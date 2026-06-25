Oululainen KNL hyväksyttiin UK:n puolustusviestinnän puitesopimukseen

KNL hyväksyttiin mukaan järjestelmiä ja komponentteja koskeviin kokonaisuuksiin, joiden arvioitu arvo on yhteenlaskettuna yli 5,4 miljardia puntaa. Koko puitesopimuksen arvioitu arvo on noin 8 miljardia puntaa ja sen suunniteltu kesto on kahdeksan vuotta.

"UK on yksi maailman merkittävimmistä puolustus- ja turvallisuusmarkkinoista ja näemme siellä merkittävää pitkän aikavälin potentiaalia. Pääsymme tähän puitesopimukseen vahvistaa entisestään KNL:n asemaa luotettavana kansainvälisenä kumppanina puolustussektorilla”, sanoo KNL:n toimitusjohtaja Toni Lindén.

Hyväksyntä UK:n puitesopimukseen on osoitus KNL:n kyvystä toimittaa sekä kokonaisvaltaisia viestintäjärjestelmiä että erikoistuneita teknologiaratkaisuja vaativiin puolustusalan käyttötarkoituksiin.

UK:n sopimus vahvistaa KNL:n asemaa kansainvälisessä puolustusmarkkinassa

KNL on vahvistanut asemaansa kansainvälisillä puolustusmarkkinoilla strategisten kumppanuuksien ja uusien asiakkuuksien kautta. Aikaisempiin merkittäviin saavutuksiin kuuluvat Suomen puolustusvoimien ja Ruotsin puolustusmateriaalihallinnon (FMV) kanssa solmittu puitesopimus CNHF-viestintäjärjestelmän hankinnasta sekä yhteistyön laajeneminen puolustus- ja turvallisuusorganisaatioiden kanssa eri puolilla Eurooppaa.

Hyväksyntä UK:n puitesopimukseen on jatkoa kasvavalle yhteistyölle ja vahvistaa KNL:n asemaa kansainvälisillä puolustusmarkkinoilla. Myös KNL:n 2025 tulos heijastaa puolustusteollisuuden viestintäratkaisujen kasvavaa kysyntää.