajavePuh:050 4015198marko.manninen@kajave.fi
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