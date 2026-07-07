Ekaluokkalaisille lahjoitetaan oma ensimmäinen kotiavain kahdellatoista paikkakunnalla
6.8.2026 11:00:00 EEST | Loihde Oyj | Tiedote
Kymmenettuhannet ekaluokkalaiset aloittavat elokuussa koulutiensä. Loihde lahjoittaa Suomen ekaluokkalaisille ensimmäisen oman ABLOY-kotiavaimen.
Kotiavaimia ekaluokkalaisille jaetaan tiistaina 11.8.2026 klo 9–17 kahdellatoista eri paikkakunnalla. Avaimen hakijan kotipaikkakunta voi olla mikä tahansa. Avainten noutopaikat sijaitsevat näissä kaupungeissa:
Helsinki
Hämeenlinna
Jyväskylä
Kokkola
Kuusamo
Lahti
Oulu
Pietarsaari
Rovaniemi
Seinäjoki
Tampere
Vaasa
Avainmalli ja asuinmuoto vaikuttavat siihen, mitä asioita on hyvä huomioida jo ennen avaimen noutoa. Ohjeet sekä avaintenjakopaikkojen osoitetiedot löytyvät tältä sivulta:
https://www.loihde.com/ekaluokka
Yhteyshenkilöt
Jere Teutari
jere.teutari@loihde.com, puh. +358 503 100 658
Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 780, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2025 oli 144 miljoonaa euroa.
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