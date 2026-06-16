Palkittu tietokirja on suuri kertomus Wagner-loikkarista ja nyky-Venäjästä sodassa

Åsne Seierstad on toiminut Venäjän-kirjeenvaihtajana ja seurannut venäläistä yhteiskuntaa tiiviisti 1990-luvulta lähtien. Tutustuttuaan Norjassa rajan yli loikanneeseen Medvedeviin hän ryhtyi jäljittämään väkivaltaisessa alkoholistiperheessä kasvaneen ja äitinsä kuoleman jälkeen siperialaiseen lastenkotiin päätyneen miehen matkaa Wagner-joukkoihin Ukrainan rintamalle.

Mestarillisessa matkakertomuksessa Seierstad päästää ääneen niin toisinajattelijat, välinpitämättömät kuin Putinin kannattajatkin valottaakseen, mitä Venäjällä todella tapahtuu. Rikkinäisen nuorukaisen tarina laajentuu pysäyttäväksi muotokuvaksi kokonaisesta kansakunnasta. Vaikuttava teos alkaa Wagner-joukoissa taistelleen Andrein tarinalla ja päättyy Ukrainan puolella droonilentäjänä toimivan venäläisen Stanislavin tarinaan. ”Venäjä, jolla on valtavat luonnonvarat ja rikkaudet, voisi turvata kaikkien asukkaidensa hyvinvoinnin. Mutta Putin välittää vain omasta mielipuolisesta suunnitelmastaan”, Stanislav toteaa.

”Seierstadin journalistinen työ ei ainoastaan tee hänestä kertovan tietokirjallisuuden mestaria, vaan osoittaa myös, että hän kulkee Anna Politkovskajan jalanjäljissä.”

KRITIKERPRISEN-PALKINNON PERUSTELU

Åsne Seierstad (s. 1970) on norjalainen toimittaja ja kertovan tietokirjallisuuden uranuurtaja. Kahdelle hänen teoksistaan on myönnetty Norjan arvostetuin kirjallisuuspalkinto Brageprisen, ja hän on saanut muun muassa Norjan suuren journalistipalkinnon sekä lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia. Hänen vuonna 2002 ilmestynyt teoksensa Kabulin kirjakauppias pysytteli yli vuoden ajan Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian bestsellerlistoilla.

Åsne Seierstad: Rauhattomuus – Venäjä sisältä käsin

alkuteos Ufred. Russland fra innsiden

suomentanut Onerva Kuusi

ilmestyy 3.8.2026

592 sivua

äänikirja ilmestyy 12.9., lukija: Anniina Piiparinen