Argimarket avaa toisen myymälänsä Mannerheimintielle – entiseen R-kioskin tilaan

Veljekset Samuel ja Daniel Argillander hyppäsivät päivittäistavarakauppaan ilman aiempaa alan kokemusta – alalle, jonka monet sanoivat olevan poikkeuksellisen vaikea. Puoli vuotta ensimmäisen myymälän avaamisen jälkeen he avaavat jo toisen.

Uusi myymälä haluttiin avata keskeiselle paikalle: lähellä on paljon toimistoja, ja alueella liikkuu runsaasti turisteja. Sijainti Stockmannia vastapäätä tuo myymälän vilkkaan jalankulkuvirran äärelle.

“Halusimme avata uuden myymälän keskeiselle sijainnille, jossa liikkuu paljon ihmisiä ympäri vuorokauden. Mansku valikoitui juuri sen takia”, sanoo Samuel Argillander. Entinen R-kioskin tila oli luonteva valinta myös siksi, että se oli käytännössä valmis – tilaan tuotiin vain Argimarketin oma ilme.

Ensimmäinen Argimarket avattiin Kasarmitorille tammikuun alussa, ja vastaanotto on ollut vahva. Ensimmäisen puolen vuoden aikana myymälässä on asioinut yli 50 000 asiakasta, ja sen Google-arvosana on 4,9 (60 arvostelua). Asiakkaina on ollut paljon nuoria aikuisia, mutta myös lähialueen asukkaita, toimistotyöntekijöitä ja eläkeläisiä.

“Erityisesti ilahdutti, että sekä lähialueen ihmiset että toimistotyöläiset ottivat meidät omakseen nopeasti. Hyvin moni käy useamman kerran viikossa, jotkut jopa useasti päivän aikana”, Argillander iloitsee.

Moni asioi Argimarketissa lounasaikaan. Suosituimpia tuotteita ovat olleet poke bowlit, ravintolatason caesar-salaatit ja onigirit. Myös energiajuomia ja muita virvoitusjuomia on myyty paljon. Valikoima painottaa tuoreita, heti nautittavia tuotteita – leipomotuotteita, eväitä ja paikallisen paahtimon kahvia.

Laajeneminen ei jää kahteen myymälään. Tiimi kasvaa avausten myötä, ja veljekset tähtäävät tulevaisuudessa kymmeniin myymälöihin – tavoitteena kasvattaa Argimarketista valtakunnallinen ketju.

Avajaiset perjantaina 26.6. klo 10 alkaen, Mannerheimintie 12, Helsinki

Avajaispäivän ensimmäiset 30 asiakasta saavat ilmaisen Argimarket-goodiebagin, ja tarjolla on avajaistarjouksia koko päivän ajan. Tarjoukset on julkaistu Argimarketin some-kanavissa. Yrittäjät ovat paikalla koko päivän kertomassa lisää ja vastaamassa kysymyksiin.