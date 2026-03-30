Kiinnostus suomalaista metsäosaamista kohtaan on maailmalla suurta – kanadalainen Ken Day on jo kolmannella opintomatkallaan
26.6.2026 06:25:00 EEST | Business Joensuu Oy | Tiedote
Suomessa vierailee tasainen virta kansainvälisiä metsäalan toimijoita ottamassa oppia esimerkiksi puunkorjuusta. Kahden vuoden aikana pelkästään Joensuun seudulle on tullut noin 300 kansainvälistä vierasta yli sadasta organisaatiosta. Delegaatiot tuovat samalla rahaa matkailuun.
Sauna, revontulet tai yötön yö vetävät monia ulkomaisia matkailijoita Suomeen.
Kanadasta matkustaneelle 30 henkilön ryhmälle syy on kuitenkin suomalainen puunkorjuuosaaminen.
”Olemme hyviä suurissa korjuuoperaatioissa, mutta meidän täytyy oppia, miten puunkorjuu saadaan toimimaan yhden, kahden tai kolmen hehtaarin metsikkökuvioita harventaen kuten Suomessa. Meille tämä on uutta”, sanoo jo kolmatta kertaa Suomeen opintomatkalle suunnannut metsäalan konsultti Ken Day.
Suomessa ensiharvennusten ja muiden harvennushakkuiden osuus kaikkien hakkuiden pinta-alasta oli noin kaksi kolmasosaa vuonna 2025. Vieraiden kotiseudulla Brittiläisessä Kolumbiassa harvennushakkuita ei juurikaan tehdä.
Viikon pituisen Suomen-matkansa aikana muun muassa alkuperäiskansojen edustajista, tutkijoista, metsäalan asiantuntijoista ja puunkorjuun ammattilaisista koostuva ryhmä kuulee kymmeniä alustuksia ja vierailee kahdessa kansallispuistossa.
Teknologia kiinnostaa
Business Joensuun kehityspäällikkö Ville Kortelainen sanoo, että Suomi tunnetaan myös metsäsektorilla korkean teknologian maana. Tänne on syntynyt osaamista, joka kiinnostaa muuallakin.
Esimerkiksi Joensuun seudulle metsät ja niihin liittyvä toiminta tuovat noin 2,5 miljardia euroa vuodessa.
”Liikevaihtoa on mahdollista nostaa. Kun toivotamme metsäammattilaiset vieraaksemme ja kerromme samalla osaamisestamme, se on keino lisätä sekä matkailun että metsäsektorin vientieuroja.”
Yksi esimerkki vierailujen talousvaikutuksista on Euroopan suurin vuosittainen metsäteknologiakonferenssi, joka vieraili Joensuussa kesällä 2025.
”Se toi paikalle lähes 300 tutkijaa ja metsäalan asiantuntijaa 27 maasta. Majoituksen ja palvelujen kautta muutaman päivän tapahtuman talousvaikutus oli 300 000 euroa”, Kortelainen sanoo.
Satoja vieraita, kolmannes Aasiasta
Ulkomaalaisten metsätoimijoiden opintomatkojen suunnittelutehtävät ovat lähes viikoittain Ville Kortelaisen työpöydällä.
"Kuinka Suomessa kerätään tarkkaa metsävaratietoa, miten sitä hyödynnetään päätöksenteossa, millaista kalustoa tehokas puunkorjuu edellyttää ja miten ketjun eri osat integroidaan keskenään", hän listaa ulkomaalaisia metsäalan ammattilaisryhmiä eniten kiinnostavia kysymyksiä.
Toiminnan taustalla on EU-rahoitteinen, tasavallan presidentin vienninedistämispalkinnon saanut Forest Joensuu -innovaatioekosysteemi. Verkosto yhdistää metsäbiotalouden yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja muita toimijoita yhteiseksi brändiksi ja toimintaverkostoksi. Mukana on noin 600 organisaatiota ja 6000 työntekijää.
”Kahden vuoden aikana kauttamme on tullut Joensuun seudulle noin 300 kansainvälistä vierasta yli sadasta eri organisaatiosta ympäri maailmaa. Kolmasosa ryhmistä tulee Aasiasta”, Kortelainen sanoo.
Lue laajempi artikkeli aiheesta Business Joensuun verkkosivuilla.
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Tiedote on tehty osana Innokaupunki 3 -hanketta, jota osarahoittavat EU ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.
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Yhteyshenkilöt
Ville KortelainenKehityspäällikköBusiness JoensuuPuh:+358504655434ville.kortelainen@businessjoensuu.fi
Annika MartikainenViestinnän asiantuntija, investointi- ja sijoittumispalvelutBusiness JoensuuPuh:+358 50 576 94 37annika.martikainen@businessjoensuu.fi
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Business Joensuu
Business Joensuu tarjoaa yrityksille palveluita liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja kasvuun. Palveluihin kuuluvat muun muassa maksuton yritysneuvonta, rahoituksen ja investointien suunnittelu, kasvuvalmennukset, työnantajuus- ja rekrytointituki sekä kansainvälistymisen palvelut.
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