Vihreiden Forgrén: En hyväksy tilannetta, jossa 17-vuotias jää ilman riittävää oikeussuojaa – lain korjaustarve selvitettävä

Hovioikeus vapautti kolme miestä syytteistä, joiden mukaan he raiskasivat 17-vuotiaan tytön Malmin sairaalan lähimetsässä aamuyöllä lokakuussa 2024. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén vaatii pikaisesti selvitystä siitä, miten uusi suostumusperustainen lainsäädäntö toimii ja tarvitaanko korjauksia, jotta oikeus toteutuisi paremmin.