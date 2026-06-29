Uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiden nimeämismenettely etenee

SOVA:n tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa ja hyväksymisessä. Lisäksi sen tarkoituksena on parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä. Nyt kuultavana olevassa suunnitelmassa kerrotaan, miten arviointi ja ympäristöselostus on tarkoitus laatia. Varsinainen ympäristöselostuksen kuuleminen järjestetään syksyllä 2026.

Lupa- ja valvontavirasto pyysi kunnilta tammikuun lopussa esityksiä uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiksi soveltuvista kohteista. Ensimmäisellä nimeämiskierroksella pyyntö rajattiin koskemaan vain aurinkovoiman tuotantoa sekä mahdollisesti siihen liittyvää, samalla paikalla sijaitsevaa energiavarastoa. Toukokuun alkuun mennessä esityksiä saatiin 33 kunnalta yhteensä 105 erillisestä alueesta.

Valitut alueet etenevät jatkovalmisteluun

Kuntien esittämien alueiden soveltuvuutta arvioitiin esikarsintavaiheessa lainsäädännössä ja esityspyynnössä määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (14a§) määrittelee, millaisia alueita voidaan nimetä nopean kehittämisen alueiksi. Esikarsinnasta nimeämispäätöksen valmisteluun ja siihen liittyvään SOVA-menettelyyn valittiin 13 parhaiten kriteerit täyttävää aluetta.

Kohteita karsiutui pääasiassa niiden sijainnin vuoksi: osa sijoittui merkittäviltä osin metsämaille tai ruoantuotannossa oleville pelloille. Myös alueiden koko, Natura-alueiden läheisyys sekä tiedossa olevat muut luontoarvot karsivat valittuja kohteita jatkotarkastelusta.

Lupa- ja valvontavirasto pyytää palautetta uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiden nimeämisprosessiin liittyvästä SOVA suunnitelmasta. Suunnitelman kuulemisaika on 29.6.–31.8.2026: Uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueiden nimeämismenettelyyn liittyvästä SOVA-lain mukaisesta arviointisuunnitelmasta kuuleminen (lvv.fi).