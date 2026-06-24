ENNAKKOTIEDOTE: Feministinen aikalaissatiiri tradwife-ilmiöstä riisuu somevaikuttajan kiiltokuvaelämän painajaiseksi – Caro Claire Burken hittiromaani Eilisvuosi ilmestyy suomeksi 10.8.

Raakamaitoa, itse keiteltyä hilloa ja kahdeksan miljoonaa someseuraajaa. Rustiikkinen maalaistalo, komea cowboy-aviomies ja kuusi ihanaa lasta. Sometähti-kotiäiti Natalie vannoo perinteikkään elämän nimeen.

Sitten eräänä aamuna todellisuus on peruuttanut parisataa vuotta taaksepäin. Onko tämä tosi-tv:tä? Testaako häntä Jumala? Vai Saatana? Yhden asian Natalie tietää: tästä tulee huikea Instagram-postaus…

"Sosiaalisen median ja todellisuuden välinen kuilu on syvä ja synkkä Caro Claire Burken esikoisromaanissa Eilisvuosi. Kirja hiipii tradwife-vaikuttajan mieleen tavalla, joka on yhtä aikaa raivostuttava ja vastustamattoman kiehtova." – New York Times

Kirjailija Caro Claire Burke juontaa politiikka- ja kulttuuripodcastia, ja hänen kirjoituksiaan on julkaistu mm. Marie Claire- ja Atlantic -aikakauslehdissä. Eilisvuosi on Burken esikoisteos, jonka oikeudet myytiin Yhdysvalloissa 15 kustantamon huutokaupassa. Se käännetään ainakin 25 kielelle. Kirjan elokuvaoikeuksista käytiin kiivas huutokauppa, jonka voittivat Amazon ja Anne Hathaway.

”Irvaillessaan sekä MAGA-liikkeelle että nettikulttuurille herkullisen hauska, ajankohtainen ja älykäs esikoisromaani pureutuu myös syvempiin kysymyksiin aitoudesta, kunnianhimosta, ystävällisyydestä, julkisuudesta, kulutuskulttuurista ja siitä, millaista nykyään on olla amerikkalainen nainen... Merkittävä esikoisromaani – täysosuma nykyhetkeen mutta myös teos, joka tulee kestämään aikaa.” — Kirkus



Caro Claire Burke: Eilisvuosi (Gummerus)

alkuteos Yesteryear

suomentanut Outi Järvinen

389 sivua

Ilmestyy 10.8. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Anniina Piiparinen

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi