Uudenmaan elinvoimakeskus

Fiskarin tunnelin peruskorjaus keskeytetty ja liikenne siirretään väliaikaisesti kulkemaan alkuperäiselle reitille

25.6.2026 14:00:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on keskeyttänyt Fiskarin tunnelin peruskorjauksen korjaustöiden yhteydessä tehdyn luontohavainnon johdosta. Tunnelin rakenteista on todettu rauhoitetun lajin esiintyminen, minkä vuoksi työt on keskeytetty välittömästi.

Fiskarin tunnelin sisäänkäynti.
Fiskarin tunnelin sisäänkäynti.

Rakennuttaja käynnistää tarvittavat ympäristöselvitykset yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Korjaustöiden jatkaminen edellyttää, että selvitykset on saatettu loppuun ja tarvittavat toimenpiteet on määritelty.

Selvitysten ajaksi liikenne palautetaan tunneliin perjantaista 26.6. alkaen. On kuitenkin huomioitava, että peruskorjauksen alkuvaiheessa tunnelivalaistus on osittain purettu. Tästä johtuen tunnelin kohdalla otetaan käyttöön tilapäiset liikennejärjestelyt ja rajoitukset liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Tilaajana toimii:

Uudenmaan elinvoimakeskus
Henna Pakarinen
puh +358 295 021 146
henna.pakarinen@elinvoimakeskus.fi


Pääurakoitsijana toimii:

Skanska Oy
Leo Lampainen
+358 44 515 5180

Kuvat

Alt text: Pitkä tunnelinäkymä, valot katossa ja tie keskellä.
Fiskarin tunneli.
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Fiskarin tunnelin sisäänkäynti.
Fiskarin tunnelin sisäänkäynti.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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