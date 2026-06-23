Uusiutuvan energian siirron tuotot valuvat alueiden ulkopuolelle – yksinkertainen malli auttaisi aluetalouksia
25.6.2026 13:21:52 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Vihreän energian investoinneista on viime vuosina uutisoitu myönteisesti erityisesti niiden alueellisten talousvaikutusten näkökulmasta. Kehityksen kääntöpuolena ovat kuitenkin kasvavat lunastusmenettelyt, joissa maanomistajat kantavat hankkeiden haittoja ilman mahdollisuutta hyötyä niiden tuotoista. Vaikka investoinnit ovat mittavia, alueille jäävät usein pysyvät maisema-, kierto- ja tuotantohaitat, MTK muistuttaa.
Vihreän energian tuotannon kasvu lisää sähkölinjojen ja kaasuputkien rakentamistarvetta. Koska energiantuotanto ja kulutus sijaitsevat usein eri alueilla, hankkeiden toteuttaminen edellyttää yhä useammin uusien siirtoyhteyksien rakentamista ja maa-alueiden lunastamista.
Lunastus tarkoittaa maanomistajalle sitä, että hänen maataan tai oikeuksiaan voidaan ottaa yhteiskunnan käyttöön ilman hänen suostumustaan, jos siihen on lain mukainen yleinen tarve. Lunastuskorvauksia korotettiin vuonna 2025 neljänneksellä, mutta korvaukset eivät edelleenkään huomioi maa-alueiden tulevaa tuottopotentiaalia, joka voi liittyä esimerkiksi uusiutuvan energian hankkeisiin tai luontoarvomarkkinoihin.
Nykyinen järjestelmä on rakennettu aikana, jolloin infrastruktuurin yleinen tarve oli selkeä ja vaihtoehtoja vähän. Nyt Suomeen rakennetaan laajasti uutta energia- ja siirtoinfraa, mikä haastaa perinteiset käsitykset yleisestä tarpeesta ja korvausten oikeudenmukaisuudesta.
”Siirtolinjojen ja kaasuputkien lunastusten jälkeen maanomistajat eivät hyödy tuottoisasta siirtoliiketoiminnasta millään tavalla. Mikään ei myöskään ohjaa hanketoimijoita minimoimaan siirtoreittien pituuksia tai niiden aiheuttamia haittoja”, MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri sanoo.
Menetetystä tuotantopotentiaalista tulisi saada osuus
Siirtoverkkojen vaikutus maa-alueiden käyttöön on huomattava. Tyypillisessä vihreän siirtymän hankkeessa noin neljä viidesosaa maankäytöstä liittyy energian siirtoon ja vain viidesosa varsinaiseen tuotantoalueeseen.
MTK esittää mallia, jossa sähkölinjojen ja kaasuputkien alle jääneiden alueiden maanomistajat saisivat vuosittaisen korvauksen siirrettävän energian arvon perusteella. Tavoitteena on, että siirtoinvestointien taloudelliset hyödyt jakautuisivat nykyistä paremmin myös niille alueille, joille hankkeiden vaikutukset kohdistuvat.
”Tämä ohjaisi investointeja ja reittisuunnittelua nykyistä tehokkaammin. Kun siirtoreittien pituudella olisi vaikutusta käyttökustannuksiin, kannustaisi se etsimään myös maanomistajien kannalta kestäviä ratkaisuja. Lisäksi sopimusperusteiset ratkaisut ovat usein huomattavasti nopeampia kuin lunastusprosessit”, Kristeri toteaa.
MTK:n esityksen mukaan paikallisille maanomistajille maksettaisiin vuosittain korvausta, joka vastaisi viittä prosenttia siirretyn energian arvosta lunastuksen kohteena olevilla alueilla.
”Vihreän siirtymän hyväksyttävyys edellyttää, että myös vaikutukset kantavat ihmiset pääsevät osallisiksi sen hyödyistä. Ratkaisu tähän on olemassa, ja se voidaan ottaa käyttöön nopeasti”, Kristeri sanoo.
Farmari-maatalousnäyttely järjestetään tänä vuonna Kalajoella 25.-27. kesäkuuta. Maankäyttöasiat ovat esillä näyttelyssä erityisesti lauantaina 27.6. Farmari-lavalla kello 10.30 alkavassa paneelikeskustelussa “Maakäyttöasiat puhuttavat”. Keskustelemassa ovat MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri, Gasgridin maankäyttöpäällikkö Tommi Raappana, Maveplan Oy:n toimitusjohtaja Olli Utriainen ja maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvos Erno Järvinen. Paneelin vetäjänä toimii toimittaja Mikael Jern. Maankäyttöasioista voit keskustella MTK:n luottamus- ja toimihenkilöiden kanssa Farmari-osastolla F314.
Lisätietoja:
Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, MTK, p. +358 40 507 4088
Anssi Kainulainen, energia-asiantuntija, MTK, +358 50 596 1541
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