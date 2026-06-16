Prisma Kirkkonummen laajennusosa harjakorkeuteen

Prismakeskuksen laajennuksen toinen lohko on pian valmis otettavaksi käyttöön, ja myös myymälässä työt etenevät aikataulussa. Nyt oli aika pysähtyä hetkeksi ja nauttia puolentoista vuoden työn tuloksesta ja katsoa eteenpäin viimeistä, vajaan puolen vuoden rutistusta.

Harjannostajaisissa pidetyissä puheissa todettiin, että projekti on suuri sekä tilaajalle Varuboden-Oslalle että rakentajalle Vartelle. Varuboden-Oslan toimitusjohtaja Mathias Kivikoski kiitti omassa puheessaan projektissa mukana olleita hyvästä työstä ja joustavasta yhteistyöstä.

– Kirkkonummelaiset ovat valinneet Prisman ykkösostospaikakseen, mikä tarkoittaa, että meillä käy tuhansia asiakkaita joka päivä. Siinä voi olla hetkittäin haastavaa tehdä töitä, kun sekä asiakkaat että työntekijät ovat paikalla 24/7. Valtavan iso kiitos teille kaikille projektin parissa työskennelleille – olette osoittaneet olevanne todella joustavia, ketteriä ja ammattitaitoisia, Mathias Kivikoski kiitteli.

Myös Varten liiketoimintajohtaja Antti Inkilä korosti hyvin toiminutta yhteistyötä omassa puheenvuorossaan.

– Olen oman urani aikana saanut tutustua lukuisiin erilaisiin työmaihin, ja tämä työmaa on yksi haastavimmista. Rakentamisen järjestystä ovat ohjanneet vuodenajat ja kaupan tarpeet, mutta niiden lisäksi on pitänyt huomioida rakenneratkaisut ja lukuisat talotekniikan yhteensovituksen haasteet. Asioita on kuitenkin saatu hienosti yhdessä ratkottua, Antti Inkilä kuvaili projektin kulkua.

– Kirkkonummen Prisma tulee valmistuessaan palvelemaan paitsi alueen asukkaita ja yrityksiä vuosikymmeniksi eteenpäin myös laajemmin pääkaupunkiseudulta länteen suuntavia asiakkaita. Se on investointi, joka vahvistaa paikallista palvelutarjontaa ja luo elinvoimaa koko alueelle.

Työntekijöiden puheenvuorossa vastaava mestari Vladislav Soikkanen korosti sitä, kuinka tärkeä jokainen työntekijä on näin mittavassa projektissa.

– Rakennushanke on kuin suuri palapeli, jossa jokaisella palalla on oma paikkansa. Vasta kaikkien osien loksahtaessa kohdalleen syntyy valmis kokonaisuus. Olette tehneet erinomaista työtä haastavissa olosuhteissa. Työskentely käytössä olevan hypermarketin yhteydessä ei ole koskaan yksinkertaista. Rakentamisen rinnalla on täytynyt huomioida asiakkaiden turvallinen liikkuminen, esteetön kaupankäynti, liiketoiminnan jatkuvuus, logistiikka, talotekniikka sekä lukuisat päivittäin muuttuvat tilanteet.

Uusi osa asiakaskäyttöön elokuussa

Laajennuksen toinen osa aukeaa asiakaskäyttöön elokuun alussa, jolloin uusi pääsisäänkäynti avataan. Heti pääsisäänkäynnin vierestä löytyy uusi ravintolamaailma, jossa palvelevat maukasta kotiruokaa ja salaattia tarjoava Pizza & Buffa, kahvila Presso sekä hampurilaisravintola Hesburger.

Laajennusosaan tulevat sijoittumaan myös Alko ja apteekki, jotka pääsevät muuttamaan lopullisiin tiloihin oltuaan evakossa noin vuoden ajan. Alkon vierestä löytyy uusi pullonpalautuspiste.

Samassa yhteydessä myös verkkokaupan noutopiste siirtyy alakertaan. Noutopisteen viereen sijoitetaan myös kaikki muut noutolokerot, kuten Posti, Postnord ja Matkahuolto. Noutopisteiden kohdalla on oma sisäänkäynti ja siihen varataan myös muutama lyhytaikainen pysäköintipaikka nopeita noutoja varten.

Koko Prismakeskuksen avajaisia vietetään myöhemmin syksyllä Prisma-myymälän uudistuksen valmistuttua.