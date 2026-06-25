Kaivinkoneen kauha putosi työntekijän jalalle – Turun hovioikeus alensi yhteisösakkoa

Turun hovioikeus tuomitsi 24.6.2026 hautausalan yrityksen toimitusjohtajan 50 päiväsakon rangaistukseen. Käräjäoikeudessa tuomitun yhteisösakon hovioikeus alensi 5 000 eurosta 3 000 euroon. Tapaus koski työtapaturmaa, jossa työntekijä loukkaantui haudan kaivamisen yhteydessä. Lisäksi asiassa oli kyse vammantuottamuksesta ja työsyrjinnästä.

Tuomio liittyy marraskuussa 2022 Tampereella tapahtuneeseen työtapaturmaan, jossa haudan kaivuun yhteydessä kaivinkoneen kauha putosi kaivantoon ja osui lapiomiehenä työskennelleen työntekijän jalkaan. Työsuojeluviranomainen on tiedottanut asiassa aikaisemmin annetusta tuomioistuimen ratkaisusta (Tiedote 3.9.2025).

Hovioikeudessa vastaanotettiin pääosin sama todistelu kuin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa kirjallisena todisteena esitetyn kaivinkoneen työlaitekiinnikkeen käyttöohjeen mukaan kauhan kiinnityksestä olisi tullut varmistua pyöräyttämällä kauhaa ja painamalla sitä maata vasten. Koska työnantaja ei ollut menetellyt näin, hovioikeus katsoi hänen syyllistyneen työturvallisuusrikokseen ja vammantuottamukseen.

Työsuhde päätetty syrjivin perustein

Työsyrjinnän osalta asiassa oli kyse siitä, oliko työnantaja päättänyt työntekijän työsuhteen syrjivin perustein. Työntekijän näkemyksen mukaan hänen työsuhteensa oli purettu hänen sairauslomansa ja lapsensa sairastumisesta johtuneen poissalon vuoksi ensimmäisenä niiden jälkeisenä päivänä. Työnantajan näkemyksen mukaan työntekijän työsuhde oli purettu koeajalla, koska tämä ei ollut noudattanut työnantajan antamia työhön saapumiseen liittyviä ohjeita. Hovioikeus otti harkinnassaan huomioon, että työnantaja oli hankkinut työntekijälle tämän sairausloman aikana työhaalarit, ja katsoi tämän puhuvan sitä vastaan, että työntekijän sairausloma ja siten hänen terveydentilansa olisi ollut syy syrjiväksi teoksi

väitetylle työsuhteen päättämiselle. Lisäksi hovioikeus katsoi asiassa saadun näytön perusteella, että työsuhteen päättämiseen on vaikuttanut myös työhön saapumiseen liittyvät seikat.

Hovioikeus totesi, että asiassa ei kuitenkaan jäänyt varteenotettavaa aihetta epäillä, että työntekijän työsuhteen päättäminen oli johtunut ainakin osittain hänen sairauslomastaan sekä tyttärensä sairauteen perustuneesta poissaolostaan. Hovioikeus viittasi perusteluissaan myös korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 2015:41, jossa korkein oikeus katsoi, että työsyrjinnän tunnusmerkistö täyttyi, kun syrjintäperuste oli vaikuttanut työsopimuksen purkamiseen. Näin katsottiin olevan riippumatta siitä, olivatko työsopimuksen purkamiseen tämän ohella vaikuttaneet muutkin seikat.

Hovioikeus totesi, että työsuhteen päättäminen työntekijän sairausloman ja hänen tyttärensä sairaudesta johtuneen poissaolon päättymistä seuraavana päivänä osoitti

ajallista yhteyttä väitetyn syrjintäperusteen ja työsuhteen päättämisen välillä ja katsoi työnantajan käräjäoikeuden tavoin syyllistyneen työsyrjintään.

Turun hovioikeuden tuomio 24.6.2026, R 18/2025/1164. Tuomio ei ole lainvoimainen.