Oululainen KNL hyväksyttiin UK:n puolustusviestinnän puitesopimukseen
25.6.2026 14:09:18 EEST | KNL Networks Oy | Tiedote
Oululainen puolustusteknologiayhtiö KNL on hyväksytty toimittajaksi Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) Tactical Communication Systems -puitesopimukseen. Sopimuksen kautta hankitaan puolustus- ja turvallisuussektorin käyttöön viestintäjärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluita. Puitesopimus avaa KNL:lle mahdollisuuden osallistua UK:n puolustus- ja turvallisuussektorin tuleviin hankintakilpailutuksiin.
KNL hyväksyttiin mukaan järjestelmiä ja komponentteja koskeviin kokonaisuuksiin, joiden arvioitu arvo on yhteenlaskettuna yli 5,4 miljardia puntaa. Koko puitesopimuksen arvioitu arvo on noin 8 miljardia puntaa ja sen suunniteltu kesto on kahdeksan vuotta.
"UK on yksi maailman merkittävimmistä puolustus- ja turvallisuusmarkkinoista ja näemme siellä merkittävää pitkän aikavälin potentiaalia. Pääsymme tähän puitesopimukseen vahvistaa entisestään KNL:n asemaa luotettavana kansainvälisenä kumppanina puolustussektorilla”, sanoo KNL:n toimitusjohtaja Toni Lindén.
Hyväksyntä UK:n puitesopimukseen on osoitus KNL:n kyvystä toimittaa sekä kokonaisvaltaisia viestintäjärjestelmiä että erikoistuneita teknologiaratkaisuja vaativiin puolustusalan käyttötarkoituksiin.
UK:n sopimus vahvistaa KNL:n asemaa kansainvälisessä puolustusmarkkinassa
KNL on vahvistanut asemaansa kansainvälisillä puolustusmarkkinoilla strategisten kumppanuuksien ja uusien asiakkuuksien kautta. Aikaisempiin merkittäviin saavutuksiin kuuluvat Suomen puolustusvoimien ja Ruotsin puolustusmateriaalihallinnon (FMV) kanssa solmittu puitesopimus CNHF-viestintäjärjestelmän hankinnasta sekä yhteistyön laajeneminen puolustus- ja turvallisuusorganisaatioiden kanssa eri puolilla Eurooppaa.
Hyväksyntä UK:n puitesopimukseen on jatkoa kasvavalle yhteistyölle ja vahvistaa KNL:n asemaa kansainvälisillä puolustusmarkkinoilla. Myös KNL:n 2025 tulos heijastaa puolustusteollisuuden viestintäratkaisujen kasvavaa kysyntää.
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Yhteyshenkilöt
Toni LindénToimitusjohtajaKNL Networks Oy
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KNL Networks
KNL on puolustusviestintäteknologiaan erikoistunut yritys, jonka ydinosaamista ovat häirinnänkestävät viestintäratkaisut, ohjelmistoradiot sekä pitkän kantaman taktiset viestiverkot. Yhteen toimivat ja ohjausjärjestelmiin helposti kytkeytyvät ratkaisut varmistavat turvallisen ja luotettavan viestiyhteyden niin jalkautuville kuin ajoneuvoalustoille sekä miehittämättömille ja autonomisille järjestelmille myös silloin, kun muu viestintäinfrastruktuuri ei ole käytettävissä. Vaativiin operaatioympäristöihin suunnitellut HF-ratkaisut mahdollistavat tehtäväkriittisen viestinnän, tilannetietoisuuden sekä turvallisen pitkän kantaman tiedonsiirron.
KNL kuuluu Telenor-konserniin, joka on yksi Pohjoismaiden ja Aasian johtavista tietoliikennealan toimijoista. KNL yhdistää puolustusviestinnän erityisosaamisen Telenorin teknologiseen kyvykkyyteen ja kansainväliseen toimintakykyyn. KNL:n pääkonttori sijaitsee Oulussa.
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