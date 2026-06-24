Vihreiden Forgrén: En hyväksy tilannetta, jossa 17-vuotias jää ilman riittävää oikeussuojaa – lain korjaustarve selvitettävä
24.6.2026 16:39:17 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hovioikeus vapautti kolme miestä syytteistä, joiden mukaan he raiskasivat 17-vuotiaan tytön Malmin sairaalan lähimetsässä aamuyöllä lokakuussa 2024. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén vaatii pikaisesti selvitystä siitä, miten uusi suostumusperustainen lainsäädäntö toimii ja tarvitaanko korjauksia, jotta oikeus toteutuisi paremmin.
Tyttö oli tuotu sairaalaan ambulanssilla 2,05 promillen humalassa. Silti hovioikeus katsoi, että hän kykeni antamaan suostumuksen seksiin kolmen tuntemattoman miehen kanssa sairaalan viereisessä lähimetsässä. Tuomio on ymmärrettävästi järkyttänyt monia.
– Tämä tuomio ei kerro siitä, että oikeus toimi väärin – se kertoo siitä, että laki voi olla riittämätön. Kun tämän kaltainen tuomio on lainsäädännön perusteella mahdollinen, on poliitikkojen velvollisuus kysyä ääneen: suojaako laki tarpeeksi, Forsgrén sanoo.
Suostumusperusteinen lainsäädäntö astui voimaan 2023 ja se oli tärkeä askel eteenpäin. Mutta tämä oikeustapaus osoittaa, että lain kynnys voi olla yhä liian korkealla.
– Meidän on pikaisesti selvitettävä, miten lainsäädäntöä korjaamalla oikeus toteutuisi paremmin. Erityisesti on varmistettava, että vahvan päihtymyksen tulkitaan vaikuttavan suostumuksen antamiskykyyn ja että alaikäisten suoja seksuaalirikoksissa on turvattu, Forsgrén jatkaa.
Forsgren korostaa, ettei kyse ole yksittäisen tuomioistuimen toiminnan arvostelusta, vaan lainsäädännön riittävyyden arvioinnista. Laista päättäminen ja sen muuttaminen on poliitikkojen tehtävä.
– Asiasta pitää pian tehdä selvitys ja sen jälkeen tehdä lainsäädäntöön korjauspaketti. En hyväksy tilannetta, jossa vahvasti päihtynyt 17-vuotias jää ilman riittävää oikeussuojaa, Forsgrén painottaa.
Yhteyshenkilöt
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:09 432 3114bella.forsgren@eduskunta.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
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