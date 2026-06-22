Kiihdytyskisakausi jatkuu Kauhavalla, 15-vuotias Oskar kiihdyttää muiden mukana Corvetella - "Erittäin mukavaa!"
13.7.2026 06:30:00 EEST | FHRA | Tiedote
SPTR Summer Nationals SM3 -osakilpailu ajetaan 18.-19.7. Kauhavan kiihdytysajoareenalla. Seinäjokinen Oskar Hämeenkorpi, 15, aloitti kiihdytysajon tänä vuonna.
"Isä kysyi viime kauden lopussa, alkaisinko ajamaan, jos hän ostaisi auton. Sanoin, että tottakai! Ajan aluksi hitaampaa, harjoitellaan, lähtöjä paljon pitää saada. Mukavaa hommaahan tämä on. Erittäin mukavaa!", Super Pro ET -ryhmässä Corvette Split Windowlla ajava Oskar Hämeenkorpi kertoo.
Kauhavalla ajetaan lauantaina lajitteluajot ja sunnuntaina pudotus- sekä finaalilähdöt.
"Varsinkin ne lähdöt kun on saanut vähän lujempaa ajaa, niin tosi mukavaa on ollut", SM-sarjan kauden 2026 avausosakilpailussa kilpailulisenssin ajanut Hämeenkorpi päättää.
Entä kuinka paljon täysverinen kiihdytyskilpuri työllistää kisojen välissä?
"Perushuoltoa tehty, käytetty kuumaksi jotta voidaan mitata ohivuodot ja muut. Enemmänkin ajeltu Hot Rodeilla ja Honda Monkeyllä," isä-Aulis kertoo.
Kauhavan osakilpailun alueliput oikeuttavat pääsyyn molempina kisapäivinä. Ajoajat ovat lauantaina kello 10-18 ja sunnuntaina kello 10-17.
Kiihdytysajon SM-sarjan tulospalvelu löytyy kiihdytysurheilu.fi-sivustolta. Reaaliaikaisia aikakortteja voi selata FHRA Slips -äpissä.
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Yhteyshenkilöt
Oskar Motorsport: facebook.com/profile.php/?id=61586424920022
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Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
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