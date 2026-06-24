Työttömyysaste pysyi viime vuoden tasolla Pohjanmaan työllisyysalueella toukokuussa

Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli toukokuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,0 %). Työttömyysaste säilyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, ja laski 0,2 prosenttiyksikköä edelliskuuhun verrattuna. Koko maan työttömyysaste oli toukokuussa 11,9 %, ja se laski huhtikuusta 0,2 prosenttiyksikköä.

Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.