LuomuVirtaa kokoaa yhteen omavaraisen maatalouden ammattilaiset Iisalmessa 30.–31.7.2026
16.7.2026 10:00:00 EEST | ProAgria | Tiedote
LuomuVirtaa-tapahtuma tuo yhteen tuottajat, asiantuntijat ja muut alan toimijat pohtimaan suomalaisen maatalouden omavaraisuutta ja kriisinkestävyyttä. Tapahtuma järjestetään YSAO:n Peltoniemen toimipisteessä (Kotikyläntie 254, 74150 Iisalmi), joka tarjoaa loistavat puitteet käytännönläheiselle ohjelmalle.
Viime vuosien globaalit kriisit, kuten pandemiat, geopoliittiset jännitteet ja ilmastonmuutoksen vaikutukset, ovat nostaneet ruokaturvan ja huoltovarmuuden keskeisiksi teemoiksi. LuomuVirtaa-tapahtuma vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla ajankohtaista tietoa, käytännön esimerkkejä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen.
Omavarainen maatalous vahvistaa yhteiskunnan kestävyyttä
Tapahtuman keskiössä on omavarainen maatalous ja luomutuotanto. Luonnonmukainen tuotanto tarjoaa ratkaisuja resurssitehokkuuteen, maaperän hyvinvointiin ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Samalla se vähentää riippuvuutta tuontipanoksista, kuten keinolannoitteista ja torjunta-aineista sekä ulkomaisista valkuaisrehuista.
Omavaraisuus ei tarkoita sulkeutumista, vaan kykyä tuottaa keskeiset elintarvikkeet kestävällä tavalla myös häiriötilanteissa. Luomu on tässä tärkeä osa ratkaisua. Luomuviljelyn periaatteet, kuten ravinteiden kierrätys, biologinen typensidonta, monipuolinen viljelykierto ja eläinten hyvinvointi, tukevat pitkäjänteisesti maatalouden tuotantokykyä. Näin luodaan pohjaa ruokajärjestelmälle, joka kestää paremmin kriisejä ja markkinoiden vaihteluita.
Tarjolla monipuolista ohjelmaa
Tapahtuman ohjelmassa kuullaan runsaasti asiantuntijapuheenvuoroja sekä paneelikeskusteluja mm. mekaanisesta rikkakasvien torjunnasta sekä apilan viljelystä. Typensitoja- ja maanparannuskasveihin päästään konkreettisesti tutustumaan näyteruutujen äärellä. Tarjolla on työnäytöksiä liittyen maan rakenteen arviointiin sekä sen parantamiseen, samoin kuin asiaa eläinten ruokinnan onnistumisen seurannasta.
Tapahtuma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua, jakaa kokemuksia ja löytää uusia toimintamalleja kestävän ja omavaraisemman maatalouden kehittämiseen.
Tutustu tarkemmin ohjelmaan tarkemmin osoitteessa: proagria.fi/tapahtumat/luomuvirtaa2026
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja:
Pirkko Tuominen, ProAgria Itä-Suomi
pirkko.tuominen@proagria.fi
p. 040 012 4976
Sami Tiihonen, ProAgria Etelä-Savo
sami.tiihonen@proagria.fi
p. 050 479 3502
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Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
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