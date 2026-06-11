Alvila tarjoaa mielenterveystoipujille kodin ja yhteisön Y-Säätiön omistamassa kiinteistössä

Helsingin Lapinlahden alueella toimiva Alvila on monelle asukkaalle pitkäaikainen koti. Mielenterveystoipujille suunnattu asumispalveluyksikkö on toiminut nykyisissä tiloissaan vuodesta 2008 lähtien.

Alvilassa asuminen rakentuu yksilöllisen tuen ja yhteisöllisen arjen ympärille. Jokaisen asukkaan tarpeet, tavoitteet ja voimavarat ovat erilaisia, minkä vuoksi myös tuki suunnitellaan yksilöllisesti. Tavoitteena on tarjota asukkaille turvallinen ympäristö, jossa arki sujuu, toimintakyky säilyy ja omia vahvuuksia on mahdollista vahvistaa.

“Voimavaralähtöisyys on meille tosi tärkeää. Kaiken ei tarvitse olla jatkuvaa tavoitteiden saavuttamista. Joskus tärkeintä on se, että toimintakyky säilyy ja ihminen kokee arjen turvalliseksi”, kertoo Alvilan vastaava ohjaaja Tea Nygård ja korostaa, että työssä tärkeintä on nähdä ihminen kokonaisuutena.

Yhteisöllisyys syntyy arjen kohtaamisista

Yhteisöllisyys näkyy Alvilassa monin tavoin. Päiviä rytmittävät yhteiset ruokailut, ryhmätoiminta sekä erilaiset tapahtumat ja retket. Talossa järjestetään muun muassa musiikki-, liikunta- ja kädentaitoryhmiä, mutta osallistuminen perustuu aina asukkaan omiin toiveisiin ja voimavaroihin.

Nygårdin mukaan yhteisöllisyys ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi osallistua kaikkeen. Tärkeämpää on, että jokaisella on mahdollisuus löytää oma tapansa olla osa yhteisöä. Asukkaat pääsevät myös vaikuttamaan yksikön toimintaan esimerkiksi yhteisökokouksissa ja asukastoimikunnassa.

Toimintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä asukkaiden kanssa, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

Pitkäaikainen yhteistyö Y-Säätiön kanssa

Yhteistyö Y-Säätiön kanssa on jatkunut Alvilan nykyisissä tiloissa lähes kahden vuosikymmenen ajan. Vuosien aikana yksikössä on vieraillut runsaasti kotimaisia ja kansainvälisiä ryhmiä tutustumassa suomalaiseen asumisen tukeen ja mielenterveystyöhön.

”Olemme saaneet luotua Alvilaan turvallisen ympäristön asukkaillemme. Monella on taustallaan turvattomuutta ja pelkoa, joten turvallisuuden tunne on yksi tämän työn tärkeimmistä asioista. Myös kiinteistö ja Lapinlahden ainutlaatuinen ympäristö luovat hyvät puitteet arjelle ja kuntoutumiselle”, Nygård painottaa.

Lapinlahden ympäristö tarjoaa asukkaille mahdollisuuden olla osa laajempaa yhteisöä ja hyödyntää alueen monipuolista toimintaa. Samalla Y-Säätiön omistama kiinteistö luo puitteet pitkäjänteiselle työlle, jonka tavoitteena on tarjota asukkaille turvallinen koti ja mahdollisuus oman näköiseen elämään.