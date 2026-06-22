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Kiihdytyskisakausi jatkuu Kauhavalla, 15-vuotias Oskar kiihdyttää muiden mukana Corvetella - "Erittäin mukavaa!"

13.7.2026 06:30:00 EEST | FHRA | Tiedote

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SPTR Summer Nationals SM3 -osakilpailu ajetaan 18.-19.7. Kauhavan kiihdytysajoareenalla. Seinäjokinen Oskar Hämeenkorpi, 15, aloitti kiihdytysajon tänä vuonna.

Oskar tekee itse huoltoja kilpuriinsa. Tässä juuri mitattuna ohivuodot, jouset ja välykset.
Oskar tekee itse huoltoja kilpuriinsa. Tässä juuri mitattuna ohivuodot, jouset ja välykset. Oskarin kotialbumi. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

"Isä kysyi viime kauden lopussa, alkaisinko ajamaan, jos hän ostaisi auton. Sanoin, että tottakai! Ajan aluksi hitaampaa, harjoitellaan, lähtöjä paljon pitää saada. Mukavaa hommaahan tämä on. Erittäin mukavaa!", Super Pro ET -ryhmässä Corvette Split Windowlla ajava Oskar Hämeenkorpi kertoo.
 
Kauhavalla ajetaan lauantaina lajitteluajot ja sunnuntaina pudotus- sekä finaalilähdöt. 
 
"Varsinkin ne lähdöt kun on saanut vähän lujempaa ajaa, niin tosi mukavaa on ollut", SM-sarjan kauden 2026 avausosakilpailussa kilpailulisenssin ajanut Hämeenkorpi päättää.

Entä kuinka paljon täysverinen kiihdytyskilpuri työllistää kisojen välissä?

"Perushuoltoa tehty, käytetty kuumaksi jotta voidaan mitata ohivuodot ja muut. Enemmänkin ajeltu Hot Rodeilla ja Honda Monkeyllä," isä-Aulis kertoo.

Kauhavan osakilpailun alueliput oikeuttavat pääsyyn molempina kisapäivinä. Ajoajat ovat lauantaina kello 10-18 ja sunnuntaina kello 10-17.

Kiihdytysajon SM-sarjan tulospalvelu löytyy kiihdytysurheilu.fi-sivustolta. Reaaliaikaisia aikakortteja voi selata FHRA Slips -äpissä.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Oskar Motorsport: facebook.com/profile.php/?id=61586424920022

Kuvat

Oskarilla on allaan Corvette.
Oskarilla on allaan Corvette.
Teemu Multisilta Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Oskarin kiihdytysajoura alkoi Kauhavalla toukokuussa. Isä-Aulis avustaa lähtöalueella.
Oskarin kiihdytysajoura alkoi Kauhavalla toukokuussa. Isä-Aulis avustaa lähtöalueella.
Pasi Haila. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Varikolla on riittänyt kerrottavaa ihmisille.
Varikolla on riittänyt kerrottavaa ihmisille.
Jussi Pietarinen. Kuva vapaasti käytettävissä kuvaaja mainiten uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.
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Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

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