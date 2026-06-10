R-kioskin kesäkontti tuo eväät ja viilentävät herkut Yyteriin
25.6.2026 13:00:00 EEST | R-kioski | Tiedote
Uusi R-kioski on avattu Yyterin rannan kesäkonttiin 12.6. Konttikioski tuo rantaeväät ja muut kesään sopivat tuotteet lähelle lomailijoita. Valikoima on suunniteltu vastaamaan sekä rantapäivää viettävien asiakkaiden että läheisen leirintäalueen vieraiden tarpeisiin.
Uuden kioskin avulla halutaan täydentää palvelutarjontaa Yyterin suositun hiekkarannan läheisyydessä. Kioski onkin otettu asiakkaiden keskuudessa innolla vastaan, ja kysyntä esimerkiksi jäätelölle ja kylmille juomille rannan tuntumassa on kovaa.
– On ollut mahtavaa päästä kokeilemaan jotain uutta ja avaamaan R-kioski ensimmäistä kertaa Yyterin hiekkarannan maisemiin. Idea konttikioskista tuli meiltä kauppiailta, sillä halusimme tuoda rannalle uutta palvelutarjontaa, kertovat R-kauppiaat Piia ja Teemu Siltanen.
Valikoima on rakennettu ruokatuotteet edellä ja mukaan on otettu myös aurinkorasva. Läheisen leirintäalueen vieraiden keskuudessa kysytyimpiä tuotteita ovat olleet kahvipaketti, makkara ja maito.
– Haluamme vastata tarjonnalla mahdollisimman hyvin asiakkaidemme tarpeisiin ja kuuntelemme herkällä korvalla, millaisia toiveita kioskiamme kohtaan herää. Toivomme, että sekä turistit että paikalliset asiakkaat löytävät kioskille sankoin joukoin, Siltaset kertovat.
Uusi konttikioski työllistää kaksi työntekijää. Yyterin ja Porin sairaalan kioskit työllistävät lisäksi paikallisia nuoria, ja kioskeilla työskentelee kesän mittaan yhteensä viisi Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöntekijää.
Kauppiaat toivovat kesälle runsaasti hellepäiviä ja uimakelejä, jolloin konttikioskille odotetaan suuria asiakasmääriä.
– Konttikioski tuo mukavaa vaihtelua niin meidän kauppiaiden kuin työntekijöidenkin arkeen. Iloisten kesää viettävien asiakkaiden palveleminen on mukavaa, eikä Yyterin hiekkarannan työskentelymaisemissakaan ole valittamista, sanovat Siltaset.
Kioski on auki elokuun loppuun asti kello 10–18 säävarauksella osoitteessa Kortejärventie 1.
Yhteyshenkilöt
Ella MäkeläReitan Convenience Finlandin viestintäPuh:+358 20 5544 094viestinta@reitanconvenience.fi
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