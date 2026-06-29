Uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiden nimeämismenettely etenee
29.6.2026 11:56:56 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiden nimeämisprosessiin liittyvän suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin (SOVA) suunnitelma on kuultavana.
SOVA:n tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä. Lisäksi sen tarkoituksena on parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä. Nyt kuultavana olevassa suunnitelmassa kerrotaan, miten arviointi ja ympäristöselostus on tarkoitus laatia. Varsinainen ympäristöselostuksen kuuleminen järjestetään syksyllä 2026.
Lupa- ja valvontavirasto pyysi kunnilta tammikuun lopussa esityksiä uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiksi soveltuvista kohteista. Ensimmäisellä nimeämiskierroksella pyyntö rajattiin koskemaan vain aurinkovoiman tuotantoa sekä mahdollisesti siihen liittyvää, samalla paikalla sijaitsevaa energiavarastoa. Toukokuun alkuun mennessä esityksiä saatiin 33 kunnalta yhteensä 105 erillisestä alueesta.
Valitut alueet etenevät jatkovalmisteluun
Kuntien esittämien alueiden soveltuvuutta arvioitiin esikarsintavaiheessa lainsäädännössä ja esityspyynnössä määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (14a§) määrittelee, millaisia alueita voidaan nimetä nopean kehittämisen alueiksi. Esikarsinnasta nimeämispäätöksen valmisteluun ja siihen liittyvään SOVA-menettelyyn valittiin 13 parhaiten kriteerit täyttävää aluetta.
Kohteita karsiutui pääasiassa niiden sijainnin vuoksi: osa sijoittui merkittäviltä osin metsämaille tai ruoantuotannossa oleville pelloille. Myös alueiden koko, Natura-alueiden läheisyys sekä tiedossa olevat muut luontoarvot karsivat valittuja kohteita jatkotarkastelusta.
Lupa- ja valvontavirasto pyytää palautetta uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiden nimeämisprosessiin liittyvästä SOVA suunnitelmasta. Suunnitelman kuulemisaika on 29.6.–31.8.2026: Uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiden nimeämismenettelyyn liittyvästä SOVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta kuuleminen (lvv.fi).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pihla OivanenylitarkastajaAlueidenkäyttö, strategisen suunnittelun tukiPuh:029 525 4835pihla.oivanen@lvv.fi
Ulla RiipinenylitarkastajaAlueidenkäyttö, strategisen suunnittelun tuki
Nimeämispäätöksen valmistelu
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