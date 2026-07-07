S-ryhmän tammi–kesäkuun myynti kasvoi edellisvuodesta

S-ryhmän marketkaupan veroton vähittäismyynti oli tammi–kesäkuussa 5 438,4 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 2,1 prosenttia.

– Marketkaupan myynti kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Erityisen vahvaa kasvu oli verkkokaupoissamme S-kaupat-palvelussa ja Prisma.fi:ssä. Ruoan verkkokaupan kehitystä siivittivät asiakasmäärien ja pikatoimitusten kasvu sekä verkoston laajeneminen. Ruoan verkkokauppa kattaa jo lähes 600 toimipaikkaa ympäri Suomen, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook kertoo.

Kuluttajat tekivät alkuvuonna edelleen harkiten ostoksia, ja hinnan merkitys painottui asiakkaiden valinnoissa. Ruokaostoksilla asiakkaita kiinnostivat muun muassa hedelmät ja vihannekset, valmisruoat sekä erilaiset välipalatuotteet. Kevään ja alkukesän edellisvuotta lämpimämmät säät vauhdittivat jäätelöiden ja juomien myyntiä. Moni halusi satsata myös kauden juhlapyhien, kuten pääsiäisen ja juhannuksen ruokaostoksiin. Käyttötavarakaupassa puolestaan esimerkiksi lelujen sekä grillaus- ja kuntoilutuotteiden kysyntä kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Erikoiskaupan vetureina Sokos.fi-verkkokauppa ja onnistuneet kampanjat

S-ryhmän erikoiskaupan myynti oli tammi–kesäkuussa 119,5 miljoonaa euroa. Myynti jäi hieman edellisvuodesta. Asiakkaita kiinnostivat erityisesti kampanjat, joissa Sokos- ja Emotion-ketjut onnistuivat hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Myös Sokos.fi-verkkokaupan vahva kasvu jatkui. Kehitystä vauhditti entistä sujuvampi toimitus: Sokos.fi-verkkokaupan toimituksia voi nyt noutaa jo 300 S-ryhmän myymälästä. Yhä useampi asiakas asioi myös monikanavaisesti.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kauppa kävi vilkkaasti esimerkiksi kodin tuoteryhmässä ja miesten pukeutumisessa. Myös hiustenhoitoon liittyvät tuotteet olivat kevätkaudella monen asiakkaan ostoslistalla. Niin ikään Åhlénsin laajenevat valikoimat kiinnostivat asiakkaita. Nyt kaikista Sokos-tavarataloista löytyy Åhlénsin kodin tuotteita ja kuudesta tavaratalosta muodin tuotteita. Tuotteet ovat saatavilla myös Sokos.fi-verkkokaupasta. Sen valikoimista löytyy esimerkiksi Ählensin suosittuja Rikiki-lastenvaatteita.

Liikennekaupan myynti kehittyi vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla

S-ryhmän liikennekaupan kokonaismyynti oli tammi–kesäkuussa 1 129,2 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi 18,9 prosenttia edellisvuodesta. Kehityksen taustalla oli liikenneasemien muuttuneen markkinatilanteen siivittämä polttonesteiden myyntivolyymin kasvu ja Hormuzinsalmen tilanteen aiheuttama polttonesteiden markkinahintojen nousu. Ensimmäisen vuosipuoliskon hyvää myynnin kehitystä tuki osaltaan myös kasvanut yritysmyynti.

Sähkölatausmyynnin vahva kasvu jatkui, ja tammi–kesäkuun latausmyynti oli lähes puolitoistakertainen edellisvuoteen verrattuna. Liikenteen sähköistymisen lisäksi kehitystä vahvistivat merkittävät investoinnit ABC-ketjun latausverkostoon.

Polttonesteiden hinnannoususta huolimatta tieliikennemäärät Suomen pääteillä säilyivät edellisvuoden tasolla, ja myös kesäkausi käynnistyi viime vuoden tahtiin. ABC-asemien palveluiden kysyntä olikin vilkasta koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Autopesujen myynnin hyvää kehitystä siivitti erinomaisesti sujunut autopesujen keväinen sesonkiaika. Ravintolatarjonnan osalta perinteisen ABC Noutopöydän rinnalla suosiotaan kasvatti erityisesti pikaruokatarjonta. ABC Markettien puolella tielläliikkujia kiinnostivat muun muassa juomat, jäätelöt ja valmisruoat.

Matkailu- ja ravitsemiskaupassa kysyntä edellisvuotta vilkkaampaa

S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan tammi–kesäkuun myynti oli 397,7 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli kaksi prosenttia.

Matkailukaupan piristyminen monen hankalan vuoden jälkeen jatkui. Kokonaisuudessaan vuoden ensimmäinen puolisko oli hotelleissa edellisvuotta vilkkaampi siitä huolimatta, että esimerkiksi huhti–toukokuulle osui tänä vuonna vähemmän suurtapahtumia kuin vertailuvuonna 2025.

Ravintoloissa suosiotaan kasvattivat erityisesti kahvilat ja nopean syömisen konseptit sekä kokous- ja tilausravintolat. Varhainen kevät ja lämpimät säät puolestaan vauhdittivat juoma- ja seurusteluravintoloiden kysyntää, ja ravitsemiskaupan kesäsesonki käynnistyikin vilkkaana.

Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden veroton vähittäismyynti 1–6/2026

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €) Muutos 1–6/2025 (%) Marketkauppa* 5 438,4 +2,1 Liikennekauppa 1 129,2 +18,9 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 397,7 +2,0 Erikoiskauppa 119,5 -0,8 Muut 234,4 +5,9 Yhteensä 7 319,3 +4,5

Marketkauppa sisältää S-ryhmän päivittäistavarakaupan ja Prisman käyttötavarakaupan.

*Lukuun sisältyy myynti Virossa.