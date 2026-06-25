Kauppakeskus Valkeaan suunnitellaan merkittävää uudistusta
27.6.2026 09:00:08 EEST | Osuuskauppa Arina | Tiedote
Kauppakeskus Valkeassa suunnitellaan laajaa uudistusta Kesäkadun varrella sijaitsevaan, aiemmin City-talona tunnettuun kiinteistönosaan. Alueelle on suunnitteilla uusi ravintolamaailma.
Kiinteistönosan kehittämishankkeessa on arvioitu kokonaisvaltaisesti kiinteistönosan kuntoa, tulevaa käyttöä ja kauppakeskuksen palvelukokonaisuutta pitkällä aikavälillä.
Arviossa on noussut selkeästi esiin ravintolapalveluiden lisääntyvä kysyntä. Lisäksi kauppakeskukseen kohdistuu tällä hetkellä enemmän kiinnostusta ravintolakäyttöön soveltuvien vuokratilojen osalta kuin tiloja on tarjolla. Suunniteltu uudistus vastaisi myös tähän kysyntään.
– Uskomme Oulun keskustan vetovoimaan ja haluamme olla mukana edistämässä sitä. Monipuolinen ja laadukas ravintolatarjonta on merkittävä syy tulla viettämään aikaa paitsi Valkeaan, niin myös koko keskustan alueelle. Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu, ja ihmiset kaipaavat yhä enemmän elämyksellistä yhdessäoloa, johon myös kauppakeskusten on vastattava, kertoo kauppakeskusjohtaja Heli Sironen.
Suunnitteilla olevaan ravintolamaailmaan sijoittuisi neljästä viiteen ravintolaa. Suunnitelmat tarkentuvat hankkeen edetessä.
Suunnitteilla oleva hanke koskee kiinteistönosaa, jossa toimii tällä hetkellä vuokralaisia. Vaateliike Gina Tricot jatkaa Valkeassa uusissa tiloissa toisessa kerroksessa, ja kahvila Coffee House pysyy nykyisellä paikallaan osana mahdollista uutta ravintolamaailmaa.
Kolmannen kerroksen ravintolamaailma jatkaa normaalisti toimintaansa.
Muutoksia Valkeassa toimivaan nuorisotilaan
Kyseisessä kiinteistönosassa on toiminut myös Oulun kaupungin ylläpitämä nuorten kohtaamispaikka Nurkka. Suunnitellun remontin ja tilojen tulevan käyttötarkoituksen muutoksen myötä Nurkan toiminta Valkeassa päättyy syksyllä 2026.
– Nurkka on ollut monelle nuorelle tärkeä paikka, ja ymmärrämme, että toiminnan päättyminen herättää tunteita. Olemme kartoittaneet yhdessä kaupungin kanssa vaihtoehtoisia ratkaisuja, mutta valitettavasti nuorisotilakäyttöön soveltuvia tiloja ei ole löytynyt, Sironen kertoo.
– Haluamme olla myös tulevaisuudessa luonteva ja avoin kohtaamispaikka kaikenikäisille oululaisille. Nuorten viihtyminen ja turvallisuus ovat meille tärkeitä. Tästä esimerkkinä ovat Valkeassa toimivat nuorten kohtaamiseen koulutetut NOJA‑järjestyksenvalvojat, Heli Sironen kertoo.
– Nuorten kohtaamiset ja tuki ovat nuorisotyön ydintä, eivät yksittäiset tilat. Vaikka Nurkan toiminta Valkeassa päättyy, jatkamme kuitenkin julkisissa tiloissa tehtävää nuorisotyötä, jonka yhtenä osana jalkautuva nuorisotyö kohtaa nuoria keskustan ja Valkean alueella normaalisti ja on tärkeä osa nuorten arkea myös jatkossa, kertoo Oulun kaupungin nuorisotoimen palvelupäällikkö Marko Tiusanen.
– Selvitämme samalla mahdollisuuksia Nurkan toiminnan jatkamiseen jonkin toisen tilan yhteydessä.
Katse tulevaan
Tavoitteena on, että suunnitelmien toteutuessa uudet ravintolat voisivat aloittaa toimintansa aikaisintaan syksyllä 2027. Uudessa ravintolamaailmassa mahdollisesti aloittavista ravintoloista tiedotetaan myöhemmin hankkeen edetessä.
– Koko keskustan vetovoiman kannalta on tärkeää, että ihmisillä on useita syitä tulla Oulun keskustaan. Nyt suunniteltava kokonaisuus on osa tätä pitkäjänteistä kehitystyötä, Sironen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli Sironentavaratalojohtaja, kauppakeskusjohtaja, ryhmäpäällikköOsuuskauppa Arina, erikoistavarakauppa ja Kauppakeskus ValkeaPuh:+358 44 788 5933heli.sironen@sok.fi
Marko TiusanenpalvelupäällikköOulun kaupungin nuorisotoimiPuh:050 520 9646marko.tiusanen@ouka.fi
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Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 511 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
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