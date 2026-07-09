Margaret Atwoodin mukaansatempaavat muistelmat avaavat oven suuren kertojan luovaan universumiin
27.7.2026 10:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Elämäni – Eräänlaiset muistelmat on lumoava matka aikamme merkittävimpiin kirjailijoihin kuuluvan Margaret Atwoodin elämään ja taiteeseen.
Lapsena Margaret Atwood viettää suurimman osan vuodesta villin luonnon helmassa Pohjois-Quebecissä. Elämä hyönteistieteilijäisän ja omia polkujaan kulkevan äidin kanssa on vapaata, yksinäistäkin, mutta loputtoman kiehtovaa.
Lapsuus maalaismaisemissa muovaa tulevaa mestarikertojaa, mutta niin tekevät myös seuraavat vuodet ja vuosikymmenet. Muistelmissaan Atwood kertoo, miten eräästä vaikeasta kouluvuodesta syntyy romaani Kissansilmä ja miten Orjattaresi saa alkunsa Berliinin levottomuuksissa 1980-luvulla. Poliittiset mannerlaatat liikkuvat ja elämänmittainen rakkaus syttyy. Tavataan runoilijoita, karhuja, Hollywood-tähtiä ja uskomattomia henkilöitä, jotka ovat kuin suoraan Atwoodin romaaneista.
Elämä ja taide peilaavat toisiaan lumoavasti. Atwoodin sanoin: "Jokainen kirjailija on ainakin kaksi eri olentoa: se joka elää elämää ja se joka kirjoittaa."
Elämäni – Eräänlaiset muistelmat on nautinnollinen lukukokemus niin Atwood-faneille kuin kenelle tahansa viihdyttävän, oivaltavan ja laadukkaan muistelmakirjallisuuden ystävälle.
Kanadalainen Margaret Atwood (s. 1939) on aikamme merkittävimpiä kirjailijoita. Hänen monipuoliseen tuotantoonsa kuuluu romaaneja, novelleja, runokokoelmia, lastenkirjoja ja kirjallisuustieteellisiä teoksia, joita on käännetty yli kahdellekymmenelle kielelle. Teosten pohjalta on tehty myös useita filmatisointeja, kuten HBO:n menestyssarja The Handmaid's Tale (Orjattaresi).
Atwood on saanut useita kirjallisuuspalkintoja. Booker-palkinnon hän on voittanut peräti kahdesti: vuonna 2000 romaanista Sokea surmaaja ja vuonna 2019 romaanista Testamentit.
Elämäni – Eräänlaiset muistelmat on arvosteluvapaa 3.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Hilkka Pekkanen, äänikirjan lukee Maria Kuusiluoma.
Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Käännetty kaunokirjallisuus, käännösdekkarit
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