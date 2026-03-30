Business Joensuu Oy

Kiinnostus suomalaista metsäosaamista kohtaan on maailmalla suurta – kanadalainen Ken Day on jo kolmannella opintomatkallaan

26.6.2026 06:25:00 EEST | Business Joensuu Oy | Tiedote

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Suomessa vierailee tasainen virta kansainvälisiä metsäalan toimijoita ottamassa oppia esimerkiksi puunkorjuusta. Kahden vuoden aikana pelkästään Joensuun seudulle on tullut noin 300 kansainvälistä vierasta yli sadasta organisaatiosta. Delegaatiot tuovat samalla rahaa matkailuun.

Joensuulaisen teknologiayhtiö Keslan Mika Tahvanainen esittelee hakkuukoneen harvesteripäätä kanadalaisvieraille koneyrittäjä Jyrki Hyvärisen kotitilalla Jakokosken kylässä Kontiolahdella. Vieraat tutustuivat hakkuukoneen lisäksi taustalla näkyvään Kontio-Energia Osuuskunnan hakelämpölaitokseen.
Joensuulaisen teknologiayhtiö Keslan Mika Tahvanainen esittelee hakkuukoneen harvesteripäätä kanadalaisvieraille koneyrittäjä Jyrki Hyvärisen kotitilalla Jakokosken kylässä Kontiolahdella. Vieraat tutustuivat hakkuukoneen lisäksi taustalla näkyvään Kontio-Energia Osuuskunnan hakelämpölaitokseen. Kuva: Harri Mäenpää/Studio Korento

Sauna, revontulet tai yötön yö vetävät monia ulkomaisia matkailijoita Suomeen.

Kanadasta matkustaneelle 30 henkilön ryhmälle syy on kuitenkin suomalainen puunkorjuuosaaminen.

”Olemme hyviä suurissa korjuuoperaatioissa, mutta meidän täytyy oppia, miten puunkorjuu saadaan toimimaan yhden, kahden tai kolmen hehtaarin metsikkökuvioita harventaen kuten Suomessa. Meille tämä on uutta”, sanoo jo kolmatta kertaa Suomeen opintomatkalle suunnannut metsäalan konsultti Ken Day.

Suomessa ensiharvennusten ja muiden harvennushakkuiden osuus kaikkien hakkuiden pinta-alasta oli noin kaksi kolmasosaa vuonna 2025. Vieraiden kotiseudulla Brittiläisessä Kolumbiassa harvennushakkuita ei juurikaan tehdä. 

Viikon pituisen Suomen-matkansa aikana muun muassa alkuperäiskansojen edustajista, tutkijoista, metsäalan asiantuntijoista ja puunkorjuun ammattilaisista koostuva ryhmä kuulee kymmeniä alustuksia ja vierailee kahdessa kansallispuistossa.   

Teknologia kiinnostaa

Business Joensuun kehityspäällikkö Ville Kortelainen sanoo, että Suomi tunnetaan myös metsäsektorilla korkean teknologian maana. Tänne on syntynyt osaamista, joka kiinnostaa muuallakin. 

Esimerkiksi Joensuun seudulle metsät ja niihin liittyvä toiminta tuovat noin 2,5 miljardia euroa vuodessa.  

”Liikevaihtoa on mahdollista nostaa. Kun toivotamme metsäammattilaiset vieraaksemme ja kerromme samalla osaamisestamme, se on keino lisätä sekä matkailun että metsäsektorin vientieuroja.”

Yksi esimerkki vierailujen talousvaikutuksista on Euroopan suurin vuosittainen metsäteknologiakonferenssi, joka vieraili Joensuussa kesällä 2025.

”Se toi paikalle lähes 300 tutkijaa ja metsäalan asiantuntijaa 27 maasta. Majoituksen ja palvelujen kautta muutaman päivän tapahtuman talousvaikutus oli 300 000 euroa”, Kortelainen sanoo.   

Satoja vieraita, kolmannes Aasiasta 

Ulkomaalaisten metsätoimijoiden opintomatkojen suunnittelutehtävät ovat lähes viikoittain Ville Kortelaisen työpöydällä. 

"Kuinka Suomessa kerätään tarkkaa metsävaratietoa, miten sitä hyödynnetään päätöksenteossa, millaista kalustoa tehokas puunkorjuu edellyttää ja miten ketjun eri osat integroidaan keskenään", hän listaa ulkomaalaisia metsäalan ammattilaisryhmiä eniten kiinnostavia kysymyksiä.

Toiminnan taustalla on EU-rahoitteinen, tasavallan presidentin vienninedistämispalkinnon saanut Forest Joensuu -innovaatioekosysteemi. Verkosto yhdistää metsäbiotalouden yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja muita toimijoita yhteiseksi brändiksi ja toimintaverkostoksi. Mukana on noin 600 organisaatiota ja 6000 työntekijää.  

”Kahden vuoden aikana kauttamme on tullut Joensuun seudulle noin 300 kansainvälistä vierasta yli sadasta eri organisaatiosta ympäri maailmaa. Kolmasosa ryhmistä tulee Aasiasta”, Kortelainen sanoo.

Lue laajempi artikkeli aiheesta Business Joensuun verkkosivuilla.

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Tiedote on tehty osana Innokaupunki 3 -hanketta, jota osarahoittavat EU ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.  

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Harvennushakkuisiin keskittyvän teemapäivän aikana vieraat kuulivat koneyrittäjävierailun jälkeen Suomen metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Tornatorin, UPM:n ja metsäpalojen ehkäisemiseen keskittyvän Xpyron asiantuntijoita.
Harvennushakkuisiin keskittyvän teemapäivän aikana vieraat kuulivat koneyrittäjävierailun jälkeen Suomen metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Tornatorin, UPM:n ja metsäpalojen ehkäisemiseen keskittyvän Xpyron asiantuntijoita.
Kuva: Harri Mäenpää/Studio Korento
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Brittiläisen Kolumbian yliopiston metsä- ja ympäristövastuun tiedekunnan varadekaani Dominik Röser (vas.) ja metsäalan konsultti Ken Day (oikealla edessä) olivat koordinaattoreita kanadalaisten ryhmämatkalla. Ryhmä koostui muun muassa alkuperäiskansojen edustajista, tutkijoista, metsäalan asiantuntijoista ja puunkorjuun ammattilaisista.
Brittiläisen Kolumbian yliopiston metsä- ja ympäristövastuun tiedekunnan varadekaani Dominik Röser (vas.) ja metsäalan konsultti Ken Day (oikealla edessä) olivat koordinaattoreita kanadalaisten ryhmämatkalla. Ryhmä koostui muun muassa alkuperäiskansojen edustajista, tutkijoista, metsäalan asiantuntijoista ja puunkorjuun ammattilaisista.
Kuva: Harri Mäenpää/Studio Korento
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"Kuinka Suomessa kerätään tarkkaa metsävaratietoa, miten sitä hyödynnetään päätöksenteossa, millaista kalustoa tehokas puunkorjuu edellyttää ja miten ketjun eri osat integroidaan keskenään", listaa ulkomaalaisia metsäalan ammattilaisryhmiä eniten kiinnostavia kysymyksiä Business Joensuun Ville Kortelainen.
"Kuinka Suomessa kerätään tarkkaa metsävaratietoa, miten sitä hyödynnetään päätöksenteossa, millaista kalustoa tehokas puunkorjuu edellyttää ja miten ketjun eri osat integroidaan keskenään", listaa ulkomaalaisia metsäalan ammattilaisryhmiä eniten kiinnostavia kysymyksiä Business Joensuun Ville Kortelainen.
Kuva: Tuomas Kinnunen
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