Sirkusesitysten määrä kasvaa Suomessa

Sirkusalan tilastot osoittavat, että vuonna 2025 sirkustaiteen esitysten määrä Suomessa kasvoi neljänneksen. Nykysirkusta esitettiin 1 400 kertaa eri puolilla Suomea ja esitykset saivat runsaat 190 000 katsojaa, yli 20 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Luvuissa ei ole mukana perinteisen kiertävän Sirkus Finlandian esitys- ja katsojamääriä.

Jo useiden vuosien ajan suomalaiset nykysirkusryhmät ovat saaneet merkittäviä katsojamääriä ulkomaisilla festivaaleilla ja kaupunkitapahtumissa eri puolilla Eurooppaa. Kansainvälisen menestystarinan kääntöpuoli on ollut kotimaan rajalliset esitysmahdollisuudet sirkusteoksille. Nyt kuitenkin sirkusta on tarjolla yhä enemmän myös kotimaan katsojille.

Kun nykysirkuksen, ryhmien ulkomaanesitysten ja Sirkus Finlandian luvut lasketaan yhteen, suomalaista sirkusta esitettiin kaiken kaikkiaan yli 2 100 kertaa ja katsojia se sai yli 440 000.

Tilastoista selviää myös, että nykysirkusryhmien toiminnan omarahoitusosuus on poikkeuksellisen suuri, selvästi yli 40 % – joillakin ryhmillä jopa yli 90 %. Valtion sirkusryhmille myöntämien yleisavustusten kokonaissumma on vähemmän kuin ryhmien itse hankkimat pääsylipputulot, esityspalkkiot ja muut omat tulot yhteensä. Sirkus Finlandia sekä monet nykysirkusryhmät puolestaan toimivat täysin omarahoituksella eivätkä saa valtionavustuksia.

Sirkustilastoissa 2025 on mukana nelisenkymmentä sirkuksen ammattilaiskentän toimijaa: yksi valtionosuuksien piirissä oleva ryhmä, 15 valtion yleisavustusta saavaa sirkusryhmää sekä 23 valtion rahoituksen ulkopuolella toimivaa sirkusryhmää ja -taiteilijaa. Perinteisistä kiertävistä sirkuksista tilastossa mukana on Sirkus Finlandia.

Sirkuksen tilastotiedot on koonnut Circus & Dance Finland. Sirkustilastot ovat osa esittävien taiteiden tilastoja, jotka kokoaa Teatterin tiedotuskeskus TINFO. Tilastot julkaistaan kokonaisuudessaan syksyllä 2026.