Metsästäjäliitto: Luken susikannan arvio on varovainen
25.6.2026 12:57:37 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Metsästäjäliitto katsoo, että Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisema susikannan kanta-arvio 2026 on aliarvio susien määrästä Suomessa. Luke arvioi susien määräksi 430, mikä on sama kuin vuosi sitten. Arviosta puuttuu reviirejä, vaikka alueilla on havaintoja laumasta ja jopa tämän kevään pennuista.
Varovaista arviointia osoittaa se, että vuosi sitten Luke ennusti marraskuun 2025 kannaksi 476–669 yksilöä, keskimäärin noin 570 sutta. Tänään julkistetussa kanta-arviossa taakse päin katsoen Luke arvioi marraskuussa 2025 Suomessa olleen 610 sutta (578–653). Susien määrän arvio siis jälkikäteen tarkentui ylöspäin.
Lisääntyvän yksilön poisto ei välttämättä merkitse lauman hajoamista
Kanta-arviossa 18 aiemmin tunnettua susireviiriä eivät saaneet pari- tai perhelaumastatusta, koska reviirin toinen tai molemmat lisääntyvät yksilöt oli poistettu kiintiömetsästyksessä tai poliisin päätöksellä. Metsästäjäliiton mielestä linjaus on liian jyrkkä.
Salon länsipuolella Paimion reviirillä ei uuden kanta-arvion mukaan ole perhelaumaa, mutta alueella liikkuu kesäkuun havaintojen perusteella runsaasti susia, ilman että naapurireviirit ovat pienentyneet. Kustavi-Taivassalo -alueella oli kiintiömetsästystä: alueella piti olla yksi reviiri, mutta jahdissa havaittiin kaksi reviiriä. Nyt alueella on havainnot kahdesta eri pentueesta. Mellilässä ja Tohmajärvellä on lisäksi tehty havaintoja kuluvan kevään sudenpennuista, vaikka näille alueille ei kanta-arviossa ole enää merkitty perhelaumaa.
Metsästäjäliiton mukaan tämä osoittaa, että reviirien luokittelu saattaa jäädä jälkeen todellisesta tilanteesta erityisesti silloin, kun laumarakenne muuttuu nopeasti esimerkiksi metsästyksen seurauksena. Laumojen hajoaminen tai lisääntyvien yksilöiden poistuminen ei välttämättä tarkoita, että alueelta katoaisi useamman yksilön muodostama ryhmä tai että lisääntyminen pysähtyisi.
Lisäksi liitto muistuttaa, että kanta-arvio perustuu kevättalven tilanteeseen, minkä jälkeen susitilanne on voinut jo muuttua merkittävästi. Kevään ja alkukesän aikana tapahtuvat lisääntyminen ja reviirien uudelleenjärjestyminen eivät kokonaisuudessaan vielä näy nyt julkaistussa arviossa.
Kannanhoidollinen metsästys voi jatkua ensi talvena
Metsästäjäliitto katsoo, että vuoden 2026 kanta-arvio osoittaa, että säädelty kannanhoidollinen metsästys voidaan toteuttaa onnistuneesti ilman, että suden suotuisan suojelun taso vaarantuu. Nyt julkistettu kanta-arvio osoittaa, että viime talvena vastuullisesti toteutettu kannanhoidollinen metsästys ei vaarantanut susikannan suotuisan suojelun tasoa.
Kannanhoidollisen metsästyksen kokemus viime talvelta vahvistaa tarvetta siirtyä ennakoitavaan ja vuosittain toteutettavaan kannanhoidolliseen kiintiöperusteiseen metsästykseen, jolla voidaan samanaikaisesti turvata suden kannan elinvoimaisuus, vähentää vahinkoja ja parantaa paikallista hyväksyttävyyttä. Samaa menettelyä tarvitaan myös muille suurpedoillemme.
Jotta kanta-arvio olisi mahdollisimman luotettava, kaikkien luonnossa liikkujien tulisi ilmoittaa kaikki havainnot suurpetoyhdyshenkilöille. Samoin kaikkien tulisi osallistua aktiivisesti suden DNA-näytteitä keräämiseen, kannustaa Metsästäjäliitto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Ere GrenforsLuonnon- ja riistanhoitopäällikköMetsästäjäliittoPuh:050 569 8916ere.grenfors@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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