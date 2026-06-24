ENNAKKOTIEDOTE: Feministinen aikalaissatiiri tradwife-ilmiöstä riisuu somevaikuttajan kiiltokuvaelämän painajaiseksi – Caro Claire Burken hittiromaani Eilisvuosi ilmestyy suomeksi 10.8.
25.6.2026 09:37:21 EEST | Gummerus | Tiedote
Kirjasomen hittikirjaksi Yhdysvalloissa sekä Isossa-Britanniassa noussut Caro Claire Burken esikoisromaani Yesteryear ilmestyy suomeksi elokuussa nimellä Eilisvuosi (Gummerus). Herkullinen satiiri myrkyllisestä somekulttuurista ja tradwife-ilmiöstä nousi välittömästi ilmestyttyään myyntilistojen kärkeen. Esimerkiksi New York Times ja BBC ovat jo valinneet sen kuluvan vuoden parhaiden kirjojen joukkoon.
Raakamaitoa, itse keiteltyä hilloa ja kahdeksan miljoonaa someseuraajaa. Rustiikkinen maalaistalo, komea cowboy-aviomies ja kuusi ihanaa lasta. Sometähti-kotiäiti Natalie vannoo perinteikkään elämän nimeen.
Sitten eräänä aamuna todellisuus on peruuttanut parisataa vuotta taaksepäin. Onko tämä tosi-tv:tä? Testaako häntä Jumala? Vai Saatana? Yhden asian Natalie tietää: tästä tulee huikea Instagram-postaus…
"Sosiaalisen median ja todellisuuden välinen kuilu on syvä ja synkkä Caro Claire Burken esikoisromaanissa Eilisvuosi. Kirja hiipii tradwife-vaikuttajan mieleen tavalla, joka on yhtä aikaa raivostuttava ja vastustamattoman kiehtova." – New York Times
Kirjailija Caro Claire Burke juontaa politiikka- ja kulttuuripodcastia, ja hänen kirjoituksiaan on julkaistu mm. Marie Claire- ja Atlantic -aikakauslehdissä. Eilisvuosi on Burken esikoisteos, jonka oikeudet myytiin Yhdysvalloissa 15 kustantamon huutokaupassa. Se käännetään ainakin 25 kielelle. Kirjan elokuvaoikeuksista käytiin kiivas huutokauppa, jonka voittivat Amazon ja Anne Hathaway.
”Irvaillessaan sekä MAGA-liikkeelle että nettikulttuurille herkullisen hauska, ajankohtainen ja älykäs esikoisromaani pureutuu myös syvempiin kysymyksiin aitoudesta, kunnianhimosta, ystävällisyydestä, julkisuudesta, kulutuskulttuurista ja siitä, millaista nykyään on olla amerikkalainen nainen... Merkittävä esikoisromaani – täysosuma nykyhetkeen mutta myös teos, joka tulee kestämään aikaa.” — Kirkus
Caro Claire Burke: Eilisvuosi (Gummerus)
alkuteos Yesteryear
suomentanut Outi Järvinen
389 sivua
Ilmestyy 10.8. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Anniina Piiparinen
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläTuottajaGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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