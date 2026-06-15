Skannaa ostokset puhelimellasi – uusin Kerää ja skannaa -palvelu pilotissa Launeen ja Riihimäen Prismoissa

Kerää ja skannaa -palvelun uusimmassa versiossa asiakkaalla ei ole ostoskierroksella mukanaan erillistä skannauslaitetta, vaan hän skannaa tuotteet omalla puhelimellaan. Palvelu on tällä hetkellä käytössä Prisma Riihimäellä ja Prisma Launeella Lahdessa. Pilotissa on mukana myös muutamia muita Prismoja ympäri Suomen.

”Haluamme olla mukana kokeilemassa uusia asiakkaidemme arkea helpottavia ratkaisuja. Riihimäen hyvien kokemusten perusteella omalla puhelimella käytettävän Kerää ja skannaa -palvelun saaminen Launeelle on oikein positiivinen asia”, kertoo markettoimialajohtaja Jouni Viljanen.

Pilotin jälkeen palvelu on mahdollista ottaa käyttöön kaikissa S-ryhmän Prismoissa.

Palvelu saatavilla S-ostoslista-sovelluksessa

Mobiili Kerää ja skannaa -palvelu on kohdennettu täysi-ikäisille asiakasomistajille, joilla on käytössään S-Etukortti ja S-ostoslista-sovelluksen uusin versio. Sovellukseen täytyy kirjautua S-tunnuksella, johon on liitetty S-Etukortti.

”Palvelu on helppo ottaa käyttöön, se toimii kaikilla puhelinten käyttöjärjestelmillä eikä puhelimen tarvitse olla uusinta mallia. On tärkeää muistaa, että sovelluksessa on käytössä sama S-Etukortti, jota käytät maksuvaiheessa, jotta tuotteet löytyvät kassalla”, kertoo kehityspäällikkö Mikko Merikivi.

Tuotteet kassiin jo kaupassa

Asiakas valitsee sovelluksesta oikean myymälän, skannaa tuotteet omalla puhelimellaan ja voi pakata ne kassiin jo myymälää kiertäessään. Lopuksi asiakas maksaa ostoksensa pikakassalla ja nappaa bonukset talteen.

Prisman henkilökunta auttaa ja opastaa palvelun käytössä sekä alennettujen ja hälytettyjen tuotteiden kanssa. Jos ostosten joukossa on ikärajavalvottavia tuotteita, myyjä tarkistaa asiakkaan iän ennen maksamista.

Jokaiselle palvelua käyttävälle asiakkaalle tehdään jossain vaiheessa uusintaskannauksia, jossa henkilökunta tarkastaa skannattuja tuotteita.