Valmennus tarjoaa tukea omaishoitajille
25.6.2026 13:36:04 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa omaishoitajan arkea tukevaa valmennusta syyskuussa. Tällä kertaa valmennuksessa on neljä eri teemaa ja tilaisuudet järjestetään etäyhteyksin. Halutessaan valmennukseen voi osallistua myös yhteistyökumppaneiden tiloissa järjestetyissä etäkatsomoissa. Osallistuja voi valita valmennuksesta itselleen sopivat teemat ja ajankohdat.
Valmennusten teemat ja ajankohdat ovat:
Omaishoidon palvelut Keski-Suomen hyvinvointialueella
- Torstai 3.9.2026 klo 10–11.30, etäkatsomo Keski-Suomen muistiyhdistyksen toimistolla osoitteessa Rauhankatu 1, 40100 Jyväskylä
- Keskiviikko 23.9.2026 klo 13–14.30, etäkatsomo Muuramen Nuorisoseurantalo Tasankolassa osoitteessa Mikkolantie 6, 40950 Muurame (Keski-Suomen omaishoitajat ry:n kokoontumistila)
Omaishoitajan jaksamisen tukeminen lapsiperheissä
Valmennuskerran aiheet: Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten ja nuorten palvelut: Ohjaus ja neuvonta, perhekeskustoiminta & tukipysäkit. Keski-Suomen autismiyhdistys Ry, Tukea jaksamiseen ja haastavaan käyttäytymiseen & syksyn vertaistukiryhmät.
- Tiistai 8.9.2026 klo 10–11.30, vain etäyhteys
- Tiistai 8.9.2026 klo 17–18.30, vain etäyhteys
Turvallisuutta arkeen: Kaatumisten ehkäisy omaishoidossa
- Torstai 10.9.2026 klo 10–11.30, vain etäyhteys
- Torstai 10.9.2026 klo 13–14.30, etäkatsomo Viitasaaren kaupungintalolla osoitteessa Keskitie 10, 44500 Viitasaari (Keski-Suomen omaishoitajat ry:n kokoontumistila)
Lääkehoidon turvallinen toteutus omaishoidossa
- Tiistai 15.9.2026 klo 12–14.00, etäkatsomo Palokan kirkon kirkkotoritilassa osoitteessa Rovastintie 8, 40270 Palokka. Toteutus yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa.
- Tiistai 15.9.2026 klo 17–18.30, vain etäyhteys
Valmennusten järjestää Keski-Suomen hyvinvointialue yhteistyössä Keski-Suomen Muistiyhdistys ry:n, Keski-Suomen omaishoitajat ry:n ja Keski-Suomen Autismisyhdistys ry:n kanssa. Valmennuksien materiaalit julkaistaan Omaishoitajalle-verkkosivuilla valmennusten jälkeen.
Valmennuksiin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 27.8. mennessä sähköisellä lomakkeella Ilmoittautuminen omaishoitajien syksyn 2026 valmennuksiin – Täytä lomake.
Osallistumislinkki ja lisätietoa löytyy Omaishoitajalle -sivulta ja lisätietoa myös Omaishoito-sivulta.
Yhteyshenkilöt
palveluvastaava Heidi Tarvainen, p. 040 352 3747, heidi.i.tarvainen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, alle 18-vuotiaiden ja kehitysvammaisten omaishoito
palveluvastaava Tiina Hellman, p. 040 508 6158, tiina.hellman(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden omaishoito, paikalla 13.7.
Viestinnän yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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#hyvaks #hyväarkikaikille
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