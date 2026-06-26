Sievin lammastila Isokummun Luomulle maakunnallinen tunnustus Maistuva maaseutuyritys -kilpailussa – Lapin maakunnallinen sekä valtakunnallinen tunnustus matkailualan yritys JK-tuotannolle Pelloon ja Kittilään

Maa- ja kotitalousnaisten (MKN), MTK:n ja Lomalaitumen järjestämään vuoden 2026 Maistuva maaseutuyritys -kilpailuun osallistui yhteensä 60 yritystä 16 maakunnasta. Kilpailun valtakunnallisen raadin puheenjohtajana toiminut Mervi Mäki-Neste korostaa, että kilpailun taso oli erittäin korkea ja valtakunnallisten voittajien valitseminen maakunnallisten tunnustuspalkintojen saajista haasteellista.

”Saimme kilpailulle upeat voittajat. Voittajayritykset toimivat esimerkkeinä siitä, miten arvokkaita ja alueensa elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä yrityksiä kaikista maakunnistamme löytyy”, Mäki-Neste summaa raadin mietteitä.

”Maaseutuyrityksillä on tärkeä rooli paikallisen talouden ja työllisyyden vahvistamisessa. Palkituissa yrityksissä paikalliset raaka-aineet, osaaminen ja yhteistyö jalostuvat tuotteiksi ja palveluiksi, jotka lisäävät alueiden vetovoimaa”, sanoo MTK:n 3. puheenjohtaja Arto Laine.

Valtakunnalliset palkinnot ja maakunnalliset tunnustuspalkinnot myönnettiin Farmari-maatalousnäyttelyssä Kalajoella perjantaina 26.6.2026 klo 15. MTK ja Lomalaidun palkitsivat valtakunnallisen voittajan, JK-tuotannon, 1 000 euron rahapalkinnolla.

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNALLINEN TUNNUSTUSPALKINTO:

Isokummun Luomu Oy: esimerkillinen lammastalouden toimija monipuolisuudellaan ja pitkäjänteisyydellään

Isokummun Luomu Oy on monipuolinen lammastalouden toimija sukutilalla Sievissä, josta vastaavat sisarukset Satu ja Sami Kumpulainen. Tila on aloittanut toiminnan vuonna 2006.

Sisarukset ovat kehittäneet yritystä pitkäjänteisesti ja samalla tuoneet harvasti asutulle alueelle useita palveluita. Isokummun Luomulla on niin alkutuotantoa, kehräämö, Green Care -toimintaa sekä teurastamo. Yrityksen myytäviä tuotteita ovat luomulammas ja -karitsa, luomuherukat, yksityiset sosiaalipalvelut ja tekstiilituotteet.

"Olemme etsineet uusia tapoja pysyä hengissä tässä vaikeassa maatalouden tilanteessa. Toimimme periaatteella, että koko ketju on käsissämme: teemme koko prosessit itse omalla tilalla ja laitoksissamme", Kumpulaiset sanovat.

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan raadin vakuutti:

Tilan toiminnan monipuolisuus, yrityksen kehittäminen pitkäjänteisesti, Green Care -toiminta sekä kehräämö alkutuotannon rinnalla

Tilateurastamo, joka toimii hyvänä esimerkkinä myös muille

Aktiivinen mukana olo ja verkostoituminen kehittämishankkeissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti

MAISTUVA MAASEUTU -KILPAILUN VALTAKUNNALLINEN VOITTAJA & LAPIN MAAKUNNALLINEN TUNNUSTUSPALKINTO:

JK-tuotanto ky: onnistunut yhdistelmä vastuullista lähikalan hyödyntämistä ja matkailua

JK-tuotanto ky on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalan jalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Kesäisin pariskunta kalastaa Miekojärvellä Pellossa. Kalat he jalostavat Sirkkakosken kalasatamassa, jossa toimii myös yrityksen kalakauppa toukokuusta lokakuuhun. Talvella yrittäjäpariskunta keskittyy kalastusta ja lähiluonnon antimia hyödyntäviin matkailun ohjelmapalveluihin Tunturi-Lapissa.

”Kalastamme napapiirillä Miekojärvellä kuhaa, haukea, madetta, ahventa, lahnaa ja muikkua perinteisin menetelmin, nykyaikaisilla välineillä. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota käsityönä jalostettua puhdasta kotimaista villiä kalaa asiakkaillemme”, Sirkkalat sanovat.

JK-tuotanto ky vakuutti niin Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisista tunnustuksista vastaavan raadin kuin myös valtakunnallisesta palkinnosta vastaavan raadin.

Valtakunnallisen raadin vakuutti:

Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys: kestävät kalastusmenetelmät, kalan kokonaisvaltainen hyödyntäminen sekä myös vähempiarvoisten kalojen, kuten lahnan, ottaminen osaksi tuotevalikoimaa.

Yritystoiminnasta on saatu ympärivuotista ja kannattavaa.

Yhteisöllisyyden vaaliminen ja yhteistyö muiden yrittäjien kanssa: Sirkkalat ovat toimineet mm. pääorganisaattoreina hankkeessa, jossa on opastettu alkavia kalastajia pyyntitekniikoissa ja -paikoissa, kalankäsittelyssä, jalostamisessa ja pakkaamisessa.

MAISTUVA MAASEUTUYRITYS -KILPAILU

Maa- ja kotitalousnaiset (MKN) lanseerasi Maistuva maaseutuyritys -kilpailun Suomi 100 -juhlavuonna, ja siitä on muodostunut tärkeä tapa tuoda näkyväksi maaseudun ruoka-aarteita, elämyksiä ja yrittäjyyttä.

Vuoden 2026 Maistuva maaseutuyritys -kilpailussa haettiin erityisesti yrityksiä, jotka uudistavat toimintaansa ennakkoluulottomasti ja rakentavat samalla maaseudun elinvoimaa. Kilpailun järjestivät yhteistyössä MKN, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Lomalaidun. Valtakunnalliseen palkintoraatiin kuuluivat toiminnanjohtaja Kimmo Aalto (Lomalaidun ry), kansanedustaja Vesa Kallio (kesk.), MTK:n 3. puheenjohtaja Arto Laine, keittiömestari Ulla Liukkonen sekä MKN Keskuksen puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste.

Maa- ja kotitalousnaiset (MKN) on valtakunnallinen ja kansainvälisesti linkittynyt asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan keskiössä on ruoka- ja ravitsemusosaamisen vahvistaminen, maiseman- ja luonnonhoidon kehittäminen, yrittäjyyden tukeminen sekä järjestötoiminta ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Toiminnallamme rakennamme kestävää, osaavaa ja osallistavaa yhteiskuntaa. Tarkastelemme asioita suomalaisen maaseudun näkökulmasta kaupunkeja unohtamatta.

MKN Ruokaneuvot palvelee ruokakulttuurin, ravitsemuksen ja ruokakasvatuksen saralla järjestämällä mm. ruokakursseja ja luentoja. https://www.maajakotitalousnaiset.fi/palvelut/mkn-ruokaneuvot

MKN Maisemapalvelut pitää sisällään laaja-alaisen asiantuntijaverkoston, joka turvaa kulttuuriympäristön hoitoa ja ympäristön kestävää hyödyntämistä. https://www.maajakotitalousnaiset.fi/maisemapalvelut

MKN Yrityspalvelut tarjoaa apua yritystoiminnan eri vaiheissa erityisesti ruoka-, elintarvike- ja matkailualalla. https://www.maajakotitalousnaiset.fi/palvelut/mkn-yrityspalvelut

Maa- ja kotitalousnaiset – juuret maalla

www.maajakotitalousnaiset.fi