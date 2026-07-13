LuomuVirtaa kokoaa yhteen omavaraisen maatalouden ammattilaiset Iisalmessa 30.–31.7.2026

Viime vuosien globaalit kriisit, kuten pandemiat, geopoliittiset jännitteet ja ilmastonmuutoksen vaikutukset, ovat nostaneet ruokaturvan ja huoltovarmuuden keskeisiksi teemoiksi. LuomuVirtaa-tapahtuma vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla ajankohtaista tietoa, käytännön esimerkkejä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen.





Omavarainen maatalous vahvistaa yhteiskunnan kestävyyttä





Tapahtuman keskiössä on omavarainen maatalous ja luomutuotanto. Luonnonmukainen tuotanto tarjoaa ratkaisuja resurssitehokkuuteen, maaperän hyvinvointiin ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Samalla se vähentää riippuvuutta tuontipanoksista, kuten keinolannoitteista ja torjunta-aineista sekä ulkomaisista valkuaisrehuista.

Omavaraisuus ei tarkoita sulkeutumista, vaan kykyä tuottaa keskeiset elintarvikkeet kestävällä tavalla myös häiriötilanteissa. Luomu on tässä tärkeä osa ratkaisua. Luomuviljelyn periaatteet, kuten ravinteiden kierrätys, biologinen typensidonta, monipuolinen viljelykierto ja eläinten hyvinvointi, tukevat pitkäjänteisesti maatalouden tuotantokykyä. Näin luodaan pohjaa ruokajärjestelmälle, joka kestää paremmin kriisejä ja markkinoiden vaihteluita.





Tarjolla monipuolista ohjelmaa





Tapahtuman ohjelmassa kuullaan runsaasti asiantuntijapuheenvuoroja sekä paneelikeskusteluja mm. mekaanisesta rikkakasvien torjunnasta sekä apilan viljelystä. Typensitoja- ja maanparannuskasveihin päästään konkreettisesti tutustumaan näyteruutujen äärellä. Tarjolla on työnäytöksiä liittyen maan rakenteen arviointiin sekä sen parantamiseen, samoin kuin asiaa eläinten ruokinnan onnistumisen seurannasta.

Tapahtuma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua, jakaa kokemuksia ja löytää uusia toimintamalleja kestävän ja omavaraisemman maatalouden kehittämiseen.

Tutustu tarkemmin ohjelmaan tarkemmin osoitteessa: proagria.fi/tapahtumat/luomuvirtaa2026

Tervetuloa mukaan!





Lisätietoja:





Pirkko Tuominen, ProAgria Itä-Suomi

pirkko.tuominen@proagria.fi

p. 040 012 4976





Sami Tiihonen, ProAgria Etelä-Savo

sami.tiihonen@proagria.fi

p. 050 479 3502