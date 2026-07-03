Pohjoisen arvaamaton luonto raastaa ihmiset erilleen Sofia Heralan koskettavassa esikoisromaanissa

Taitavan työnteon kirja on tarpeellinen avainteos jokaiselle tietotyötä tekevälle 24.4.2026 09:44:39 EEST | Tiedote

Kiire, keskittymisen katkeilu ja hallinnan puute kuormittavat tietotyöntekijöitä enemmän kuin koskaan. Heljä Franssilan ja Iida Ylisen Taitavan työnteon kirja koostaa keinoja, joilla työtä voi tehdä keskittyneemmin, sujuvammin ja tuotteliaammin.