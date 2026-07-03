Pohjoisen arvaamaton luonto raastaa ihmiset erilleen Sofia Heralan koskettavassa esikoisromaanissa
28.7.2026 10:00:00 EEST | Atena | Tiedote
Kevätjuhlapäivänä sattuva proomuonnettomuus halvaannuttaa jokivarsikylän. Tragedian myötä myös pienen Anni-Helenan elämä muuttuu peruuttamattomasti. Sofia Heralan esikoisteos Nukkuvien kukkien joki on taiturimainen kertomus pohjoisen luonnosta, elämän arvaamattomuudesta ja sodanjälkeisen ajan kipeistä ihmissuhteista.
Äiti on jättänyt Anni-Helenan joenvarren kylään kasvamaan, mutta enonsa perheessä hän tietää olevansa ylimääräinen lapsi. Kylän läpi virtaa vuolas joki, joka uhkaa joenvarren asukkaita. Virtaa pitää varoa, eikä joella kulkevaa koululaisproomua saa keikuttaa. Eräänä kevätjuhlapäivänä se lastataan liian täyteen.
Proomuonnettomuus halvaannuttaa kylän. Se vie lapsia, haavoittaa ystäviä, huuhtoo haaveet. Tragedian myötä myös Anni-Helenan elämä muuttuu taas, ja totuus saksalaisesta isästä on salaisuus, jota täytyy varjella. Lapsi on aina aikuisten armoilla, mutta osaako useasti hylätty aikuisena itse rakastaa?
Nukkuvien kukkien joki on kuvitteellinen kertomus, mutta se pohjautuu todelliseen tapahtumaan, Liakanjoen tuhoisaan proomuonnettomuuteen vuonna 1956.
"Kuulin proomuonnettomuudesta ensimmäisen kerran vuonna 2021, kun Lapin Kansa teki siitä jutun. Selvisi, että anoppini täti oli menettänyt proomua kuljettaneen puolisonsa onnettomuudessa. Myös usea kyläläinen oli menettänyt ystävän, ja monissa perheissä surtiin menehtyneitä lapsia", kertoo Sofia Herala.
"Tarina kosketti minua syvästi, sillä odotin juuri toista lastani. Oman sisäisen maailman muuttuminen ja maailmanlaajuisen levottomuuden lisääntyminen saivat minut uudella tavalla herkistymään elämän arvaamattomuudelle", Herala kuvaa romaaninsa syntyhetkiä.
Nukkuvien kukkien joki on oululaislähtöisen Sofia Heralan (s. 1988) esikoisteos. Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sekä S2-oppiaineen opettajana työskentelevä Herala asuu perheensä kanssa Itä-Helsingissä, mutta kantaa pohjoisen tarinoita aina mukanaan.
Teos on arvosteluvapaa 6.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anna Saksman.
Tiedustelut, haastattelupyynnöt ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
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