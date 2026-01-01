Vahvassa kasvussa oleva lahtelainen pintakäsittelyosaaja Galvatek laajentaa toimintaansa Pohjois-Amerikkaan

Maailman johtava ilmailualan pintakäsittelyratkaisujen toimittaja Galvatek perustaa yksikön Houstoniin, Texasiin elokuussa 2026. Yksikköä johtamaan siirtyy Lahdessa toimitusjohtajana toiminut Lasse Vilminko.

”Pohjois-Amerikan markkina on kooltaan suurin maailmassa, ilmailu- ja puolustusteollisuudessa jopa enemmän kuin 100 miljoonaa dollaria vuodessa. Markkinan odotetaan kasvavan 7 % vuosivauhdilla ainakin vuoteen 2030 saakka. Tähän vastaamme siirtymällä lähemmäksi asiakkaitamme”, Vilminko kertoo.

Galvatek on viime aikoina tehnyt useita merkittäviä kansainvälisiä kauppoja (STT Info 14.2.2025 / STT Info 8.7.2025 / STT Info 30.1.2026). Houston on yhtiölle luonteva valinta, sillä belgialaisella emoyhtiö John Cockerillilla on kaupungissa oma maayhtiönsä sekä muita toimintoja.

Yksikön perustaminen Pohjois-Amerikkaan on osa Galvatekin pitkän aikavälin kasvustrategiaa, jossa kansainvälinen laajentuminen ja erityisesti Pohjois-Amerikan markkina nähdään keskeisenä mahdollisuutena.

”Tarkoituksenamme ei ole vain avata myyntikonttoria, vaan palvella asiakkaita paikallisesti tuotteidemme koko elinkaari huomioiden”, Vilminko kommentoi.

Lahden toimitusjohtajaksi yhtiön teknologiajohtajana toiminut Jani Välkky

Galvatekin toiminta säilyy edelleen vahvasti Suomessa: tuotteiden suunnittelu, automaatio-ohjelmointi sekä myyntitoiminnot jatkuvat edelleen Lahdessa kuten ennenkin. Lahden yksikön toimitusjohtajaksi on nimitetty Jani Välkky, joka siirtyy toimeen teknologiajohtajan roolista.

“Galvatekiin luottavat muun muassa johtavat moottorivalmistajat ja ilmailualan toimijat. Lahden-yksikössä on vahva osaamispohja ja tekemisen kulttuuri. Olen ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä saavuttaneet tähän mennessä ja otan mielenkiinnolla vastaan uuden tehtävän,” Välkky sanoo.