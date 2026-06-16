Palkittu tietokirja on suuri kertomus Wagner-loikkarista ja nyky-Venäjästä sodassa
24.6.2026 14:36:16 EEST | Gummerus | Tiedote
Sota-alueilla tekemästään työstä tunnetun toimittajan ja tietokirjailijan Åsne Seierstadin Rauhattomuus – Venäjä sisältä käsin (Gummerus) kertoo Paatsjoen jäätä pitkin Venäjältä Norjaan loikanneen Wagner-taistelijan Andrei Medvedevin elämäntarinan ja päästää ääneen tavallisia venäläisiä suurkaupungeista Siperian syrjäseuduille. Seierstad teki kirjaa kirjoittaessaan viisi pitkää matkaa eri puolille Venäjää vuosina 2023–2025. Norjan kaikki merkittävimmät kirjallisuuspalkinnot, Brageprisenin, Kritikerprisenin ja Bokhandlerprisenin, voittanut teos ilmestyy suomeksi Onerva Kuusen kääntämänä 3.8. Åsne Seierstad vierailee Helsingissä 22.9.
Åsne Seierstad on toiminut Venäjän-kirjeenvaihtajana ja seurannut venäläistä yhteiskuntaa tiiviisti 1990-luvulta lähtien. Tutustuttuaan Norjassa rajan yli loikanneeseen Medvedeviin hän ryhtyi jäljittämään väkivaltaisessa alkoholistiperheessä kasvaneen ja äitinsä kuoleman jälkeen siperialaiseen lastenkotiin päätyneen miehen matkaa Wagner-joukkoihin Ukrainan rintamalle.
Mestarillisessa matkakertomuksessa Seierstad päästää ääneen niin toisinajattelijat, välinpitämättömät kuin Putinin kannattajatkin valottaakseen, mitä Venäjällä todella tapahtuu. Rikkinäisen nuorukaisen tarina laajentuu pysäyttäväksi muotokuvaksi kokonaisesta kansakunnasta. Vaikuttava teos alkaa Wagner-joukoissa taistelleen Andrein tarinalla ja päättyy Ukrainan puolella droonilentäjänä toimivan venäläisen Stanislavin tarinaan. ”Venäjä, jolla on valtavat luonnonvarat ja rikkaudet, voisi turvata kaikkien asukkaidensa hyvinvoinnin. Mutta Putin välittää vain omasta mielipuolisesta suunnitelmastaan”, Stanislav toteaa.
”Seierstadin journalistinen työ ei ainoastaan tee hänestä kertovan tietokirjallisuuden mestaria, vaan osoittaa myös, että hän kulkee Anna Politkovskajan jalanjäljissä.”
KRITIKERPRISEN-PALKINNON PERUSTELU
Åsne Seierstad (s. 1970) on norjalainen toimittaja ja kertovan tietokirjallisuuden uranuurtaja. Kahdelle hänen teoksistaan on myönnetty Norjan arvostetuin kirjallisuuspalkinto Brageprisen, ja hän on saanut muun muassa Norjan suuren journalistipalkinnon sekä lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia. Hänen vuonna 2002 ilmestynyt teoksensa Kabulin kirjakauppias pysytteli yli vuoden ajan Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian bestsellerlistoilla.
Åsne Seierstad: Rauhattomuus – Venäjä sisältä käsin
alkuteos Ufred. Russland fra innsiden
suomentanut Onerva Kuusi
ilmestyy 3.8.2026
592 sivua
äänikirja ilmestyy 12.9., lukija: Anniina Piiparinen
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Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäpäällikköPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Gummerus
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