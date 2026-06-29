Vihreiden Jenni Pitko: Maatalouden ympäristötuet on muutettava tulosperusteisiksi
29.6.2026 11:00:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Jenni Pitko vaatii maatalouden ympäristötukien uudistamista tulosperusteisiksi. Hänen mukaansa tukien on jatkossa palkittava ympäristöhyödyistä nykyistä vaikuttavammin.
Kalevi Sorsa -säätiön tuore raportti paljastaa huolestuttavan asian Suomen maataloustuista: jopa 77 prosenttia vuosittaisesta noin 1,9 miljardin euron tukipotista on haitallista ympäristölle. Analysoitujen 17 tukikokonaisuuden joukosta peräti 13 heikentää ympäristön tilaa. Samaan aikaan maatalous vastaa noin kolmanneksesta Suomen kokonaispäästöistä, ja päästöt ovat kasvaneet 1990-luvulta lähtien. Vihreiden varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Jenni Pitko pitää tilannetta kestämättömänä.
– Nykyinen lähes kahden miljardin euron tukijärjestelmä ei ole onnistunut ottamaan ympäristö- ja ilmastohaasteita huomioon, vaikka osa tuista maksetaankin ympäristötoimiin. Tukia pitää kohdentaa nykyistä vaikuttavammin ratkaisuihin, jotka vahvistavat luonnon tilaa ja vähentävät päästöjä, Pitko sanoo.
Turvepeltojen viljely on tästä esimerkki. Ne kattavat vain 11 prosenttia peltoalasta, mutta aiheuttavat noin 60 prosenttia maatalouden päästöistä. Nykyinen tukijärjestelmä ei ole onnistunut vähentämään päästöjä näillä pelloilla, vaikka näiden toimien vaikuttavuus olisi suuri.
Ratkaisu on tulosvastuun kasvattaminen. Olemassa olevat maatalouden ympäristötuet tulisi muuttaa tulosperusteisiksi niin, että maksu määräytyy tuotettujen ympäristöhyötyjen, puhtaamman veden, hiilen sidonnan ja luonnon monimuotoisuuden mukaan. Suomessa on jo käynnissä lupaava kokeilu tämän suuntaisesti. Lounais-Suomen elinvoimakeskus on myöntänyt tulosperusteista avustusta 22 tilalle Saaristomeren valuma-alueella: viljelijät saavat korvauksen sen mukaan, kuinka paljon he onnistuvat todennettavasti alentamaan peltojensa fosforipitoisuutta. Tulos mitataan maanäytteillä hankkeen alussa ja lopussa.
– Saaristomeren pilotti osoittaa, että tulosperusteisuus on mahdollista ja viljelijät ovat valmiita lähtemään mukaan. Kun kannustin on oikein suunnattu, tulokset paranevat. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa laajentaa tämä malli koko maatalouden ympäristötukijärjestelmään. Samalla tukijärjestelmää on uudistettava niin, että voidaan asteittain luopua ympäristölle kaikkein haitallisimpien toimintatapojen tukemisesta ja ohjata rahoitusta vaikuttavampiin ratkaisuihin, Pitko sanoo.
Ajoitus on otollinen. EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan seuraavaa rahoituskehystä 2028–2034 valmisteltaessa, ja komissio on esittänyt jäsenmaille enemmän liikkumavaraa tukiehtojen määrittelyyn. Myös ensi vuoden eduskuntavaalit tarjoavat mahdollisuuden muuttaa kansallisia linjauksia.
– Maatalouspolitiikkaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta uudistua. Mallia voi ottaa Tanskasta, missä poliitikot, maataloussektori ja ympäristöjärjestöt sopivat yhdessä tavoitteista ja maailman ensimmäisestä maatalouden hiiliverosta. Suomessa samanlaiseen yhteiskuntasopimukseen on täysi mahdollisuus, Pitko päättää.
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Hanna Holopainen ehdottaa uuden kansallispuiston perustamista: Etelä-Karjala ansaitsee Haarikon-Lohikosken kansallispuiston29.6.2026 12:23:33 EEST | Tiedote
Etelä-Karjalassa ei ole vielä yhtäkään kansallispuistoa. Arvokkaan luonnon suojelun lisäksi kansallispuisto vahvistaisi maakunnan tunnettuutta ja houkuttelisi seudulle matkailijoita.
Hyrkkö Helsinki Pridessä: Aikuisten tehtävä on tukea sateenkaarinuoria – ei kiusata, kampittaa tai kylvää vihaa27.6.2026 15:14:33 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan sateenkaariverkoston varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö moittii kovasanaisesti transnuoria pilkkaavia poliitikkoja ja urheilijoita puheessaan Helsinki Priden puistojuhlassa.
Hyrkkö vetoaa pääministeriin ja vaatii Suomea seuraamaan Iso-Britannian esimerkkiä eheytyshoitojen kriminalisoinnissa25.6.2026 17:00:13 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan sateenkaariverkoston varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö peräänkuuluttaa hallitukselta esitystä eheytystoiminnan kriminalisoimiseksi. Iso-Britanniassa hallitus on antanut lakiesityksen, joka kieltäisi eheytyshoidot vankeusrangaistuksen uhalla.
Vihreiden Mari Holopainen ja Maria Saita: Äänestysikärajan laskeminen 16-vuoteen olisi luottamusta vahvistava demokratiateko25.6.2026 11:16:02 EEST | Tiedote
Demokratian tila on maailmalla heikentynyt viime vuosikymmeninä eikä sitä voi ottaa Suomessakin selviönä. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen ja Vihreiden nuorten puheenjohtaja Maria Saita esittää äänestysikärajan laskemista 16-vuoteen kaikissa kansallisissa vaaleissa.
Vihreiden Forgrén: En hyväksy tilannetta, jossa 17-vuotias jää ilman riittävää oikeussuojaa – lain korjaustarve selvitettävä24.6.2026 16:39:17 EEST | Tiedote
Hovioikeus vapautti kolme miestä syytteistä, joiden mukaan he raiskasivat 17-vuotiaan tytön Malmin sairaalan lähimetsässä aamuyöllä lokakuussa 2024. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén vaatii pikaisesti selvitystä siitä, miten uusi suostumusperustainen lainsäädäntö toimii ja tarvitaanko korjauksia, jotta oikeus toteutuisi paremmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme