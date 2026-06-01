Helsingin kaupungin pelastuslaitos pyytää kaupunkilaisilta näkemyksiä pelastustoimen palvelujen kehittämisestä
25.6.2026 13:24:38 EEST | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote
Helsingin kaupungin pelastuslaitos haluaa kuulla, mitä kaupunkilaiset ajattelevat pelastustoimen palveluista sekä niiden kehittämisestä. Saatua palautetta hyödynnetään valmisteltaessa pelastustoimen palvelutasopäätöstä, joka on tärkein pelastustoimen strateginen asiakirja.
Pelastuslaitoksen tehtävänä on tunnistaa alueen onnettomuusriskit, ehkäistä onnettomuudet, varautua onnettomuuksiin ja väestönsuojeluun sekä minimoida hätätilanteiden vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon keinoin.
Helsingin pelastuslaitoksessa valmistellaan parhaillaan pelastustoimen palvelutasopäätöstä, jossa kuvataan pelastustoimen palvelujen laatua, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta koskevat tavoitteet. Kaupunginvaltuusto käsittelee loppuvuodesta palvelupäätöksen ja vahvistaa pelastustoimen palvelujen tasot vuosiksi 2027–2030.
Pelastuslaitos haluaa osana palvelutasopäätöksen valmistelua kuulla, mitä kaupunkilaiset odottavat pelastuslaitokselta tulevaisuudessa. Kysely on avoinna 24.6.-29.7.2026. Saatu palaute ja esitetyt kehittämisideat käydään huolella läpi osana palvelutasopäätöksen valmistelua.
Toivomme palautetta seuraavista pelastustoimen palveluista:
- Onnettomuuksien ehkäisy
- Neuvonta ja ohjaus
- Valvonta ja palotarkastukset
- Turvallisuusviestintä
- Rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonta
- Pelastustoiminta
- Väestönsuojelu Helsingissä
- Vapaaehtoistyö
Voit kommentoida myös muita pelastustoiminnan osa-alueita. Ensihoito ei sisälly palvelutasopäätökseen, mutta myös ensihoitoa koskeva palaute on tervetullutta. Hyödynnämme saatua palautetta toimintamme kehittämisessä.
Yhteyshenkilöt
Elina RantalaToiminnansuunnittelijaSosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaPuh:09 310 1651helsinginpelastuslaitos@hel.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Räddningsverket i beredskap inför VM-firandet1.6.2026 12:08:58 EEST | Pressmeddelande
Ishockeyns framgångar i mästerskap samlar många firande människor i staden. Baserat på tidigare erfarenheter förekommer det i samband med firandet även fenomen som ökar antalet uppdrag. Räddningsverket har förberett sig inför festligheterna.
Pelastuslaitos valmiudessa MM-kisajuhlintaan1.6.2026 12:08:58 EEST | Tiedote
Jääkiekon arvokisamenestys kokoaa kaupunkiin runsaasti juhlivaa väkeä. Aiempiin kokemuksiin perustuen juhlintaan liittyy myös ilmiöitä, jotka lisäävät tehtävämääriä. Pelastuslaitos on varautunut juhlatapahtumaan.
Pelastuslaitos muistuttaa juhlijoita: maastopalovaroitus voimassa, avotulen sytyttäminen kielletty30.5.2026 11:44:56 EEST | Tiedote
Koulujen päättymisen juhlinta osuu ajankohtaan, jolloin maastopalovaroitus on voimassa ja olosuhteet ovat poikkeuksellisen kuivat. Pelastuslaitos muistuttaa, että avotulen sytyttäminen on kielletty ja pienikin kipinä voi sytyttää nopeasti leviävän maastopalon. Pelastuslaitos toivoo, että vanhemmat keskustelevat nuorten kanssa siitä, miten juhlia turvallisesti ja rauhallisesti sekä muistuttavat kaverista huolehtimisen tärkeydestä.
Keskustan huoltotunnelin pelastusharjoitus 20.5.202619.5.2026 16:43:30 EEST | Tiedote
Pelastuslaitos harjoittelee keskustan huoltotunnelissa sammutus- ja pelastustoimintaa keskiviikkona 20.05.2026 aamun ja päivän aikana.
Myndighetssamarbete i fokus under räddningsverkets olycksövning6.5.2026 15:07:47 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stads räddningsverk, polisen, försvarsmakten samt Helsingfors social- och krisjour övade myndighetsverksamhet och samarbete i samband med en storolycka i Kvarnbäcken onsdagen den 6 maj 2026. För räddningsverket är övningar en lagstadgad uppgift. Kompetensen upprätthålls och utvecklas regelbundet både genom egna övningar och genom övningar som ordnas av andra myndigheter. Den här gången låg fokus på myndighetssamarbete inom en mer mångfacetterad och krävande övningshelhet än vanligt. ”I övningen ingick bland annat en olycka med farliga ämnen samt en situation där polisen och försvarsmakten övade på att trygga räddningsverksamheten. Kärnan i myndighetssamarbetet är förmågan att samordna insatserna. Utöver själva räddningsarbetet övade vi handräckning och begäran om handräckning samt kommunikation”, berättar räddningsdirektör Marko Rostedt vid Helsingfors stads räddningsverk. ”Särskilt gläder jag mig över att kollegor från Stockholm deltog i övningen. Vi har ett fungerande sam
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme