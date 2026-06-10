Aito Säästöpankki lahjoittaa 70 000 euroa mielenterveystyöhön, harrastuksiin ja paikallisyhteisöille

Aito Säästöpankki sai keväällä 2026 järjestetyssä Säästöpankkien valtakunnallisessa Hyviä tekoja -äänestyksessä 194 ehdotusta lahjoituskohteiksi. Ehdotukset keräsivät lähes 16 800 ääntä, ja niiden pohjalta pankki valitsi tänä vuonna 46 lahjoituksen saajaa.

”Meille on tärkeää kohdentaa lahjoitukset aidosti merkityksellisiin kohteisiin. Hyviä tekoja -äänestys antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mihin alueellamme panostetaan, ja tuoda esiin paikallisesti tärkeitä kohteita. Tänä vuonna tukea ohjataan erityisesti paikallista yhteisöllisyyttä vahvistaville yhdistyksille, perheiden ja nuorten hyvinvointia edistäville toimijoille sekä terveyden, eläinten ja ympäristön hyväksi tehtävään työhön”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.

Lahjoituksilla mahdollistetaan muun muassa matalan kynnyksen harrastamista, kriisi- ja vertaistukea, vapaaehtoistoimintaa, retkiä ja tapahtumia sekä konkreettisia hankintoja paikallisten yhteisöjen arkeen.

”Lahjoitusten saajilta saamamme palautteen perusteella Hyviä tekoja -lahjoitukset ovat tänä vuonna erityisen tärkeitä ja tervetulleita. Monen yhdistyksen toimintaympäristö on muuttunut haastavammaksi, ja julkisiin tukiin kohdistuvat leikkaukset tekevät lahjoituksista entistä merkityksellisempiä”, Piitulainen sanoo.

Hyviä tekoja -lahjoitusten saajat maa- ja paikkakunnittain:

Etelä-Pohjanmaa

Ilmajoki

Ahonkylä-seura ry on lähes 50-vuotisen historiansa aikana toiminut Ilmajoen Ahonkylän aktiivisena kyläyhdistyksenä. Nykyään kyläseura ylläpitää kylän liikuntamahdollisuuksia, järjestää tapahtumia kaikenikäisille ja luo yhteisöllisyyttä kasvavassa kylässä. Hyviä tekoja -lahjoituksen voimin kunnostetaan kylässä sijaitsevaa Ankkalammen uimapaikkaa, joka on kyläseuran omistuksessa ja jota ylläpidetään pääosin vapaaehtoisvoimin. Aika ajoin lampi tarvitsee myös isompaa, konetyötä vaativaa kunnostusta.

Isokyrö

Isonkyrön 4H-yhdistys ry on lasten ja nuorten järjestö, joka tuottaa kerho- ja leiritoimintaa lapsille, työelämäkoulutuksia sekä yrittäjyyskasvatusta nuorille sekä lisäksi työllistää nuoria mm. ohjaajina. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään kaikkien edellä mainittujen toimintamuotojen mahdollistamiseen.

Kauhava

Kehräämö ry on eläinsuojeluyhdistys, joka auttaa hylättyjä ja kodittomia kissoja. Yhdistys huolehtii kissojen terveydestä, etsii niille pysyvät kodit sekä edistää vastuullista kissanpitoa tiedotuksen ja neuvonnan avulla. Hyviä tekoja -lahjoitus ohjataan kissojen eläinlääkärikuluihin sekä ruoka- ja tarvikekuluihin.

Seinäjoki

MIELI Lakeuden mielenterveys ry ylläpitää MIELI Kriisikeskus Seinäjokea. Kriisikeskus tarjoaa lyhytkestoista keskusteluapua elämän vaikeissa tilanteissa kriisivastaanotolla. Yhdistys järjestää vertaisryhmiä muun muassa läheisensä menettäneille, lähisuhdeväkivaltaa kokeneille, leskeksi jääneille sekä parisuhteisiin ja lapsiperheille. Toimintaa esitellään aktiivisesti eri tapahtumissa, jotta jokainen eteläpohjalainen tietää saavansa kriisikeskuksesta maksutonta apua ilman lähetettä. Kriisikeskus kouluttaa auttajia kriisipuhelimeen ja verkkotukeen ja tarjoaa vapaaehtoisille säännöllistä ohjausta, purkukeskusteluja, ammatillista tukea, palautekeskusteluja ja virkistystä. Hyviä tekoja -lahjoitus ohjataan yhdistyksen toimintaan.

Samba Tropical ry edistää brasilialaista karnevaalisambakulttuuria Etelä-Pohjanmaalla. Seura tarjoaa useita tanssi-, kehonhuolto- ja soittoryhmiä eri ikä- ja taitotasoille. Tarjolla on muun muassa satusambaa, lasten ja nuorten ryhmiä, alkeis- ja jatkotunteja, tekniikkatunteja sekä varttuneiden ladysambaa. Myös erityistä tukea tarvitseville on oma soveltavan samban ryhmä. Helsinki Samba Carnaval -tapahtuma on vuoden kohokohta. Siihen valmistaudutaan koko seuran voimin talkoohengessä – pukujen ompelusta harjoitteluun ja soittoon. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään karnevaalikulkueen lavasteiden kuljetukseen. Kulkueeseen osallistuu 90 henkeä, iältään 5–78-vuotiaita.

Seinäjoen Taitoluistelijat ry ohjaa Hyviä tekoja -lahjoituksen Seinäjoen Taitoluistelijoiden RB-rahastoon. Rahaston avulla tuetaan seuran jäsenperheitä lasten ja nuorten harrastus- ja seuramaksuissa silloin, kun perheellä on hetkellisiä taloudellisia haasteita. Lahjoitus auttaa mahdollistamaan luisteluharrastuksen yhä useammalle lapselle ja nuorelle sekä tukee paikallista hyvinvointia, liikunnan iloa ja yhteisöllisyyttä.

Pirkanmaa

Hämeenkyrö

Kissankulma ry on eläinsuojeluyhdistys, joka tähtää kissan arvon kohottamiseen sekä kaltoinkohtelun estämiseen. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään eläinlääkärikulujen kattamiseen. Lahjoituksella saadaan esimerkiksi steriloitua, rokotettua, sirutettua ja hoidettua kotiinlähtökuntoon neljä naaraskissaa.

Parkunmäen Apassit ry:n toimintaan kuuluvat jalkapallo ja futsal, joiden parissa harrastaa noin 400 pelipassillista 2–69-vuotiasta pelaajaa. Lisäksi seurassa on noin 80 vapaaehtoista toimijaa, jotka toimivat joukkueissa eri rooleissa esimerkiksi valmentajina, huoltajina tai joukkueenjohtajina. Seura liikuttaa hämeenkyröläisiä sekä naapurikuntien lapsia, nuoria ja aikuisia, tarjoten mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa ja futsalia lähellä kotia. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään maalivahtivalmennukseen sekä uusien välineiden hankintaan.

Ikaalinen

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ikaalisten yhdistys ry ajaa alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Yhdistys järjestää viikoittaisia perhekahviloita sekä erilaisia tapahtumia. Hyviä Tekoja -lahjoitus käytetään toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen, esimerkiksi sunnuntaina 1. marraskuuta järjestettävään Perheen päivään.

Mudo Sports Ikaalinen ry tarjoaa liikunta- ja kamppailuharrastuksia kaikenikäisille sekä edistää lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia yhteisöllisen harrastustoiminnan kautta. Yhdistys käyttää Hyviä tekoja -lahjoituksen treenisalin turvallisuuden parantamiseen ja harjoitteluolosuhteiden kehittämiseen, jotta harrastaminen olisi turvallista ja mielekästä kaikille osallistujille.

Kangasala

Kangasalan Pikkuteatteri ry on vapaaehtoisvoimin toimiva lasten- ja nuortenteatteri. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään toiminnan ylläpitämiseen sekä lavastus- ja puvustuskuluihin, jotta yhdistys voi jatkossakin mahdollistaa lapsille ja nuorille edullisen teatteriharrastuksen.

Sahalahden Sinisudet ry järjestää partiotoimintaa tytöille ja pojille. Hyviä tekoja -lahjoituksen avulla järjestetään monipuolisia ja mielenkiintoisia leirejä. Lahjoituksen avulla leiri- ja retkimaksut pystytään pitämään alhaisina, jolloin mahdollisimman monella lapsella on mahdollisuus päästä osallistumaan. Tukea käytetään myös kokoontumispaikkamme Hukkapirtin kunnostamiseen, kuten uuteen ruokailukatokseen tarvittavien tarvikkeiden hankintaan.

Lempäälä

LeKi-futis Lempäälän Palloseura ry on vuonna 2010 perustettu lempääläläinen jalkapalloseura. Seurassa harrastaa jalkapalloa ja futsalia n. 600 tyttöä ja poikaa. Seura järjestää lisäksi Palloleikkikouluja aloittaville ikäluokille. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään nuorten työllistämiseen ja kouluttamiseen eskari- ja päiväkotitoimintaan.

Lempäälän VPK:n Nuoriso-osasto kouluttaa nuoria palokunnan taitoihin, arjen valppauteen ja turvallisuuteen kuin myös kunnon kansalaisen osaamisiin. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään vpk-toimintaan.

Nokia

BC Nokia Juniorit on koripalloon keskittynyt seura, joka tarjoaa liikunnan iloa, yhteisöllisyyttä ja turvallisen harrastusympäristön 3–19-vuotiaille lapsille ja nuorille. Hyviä tekoja -lahjoitus ohjataan harrastuksen saavutettavuuden parantamiseen sekä valmentajien koulutukseen. Tuen avulla seura voi kehittää toiminnan laatua, madaltaa osallistumisen kynnystä ja tarjota yhä useammalle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden löytää liikunnan ilo, uusia ystäviä ja yhteisö, jossa kasvaa sekä liikkujana että ihmisenä.

Nokian Mammat ry on aktiivinen nokialainen yhdistys, joka järjestää monipuolista ja matalan kynnyksen tekemistä perheille täysin vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen tapahtumissa näkyy aito välittäminen ja halu tehdä nokialaisten lapsiperheiden elämästä entistä parempaa. Hyviä tekoja -lahjoitus tullaan käyttämään lapsiperheiden hyväksi kaikille avoimien ja maksuttomien tapahtumien muodossa, mahdollisten entistä monipuolisemman tapahtumatarjonnan.

Pirkkala

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pirkkalan paikallisyhdistys ry on mukana pirkkalalaisten lapsiperheiden elämässä järjestämällä mm. liikuntakerhoja ja tapahtumia tukemaan arjen toimintoja. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään lapsiperheiden hyväksi järjestettävään tapahtumaan tai tempaukseen.

Pirkkalan Jalkapalloklubi ry on Pirkkalassa toimiva jalkapallo- ja futsalseura, joka liikuttaa vuosittain yli 600 lasta ja nuorta. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään täysimääräisesti lasten ja nuorten toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Pälkäne

Pälkäneen seudun soroptimistit ry / KanssaSI-hanke kuuluu kansainväliseen, eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestöön. Järjestö puolustaa ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokraattista päätöksentekoa sekä edistää erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään syksyllä 2026 Pälkäneen yläkoululaisista valittujen tyttöjen opastetun retken järjestämiseen. Retki suuntautuu Tampereelle Tyttöjen taloon, tavoitteena voimaannuttaa tyttöjä ja tukea heitä matkalla aikuisuuteen. Osa lahjoituksesta käytetään pälkäneläisten vähävaraisten perheiden joulumuistamisiin joulun alla 2026.

Sastamala

MIELI Tukitalo mielenterveys ry:n ylläpitämässä Mieli kriisikeskus Tukitalossa mahdollistuu matalan kynnyksen apu erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa. Yhdistys toimii myös lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja auttamiseksi esimerkiksi Sekasin-chatin, siihen liittyvän hanketoiminnan ja nuorille tarkoitetun walk in -vastaanottotoiminnan avulla. Hyviä tekoja -lahjoitus tullaan käyttämään nuorille järjestettävään ryhmätoimintaan ja retkiin sekä mahdollisesti myös Walk in -vastaanottotoiminnan vahvistamiseen.

Vammalan seudun mielenterveysyhdistys VoiMia ry on vapaaehtoistoimin pyörivä mielenterveysyhdistys. Yhdistys toimii vuokratuissa tiloissa ja on avoinna kolmena päivänä viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12–16. Tarjolla on ruokaa ja kahvia edulliseen hintaan. Varat käytetään jäsenistön virkistykseen, esimerkiksi teatteriin.

Tampere

Elixiria Sport ry on tamperelainen urheiluseura, joka tarjoaa monipuolista liikuntaa ja joukkuevoimistelua lapsille, nuorille ja aikuisille. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään lasten ja nuorten harrastamisen kehittämiseen. Tuella seuran on mahdollista hankkia uusia varusteita harrastajien käyttöön seuran Elixiria Center -harjoitushallille sekä kouluttaa ohjaajia ja valmentajia laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi.

Eläkeliiton Pirkanmaan piiri ry on tarjonnut yhdessä jaettuja hetkiä, iloa, eloa, arjen lämpöä eläkeläisten yksinäisyyden torjuntaan jo 50 vuoden ajan. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään piirin yhdistystoiminnan kehittämiseen ja yhdistystoimijoiden vapaaehtoistyön vahvistamiseen.

MIELI Pirkanmaan mielenterveys ry ylläpitää Mieli Kriisikeskus Osviittaa Tampereella. Kriisikeskus tarjoaa apua ja tukea matalalla kynnyksellä erilaisissa elämän kriisi- ja ongelmatilanteissa esimerkiksi vastaanotoilla ja nuorille tarkoitetussa Sekasin-chatissa. Osviitassa käy paljon nuoria, alle 30-vuotiaita asiakkaita. Lisäksi kriisikeskus koordinoi itsemurhien ehkäisytyötä Pirkanmaalla. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ollaan hakemassa ESR-rahoitusta ja mikäli rahoitus saadaan, Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään toiminnan omavastuurahoitukseen. Muussa tapauksessa lahjoitus ohjataan kriisityöhön nuorten parissa.

Suolistosairaudet ry on järjestö suolistosairauksia sairastaville sekä heidän läheisilleen. Yhdistys mahdollistaa monipuolisesti vertaistukea, valvoo etuja ja vaikuttaa suolistosairauksia sairastavia koskeviin asioihin valtakunnallisesti. Yhdistys välittää monipuolisesti tietoa niin perinteisen kuin sosiaalisenkin median kautta. Hyviä tekoja -lahjoituksella järjestetään vertaistoimintaa perheille, joissa lapsi tai nuori sairastaa suolistosairautta.

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry kerää varoja Taysin lasten ja nuorten sairaalan pienille potilaille. Tavoitteena on helpottaa perheiden sairaala-arkea, ja mahduttaa siihen myös ilon hetkiä. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään Kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi -toimintaan, joka tarjoaa harrastus-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa Taysissa hoitosuhteessa oleville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Toiminta vahvistaa näiden perheiden osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä, auttaa heitä jaksamaan paremmin sairaala-arkea, kohentaa mielialaa ja lisää liikunnallista aktiivisuutta.

Tampereen Seudun Omaishoitajat ry tukee Pirkanmaalla asuvien omaishoitajien jaksamista tarjoamalla vertaistukea, neuvontaa ja virkistystoimintaa sekä tekemällä omaishoitajuutta näkyväksi yhteiskunnassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus hengähtää arjen kuormituksesta, vahvistaa vertaistukea sekä lisätä hyvinvointia ja osallisuutta. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään eri-ikäisille omaishoitajille, omaishoitoperheille ja erityislapsiperheille suunnattujen virkistyspäivien, retkien ja vertaistukitapahtumien järjestämiseen.

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry tarjoaa yhteisöllisiä sosiaalialan palveluita ja vähentää ihmisten eriarvoisuutta ja yksinäisyyttä Tampereen Hervannassa. Yhdistyksen yleishyödyllisen ja voittoa tavoittelemattoman toiminnan arvoja ovat ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Yhdistyksellä on lasten ja nuorten vapaa-ajanviettopaikka Toimela, aikuisten tapaamispaikka Täky ja ikäihmisiä vapaaehtoisvoimin auttava Verkko. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään eri ikäisten asiakkaiden hyväksi järjestämällä heille esimerkiksi yhteisöllisiä tapahtumia.

Valkeakoski

Futsal Mad Max ry tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuutta harrastaa futsalia junioritasolla, pitäen harrastuskustannukset maltillisina. Hyviä tekoja -lahjoituksella katetaan juniorijoukkueiden kustannuksia, kuten harjoitusvälineitä, valmentajien koulutuskuluja sekä mahdollisia muita joukkueille tulevia kuluja kauden aikana.

Ylöjärvi

Uplakers ry on jääurheiluseura, joka tarjoaa jääkiekko- ja taitoluisteluharrastusta jopa kilpatasolle asti.

Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään seuran vähävaraisten harrastajien hyväksi.

Ylöjärven 4H-yhdistys ry:n järjestämässä 4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Yhdistys hyödyntää Hyviä tekoja -lahjoituksen nuorten työllistämisen edistämiseen, erityisesti alle 18-vuotiaiden osalta.

Satakunta

Huittinen

Lauttakylän Luja jalkapallo tarjoaa kaikille huittislaisille ja lähikuntien asukkaille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa. Seura järjestää vuosittain paikallisen LLuja liigan joka tarjoaa matalankynnyksen pelejä kaiken tasoisille junnufutaajille omalla kotikentällä. Lluja liigassa käy pelaamassa myös naapurikuntien joukkueita. Hyviä tekoja -lahjoitus ohjataan seuran toimintaan.

Kokemäki

Teljän Partio ry järjestää retkeilypainotteista toimintaa säännöllisesti peruskouluikäisille sekä vaihtelevasti perhepartiolaisille ja aikuisille. Koska lippukunnassa tykätään retkeillä, Hyviä tekoja -lahjoituksella mahdollistetaan erilaisia retkiä esimerkiksi niin, että matkaan päästään linja-autolla. Myös osa varusteista kaipaa uudistamista.

Eläinsuojeluyhdistys Kuura ry ylläpitää eläinten turvakotia, jossa asuu vakinaisesti erilaisia tuotanto- ja lemmikkieläimiä. Lisäksi turvakodilla hoidetaan kiireellistä apua tarvitsevia luonnonvaraisia eläimiä. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään eläinten turvakodin toimintaan mm. eläinlääkärikuluihin ja eläinten ravitsemukseen.

Pori

MIELI Satakunnan mielenterveys ry tukee satakuntalaisten hyvinvointia panostaen erityisesti ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Yhdistys käy puhumassa mielenterveydestä ja sen ylläpitämiseen tarvittavista tiedoista, taidoista ja tavoista esimerkiksi kouluissa, erilaisissa tapahtumissa ja muiden yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi yhdistyksen vapaaehtoisjoukko päivystää neljänä päivänä viikossa valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Vapaaehtoisten säännölliset työnohjaukset ja heidän jaksamisensa tukeminen sekä päivystysten koordinointi ovat myös osa yhdistyksen toimintaa. Järjestämme myös hyvän mielen tempauksia, kuten rennon yhteislenkkitapahtuman Maailman mielenterveyspäivän yhteydessä lokakuussa. Hyviä tekoja -lahjoitus ohjataan yhdistyksen toimintaan.

Porin Cheerleading Akatemia ry on Porissa toimiva urheiluseura, jonka toiminta keskittyy pelkästään cheerleadingiin. Seura tarjoaa kaikenikäisille harrastajilleen mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla lajia hyvissä olosuhteissa, laadukkaassa valmennuksessa sekä kehittyvässä ympäristössä. Hyviä tekoja - lahjoituksen avulla seura voi madaltaa harrastajaryhmissä urheilevien lasten ja nuorten harrastuskustannuksia, sekä hankkia uutta harrastusvälineistöä.

Satakunnan Syöpäyhdistys ry / Lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Syöpykät järjestää lapsille, vanhemmille, koko perheelle monipuolista virkistystoimintaa. Kerhon tarkoitus on koota yhteen satakuntalaisia syöpäsairauksiin sairastuneiden lasten perheitä, järjestää lapsen kuntoutumista edistävää toimintaa perheille sekä toteuttaa vertaistukea ja yhteistä virkistäytymistä vanhemmille ja lapsille. Kerhon toimintaan kuuluvat yhteiset kokoontumiset, virkistysviikonloput sekä Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajan palveluiden tuki vanhemmille. Hyviä tekoja -lahjoituksella mahdollistetaan kerhon toimintaa.

Setlementti Pori ry / Tyttöjen Talo Pori on turvallinen ja tukea tarjoava tila 12–29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille, sukupuolen moninaisuus ja nuoren itsemäärittelyoikeus huomioiden. Tyttöjen Talon toiminnalla vahvistetaan nuorten osallisuuden kokemusta yhteisössä ja yhteiskunnassa sekä edistetään tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvointia. Toiminta on osallistujille maksutonta ja luottamuksellista. Hyviä tekoja -lahjoituksella mahdollistetaan nuorille erilaisia sosiokulttuurisia elämyksiä, jotka voivat olla esimerkiksi taide- tai kädentaitotyöpajoja, museo- tai teatterikäyntejä tai vierailijan käynti Tyttöjen Talolle.

Toejoen Veikot ry on vuonna 1962 perustettu porilainen jalkapalloseura. Hyviä tekoja -lahjoituksen seura käyttää lasten- ja nuorten ryhmien toiminnassa tarvittavien varusteiden päivittämiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Säkylä

Säkylä Karhukopla ry on salibandyseura, jossa on joukkueita sählykerhoikäisistä edustusjoukkueeseen asti. Tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota yhä useammalle lapselle tai nuorelle mahdollisuuden pelata/harrastaa salibandya.

Hyviä tekoja -lahjoituksella tuetaan juniorijoukkueiden toimintaa hankkimalla välineitä harjoituksiin tai osallistumalla salivuoromaksuihin.

Varsinais-Suomi

Naantali

VG-62 ry Muodostelmaluistelu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet sekä muodostelmaluistelun harrastamiseen että kilpailemiseen kansallisella ja SM-tasolla taitoluistelun näyttävässä joukkuelajissa. Seura panostaa luistelijoidensa ammattitaitoiseen ja urheilijalähtöiseen valmennukseen. Hyvä joukkue- ja seurahenki on seuralle ensiarvoisen tärkeää, joten Hyviä tekoja -lahjoitus ohjataan lasten ja nuorten joukkueiden luistelijoiden yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen yhteisten tapahtumien kautta.

Turku

Aurajokisäätiö edistää ekologisesti terveen ja virkistyksellisesti arvokkaan Aurajoen tulevaisuutta, työskennellen Aurajoen valuma-alueella vesiensuojelun, luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuri- ja virkistysarvojen vahvistamiseksi. Säätiö yhdistää paikalliset asukkaat, kunnat, yritykset ja muut sidosryhmät yhteisiin projekteihin, jotka hyödyttävät koko jokea ja sen ympäristöä. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään säätiön perustoimintaan, joka kattaa vesiensuojelun ja vedenlaadun parantamisen, luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen, virkistyskäytön edistämisen, kuten uintimahdollisuuksien tukemisen ja saavutettavien reittien kehittämisen sekä kulttuurimaiseman ja ympäristökasvatuksen tukemisen.

HangFlow ry on nuorten perustama ja nuorten johtama yhdistys, joka rakentaa turvallisempia ja rohkeampia tiloja, joissa jokainen nuori voi olla oma itsensä. Yhdistys järjestää paikallista ja kansainvälistä toimintaa, työpajoja, tapahtumia sekä yhteisöllisiä projekteja, jotka vahvistavat nuorten hyvinvointia, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toiminta pyörii vapaaehtoisten voimin ja tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa kaikille 13–29-vuotiaille nuorille taustasta riippumatta. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään vapaaehtoisten kehittämis- ja virkistämistapahtuman toteuttamiseen. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisten osaamista, hyvinvointia ja yhteishenkeä sekä kiittää heitä arvokkaasta työstä nuorten hyväksi.

MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry on yli 30-vuotta alueella vaikuttanut sote-järjestö, joka toteuttaa perustehtäväänsä MIELI Kriisikeskus Turku -nimellä. MIELI Kriisikeskus Turku on kriisien erityisosaaja, joka tarjoaa lyhytkestoista kriisiapua erilaisista kriiseistä selviämisen tueksi. Mielenterveyttä vahvistava vapaaehtoistyö on tärkeä osa toimintaa. Yhdistyksellä on yleiskriisikeskus toiminnan (AK1) lisäksi työmuodot läheisensä menettäneille, seksuaaliväkivaltaa kohdanneille sekä pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisille sekä vastaavista olosuhteista Suomeen muuttaneille. Hyviä tekoja -lahjoitus tukee yhdistyksen toimintaa.

TPS Juniorijalkapallo ry vastaa TPS Jalkapallossa juniorijoukkueiden ja harrasteryhmien, aikuisten harrastejoukkueiden ja soveltavan jalkapallon ryhmien toiminnasta sekä iltapäiväkerhotoiminnasta. Toiminnassa on mukana yli 900 pelaajaa ja harrastajaa, yli 80 valmentajaa ja yli 150 viikoittaista vapaaehtoista. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään täysimääräisenä pienituloisten harrastamisen tukemiseen.

Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo Djurskyddsförening vastustaa eläinten huonoa kohtelua kaikissa sen muodoissa sekä opettaa suhtautumaan asiallisesti ja ymmärtäväisesti eläimiin. Yhdistys hoitaa vuosittain tiloissaan tuhat eläintä ja antaa neuvontaa. Hyviä tekoja -lahjoitus käytetään eläinten eläinlääkärikuluihin.



*** Tiedoksi medialle:

Hyviä tekoja -lahjoituksen saaneita on mahdollista haastatella. Olethan yhteydessä kirsi.evila@saastopankki.fi, mikäli haastattelunteko kiinnostaa tai kaipailet kuvituskuvia käyttöösi.