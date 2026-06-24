SDP:n Tuppurainen ja Vasemmistoliiton Honkasalo: Hyväksyykö pääministeri Orpo, että hänen hallituksensa neuvottelee terroristijärjestö Talebanin kanssa?

– Suomen linja on aiemmin ollut, että terroristien kanssa ei neuvotella. Onko koko hallitus antanut hyväksyntänsä sille, että perussuomalaisen sisäministerin toimesta Suomi on vastannut myönteisesti jäsenmaille tehtyyn kyselyyn ja osallistunut eilen neuvotteluihin, joissa Taleban-hallinnon edustajat kutsuttiin ensimmäistä kertaa EU:n pääkaupunkiin Brysseliin?

Ministeri Rantanen totesi päivityksessään, että teknisen tason palautusten edistäminen ei merkitse Taleban-hallinnon tunnustamista.

– Onko tämä Suomen ulkopoliittisen johdon arvio asiasta, Tuppurainen ja Honkasalo kysyvät.

Heidän mielestään on hyväuskoista tai täydellisen kyynistä kuvitella, etteikö Taleban käyttäisi tapaamista oman valtansa legitimoimiseen.

– Taleban saa yhteyden avaamisesta tunnustuksen toiminnalleen, mutta mikä on hallituksen mielestä se vipuvarsi, jolla Talebaniin voitaisiin vaikuttaa, kun EU:n pääasialliset painostuskeinot palautuksiin ovat jo käytössä: maa on jo pitkälti eristetty ja useat sen johtohahmoista ovat jo EU:n pakotelistalla.

Afganistanin Taleban-hallinto on EU:n terroristiseksi luokittelema ja harjoittaa erittäin ekstremististä sukupuoliapartheidia, joka riistää naisilta ja tytöiltä järjestelmällisesti heidän perus- ja ihmisoikeutensa sekä sulkee heidät sukupuolen perusteella yhteiskunnan keskeisten osa-alueiden ulkopuolelle.

– Jos Suomen hallituksessa olevat maahanmuuttovastaiset voimat ovat todella valmiita menemään niin pitkälle, että he ovat halukkaita neuvottelemaan terroristien kanssa, mitä meillä on seuraavaksi odotettavissa? Tuppurainen ja Honkasalo toteavat.

– Hyväksyvätkö todella kokoomus ja rkp tämän? Hyväksyykö tuore tasa-arvoministeri Partanen keskustelun naisia julmasti sortavan Talebanin kanssa, Tuppurainen ja Honkasalo kysyvät.