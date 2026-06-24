Työttömyysaste pysyi viime vuoden tasolla Pohjanmaan työllisyysalueella toukokuussa
24.6.2026 14:11:46 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli toukokuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,0 %). Työttömyysaste säilyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, ja laski 0,2 prosenttiyksikköä edelliskuuhun verrattuna. Koko maan työttömyysaste oli toukokuussa 11,9 %, ja se laski huhtikuusta 0,2 prosenttiyksikköä.
Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.
Työttömien määrä väheni kuukaudessa
Pohjanmaan työllisyysalueella oli toukokuun lopussa yhteensä 8947 työnhakijaa, joista 4416 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 79 henkilöllä (+ 1,8 %). Kuukauden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kuitenkin väheni 115 henkilöllä (-2,5 %).
Viime vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi Laihialla (-6 %), Vöyrillä (-23 %) ja Uudessakaarlepyyssä (-7 %). Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta eniten Vaasassa, jossa työttömiä oli 96 enemmän kuin vuosi sitten (+3 %). Suurin prosentuaalinen kasvu oli Maalahdessa, jossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 20 % viime vuodesta (+17 henkilöä).
Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 185, mikä on 153 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-45,3 %) ja 58 vähemmän kuin huhtikuussa (-23,9 %).
Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkein Kaskisissa (11,6 %) ja matalin Närpiössä sekä Mustasaaressa (3,8 %). Vaasan työttömyysaste oli 9,0 %.
”On myönteistä, että työttömyyden kasvu osoittaa tasaantumisen merkkejä ja työttömyysaste säilyi työllisyysalueella samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työmarkkinatilanne on kuitenkin edelleen herkkä, ja kehitystä seurataan tarkasti”, sanoo työllisyysjohtaja Juha Nummela.
Pitkäaikaistyöttömyys edelleen kasvussa
Pitkäaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä nousi sekä Pohjanmaan työllisyysalueella että valtakunnallisesti vuotta aikaisempaan nähden.
Toukokuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1660, mikä on 291 enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 21,3 %). Kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä nousi 34 henkilöllä (+2,1 %).
Uusien avointen työpaikkojen määrä väheni
Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille toukokuussa 522 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 58 paikkaa vähemmän kuin huhtikuussa ja 286 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
Myös valtakunnallisesti nähdään laskua uusien avointen työpaikkojen määrässä. Työmarkkinatorille ilmoitettiin toukokuussa 33 900 uutta työpaikkaa, mikä on 34 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Työllistämistietoja korjattu Työnvälitystilastossa
KEHA-keskus havaitsi keväällä, että Työnvälitystilaston työllistämistiedoissa oli virheellisyyksiä puuttuvien päättymispäivien vuoksi. Ongelma koski koko maata, ja se korjattiin lisäämällä puuttuvat päättymispäivät työllistämisjaksoihin. Korjaus vähensi työllistämisten määriä kaikilla alueilla, erityisesti palkkatuen osalta, mutta ei vaikuttanut työnhakijoiden tai työttömien työnhakijoiden lukumääriin.
Tarkemmin työllistämistietojen korjaamisesta voi lukea KEHA-keskuksen muistiosta.
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Yhteyshenkilöt
Juha Nummela,TyöllisyysjohtajaPuh:+358405470471juha.nummela@vaasa.fi
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