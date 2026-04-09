Kuntaliitto muuttaa Spondan omistamaan Fabian 21 -toimitaloon Helsingin ydinkeskustassa
26.6.2026 11:20:00 EEST | Sponda Real Estate Oy | Tiedote
Kuntaliitto on vuokrannut noin 4 000 neliön toimitilat Spondan omistamasta, osoitteessa Fabianinkatu 21 sijaitsevasta Fabian 21 -toimitalosta Helsingin ydinkeskustassa. Vuonna 2025 peruskorjattu täyden palvelun talo tarjoaa Kuntaliitolle uudistetut tilat ja runsaan kattauksen arjen sujuvuutta helpottavia palveluja.
Kuntaliitto painotti toimitilavalinnassaan erityisesti Fabian 21:n keskeistä sijaintia, helppoa saavutettavuutta sekä rakennuksen monipuolisia palveluita. Kuntaliiton käyttöön tulee kaksi kerrosta, joista toinen on omistettu päivittäiselle työskentelylle ja toinen neuvottelu- ja kokouskäyttöön. Ratkaisu tukee yhteistyötä ja luontevia kohtaamisia sekä tarjoaa erinomaiset puitteet vuorovaikutteiselle asiantuntijatyölle.
”Tavoitteenamme oli löytää tila, jossa kunnat, kaupungit ja Kuntaliiton työntekijät voivat kohdata. Halusimme tiloilta muunneltavuutta ja monimuotoisuutta. Meille oli myös tärkeää löytää sijainti ydinkeskustasta läheltä eduskuntataloa ja ministeriöitä, mikä tässä kohteessa toteutuu, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.
"Olemme erittäin iloisia, että voimme tarjota Kuntaliitolle juuri heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaavat toimitilat Helsingin ydinkeskustasta, Fabian 21:stä. Näemme globaalin flight to quality -ilmiön vahvistuvan Helsingissä, kun organisaatiot hakeutuvat ydinkeskustan keskeisille sijainneille entistä laadukkaampiin ja paremmin saavutettaviin toimitiloihin. On myös positiivista, että keskusta kiinnostaa myös julkisen sektorin toimijoita, joiden läsnäolo osaltaan vahvistaa Helsingin keskustan elinvoimaa. Meillä on keskustassa tarjolla monipuolisia toimitilaratkaisuja, joita voidaan joustavasti räätälöidä asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin", sanoo Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal.
Fabian 21:n monipuolinen palvelukokonaisuus tukee työpäivien sujuvuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Talossa työskentelevien käytössä ovat muun muassa tapahtuma- ja kokoustalo Bankin laajat neuvottelu- ja tapahtumatilat, laadukkaat ravintola- ja catering-palvelut, kuntosali, aulapalvelu sekä pysäköintimahdollisuudet.
Vuonna 2025 valmistuneessa Fabian 21:n uudistuksessa on panostettu sekä käyttäjäkokemukseen että vastuullisuuteen. BREEAM In-Use Excellent -tasolla ympäristösertifioitu kohde tarjoaa laadukkaan sisäilman, optimoidut työolosuhteet ja päästöttömän energiankulutuksen. Vuokralaisten vastuullisuustavoitteita tukevat täysin tuulivoimalla tuotettu sähkö, katolle asennettu aurinkovoimala sekä ydinkeskustan erinomaiset julkiset liikenneyhteydet.
Kuntaliitto muuttaa uusiin toimitiloihinsa kesällä 2027.
Yhteyshenkilöt
Anita RiikonenBrändi- ja viestintäpäällikköPuh:+358 40 833 3804anita.riikonen@sponda.fi
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Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja korkealaatuisilla kiinteistöillä Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä, toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä sekä tukemalla asiakkaitaan.
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