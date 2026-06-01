Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Helsingin kaupungin pelastuslaitos pyytää kaupunkilaisilta näkemyksiä pelastustoimen palvelujen kehittämisestä

25.6.2026 13:24:38 EEST | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote

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Helsingin kaupungin pelastuslaitos haluaa kuulla, mitä kaupunkilaiset ajattelevat pelastustoimen palveluista sekä niiden kehittämisestä. Saatua palautetta hyödynnetään valmisteltaessa pelastustoimen palvelutasopäätöstä, joka on tärkein pelastustoimen strateginen asiakirja.

Palo- ja pelastusharjoitus Vuosaaren satamassa.
Kuvituskuva: harjoitus Helsingin Vuosaaren satamassa Antti Salminen Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen tehtävänä on tunnistaa alueen onnettomuusriskit, ehkäistä onnettomuudet, varautua onnettomuuksiin ja väestönsuojeluun sekä minimoida hätätilanteiden vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon keinoin.

Helsingin pelastuslaitoksessa valmistellaan parhaillaan pelastustoimen palvelutasopäätöstä, jossa kuvataan pelastustoimen palvelujen laatua, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta koskevat tavoitteet. Kaupunginvaltuusto käsittelee loppuvuodesta palvelupäätöksen ja vahvistaa pelastustoimen palvelujen tasot vuosiksi 2027–2030.

Pelastuslaitos haluaa osana palvelutasopäätöksen valmistelua kuulla, mitä kaupunkilaiset odottavat pelastuslaitokselta tulevaisuudessa. Kysely on avoinna 24.6.-29.7.2026. Saatu palaute ja esitetyt kehittämisideat käydään huolella läpi osana palvelutasopäätöksen valmistelua.

Toivomme palautetta seuraavista pelastustoimen palveluista: 

Voit kommentoida myös muita pelastustoiminnan osa-alueita. Ensihoito ei sisälly palvelutasopäätökseen, mutta myös ensihoitoa koskeva palaute on tervetullutta. Hyödynnämme saatua palautetta toimintamme kehittämisessä.



Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa pelastushenkilöstöä ja pelastusajoneuvoja rivissä Kallion keskuspelastusasemalla.
Kuvituskuva: Pelastajia ja kalustoa Kallion keskuspelastusasemalla
Ossi Pietiläinen Helsingin kaupungin pelastuslaitos
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Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.

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