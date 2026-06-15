Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin – junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy elokuussa

Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Valtion lisäksi yhteyden rahoittamiseen osallistuvat Tornion kaupunki, Oulun kaupunki ja Meri-Lapin kehittämiskeskus. Traficom lisää junavuorot Traficomin ja VR:n nykyiseen ostoliikennesopimukseen.

Uusi reitti avaa täysin uuden rajan ylittävän junayhteyden Suomen ja Ruotsin välillä.

"Olemme Traficomissa tyytyväisiä, että saimme avattua tämän uuden yhteyden ja parannettua näin junaliikenteen palvelutasoa. Tulemme seuraamaan mielenkiinnolla, miten uusi yhteys tulee kiinnostamaan matkustajia", sanoo kehitysjohtaja Pipsa Eklund Traficomista.

Liikenteen käynnistäminen on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä molempien maiden viranomaisten kanssa esimerkiksi tulli- ja rajanylityskäytäntöihin ja raideliikenteen teknisiin yksityiskohtiin liittyen.

”Uusi reitti avaa yhteydet Suomen ja Ruotsin välille. Esimerkiksi Oulun ja Luulajan yliopistokaupunkien välillä on jatkossa huomattavasti helpompi liikkua ja Oulusta on kätevää jatkaa matkaa aina Helsinkiin saakka. Joulukuussa on tarkoitus parantaa entisestään vaihtoyhteyksiä Haaparannalla, josta ruotsalaisen Norrtågin junat Luulajaan liikennöivät”, kertoo VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen.

Kunnat ovat sitoutuneet omilla panoksillaan rahoittamaan junaliikenteen käynnistymistä.

”Raideyhteydellä on hyvin tärkeä merkitys alueellisesti, sillä se parantaa yhteyksiä paitsi pohjoisen Suomen ja Ruotsin, myös Norjan välillä. Rajan ylittävän henkilöjunaliikenteen käynnistyminen on myös Tornion, Oulun ja Haaparannan kaupungeille merkittävä saavutettavuutta parantava tekijä”, Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala, Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava ja Meri-Lapin seutupäällikkö Sari Moisanen iloitsevat.

Junaliput tulevat myyntiin ensi viikolla 30.6.



Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään kaksi päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Samalla henkilöjunaliikenne palaa vuosikymmenten tauon jälkeen Tornion keskustaan.

Junaliput Oulun ja Haaparannan väliselle reitille tulevat myyntiin tiistaina 30.6. Liput ja tarkemmat aikataulut ovat silloin saatavilla vr.fi ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa.

Rajan ylittävään matkustamiseen liittyvistä käytännöistä ja ohjeista löytyy lisätietoa VR:n verkkosivuilta.

Historiallisen liikenteen käynnistyessä maanantaina 10.8. reitin rautatieasemilla järjestetään kaikille avoimia juhlallisuuksia, joissa on ohjelmassa puheenvuoroja, musiikkia ja pientä tarjoilua.

Tilaisuuksien aikataulut:

Tornio klo 6.30–7.30

Haaparanta klo 5.45–6.20 (Ruotsin aikaa)

Oulu klo 9.00–10.00

Aikataulut (ajat paikallista aikaa):

Juna Kulkupäivät Reitti IC 401 Ma–la Oulu 05:08 → Haaparanta 05:45 IC 403 Su Oulu 06:50 → Haaparanta 07:45 IC 407 Ma–su Oulu 19:50 → Haaparanta 20:30 IC 402 Ma–la Haaparanta 06:20 → Oulu 09:00 IC 404 Su Haaparanta 08:54 → Oulu 11:32 IC 408 Ma–su Haaparanta 20:45 → Oulu 23:20

Pysähdyspaikat: Oulu, Kemi, Tornio-Itäinen, Tornio, Haaparanta (Ruotsi)