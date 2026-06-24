Sirkusesitysten määrä kasvaa Suomessa
25.6.2026 08:45:00 EEST | Circus & Dance Finland | Tiedote
Kotimaista nykysirkustaidetta esitetään Suomessa aiempaa enemmän ja yleisö löytää tiensä katsomoihin, kertovat sirkustilastot. Vuonna 2025 nykysirkusesityksiä näki Suomessa yli 190 000 katsojaa.
Sirkusalan tilastot osoittavat, että vuonna 2025 sirkustaiteen esitysten määrä Suomessa kasvoi neljänneksen. Nykysirkusta esitettiin 1 400 kertaa eri puolilla Suomea ja esitykset saivat runsaat 190 000 katsojaa, yli 20 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Luvuissa ei ole mukana perinteisen kiertävän Sirkus Finlandian esitys- ja katsojamääriä.
Jo useiden vuosien ajan suomalaiset nykysirkusryhmät ovat saaneet merkittäviä katsojamääriä ulkomaisilla festivaaleilla ja kaupunkitapahtumissa eri puolilla Eurooppaa. Kansainvälisen menestystarinan kääntöpuoli on ollut kotimaan rajalliset esitysmahdollisuudet sirkusteoksille. Nyt kuitenkin sirkusta on tarjolla yhä enemmän myös kotimaan katsojille.
Kun nykysirkuksen, ryhmien ulkomaanesitysten ja Sirkus Finlandian luvut lasketaan yhteen, suomalaista sirkusta esitettiin kaiken kaikkiaan yli 2 100 kertaa ja katsojia se sai yli 440 000.
Tilastoista selviää myös, että nykysirkusryhmien toiminnan omarahoitusosuus on poikkeuksellisen suuri, selvästi yli 40 % – joillakin ryhmillä jopa yli 90 %. Valtion sirkusryhmille myöntämien yleisavustusten kokonaissumma on vähemmän kuin ryhmien itse hankkimat pääsylipputulot, esityspalkkiot ja muut omat tulot yhteensä. Sirkus Finlandia sekä monet nykysirkusryhmät puolestaan toimivat täysin omarahoituksella eivätkä saa valtionavustuksia.
Sirkustilastoissa 2025 on mukana nelisenkymmentä sirkuksen ammattilaiskentän toimijaa: yksi valtionosuuksien piirissä oleva ryhmä, 15 valtion yleisavustusta saavaa sirkusryhmää sekä 23 valtion rahoituksen ulkopuolella toimivaa sirkusryhmää ja -taiteilijaa. Perinteisistä kiertävistä sirkuksista tilastossa mukana on Sirkus Finlandia.
Sirkuksen tilastotiedot on koonnut Circus & Dance Finland. Sirkustilastot ovat osa esittävien taiteiden tilastoja, jotka kokoaa Teatterin tiedotuskeskus TINFO. Tilastot julkaistaan kokonaisuudessaan syksyllä 2026.
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Yhteyshenkilöt
Sanna KangasluomaViestintäpäällikköPuh:050 543 1224sanna.kangasluoma@circusdance.fi
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Sirkus- ja tanssialan tilastot kerää Circus & Dance Finland (Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus)
Circus & Dance Finland on sirkuksen ja tanssin alojen ammattilaisten ja ammattilaisyhteisöjen toimintaa tukeva vienti- ja asiantuntijaorganisaatio. Edistämme sirkuksen ja tanssin elinvoimaisuutta ja asemaa yhteiskunnassa viestimällä, yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä, kotimaan kehitystyöllä sekä verkostoimalla alojamme kansainvälisesti.
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