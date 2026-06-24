Fiskarin tunnelin peruskorjaus keskeytetty ja liikenne siirretään väliaikaisesti kulkemaan alkuperäiselle reitille
25.6.2026 14:00:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on keskeyttänyt Fiskarin tunnelin peruskorjauksen korjaustöiden yhteydessä tehdyn luontohavainnon johdosta. Tunnelin rakenteista on todettu rauhoitetun lajin esiintyminen, minkä vuoksi työt on keskeytetty välittömästi.
Rakennuttaja käynnistää tarvittavat ympäristöselvitykset yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Korjaustöiden jatkaminen edellyttää, että selvitykset on saatettu loppuun ja tarvittavat toimenpiteet on määritelty.
Selvitysten ajaksi liikenne palautetaan tunneliin perjantaista 26.6. alkaen. On kuitenkin huomioitava, että peruskorjauksen alkuvaiheessa tunnelivalaistus on osittain purettu. Tästä johtuen tunnelin kohdalla otetaan käyttöön tilapäiset liikennejärjestelyt ja rajoitukset liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tilaajana toimii:
Uudenmaan elinvoimakeskus
Henna Pakarinen
puh +358 295 021 146
henna.pakarinen@elinvoimakeskus.fi
Pääurakoitsijana toimii:
Skanska Oy
Leo Lampainen
+358 44 515 5180
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan elinvoimakeskus
Sysselsättningsöversikt för Nyland: Ökningen av arbetslösheten fortsätter att plana ut24.6.2026 09:07:00 EEST | Pressmeddelande
I slutet av maj fanns det i Nyland 113 921 arbetslösa arbetssökande, vilket är 5 044 (4,6 %) fler än ett år tidigare. Under detta år har ökningen av arbetslösheten planat ut jämfört med i höstas.
Uudenmaan työllisyyskatsaus: Työttömyyden kasvuvauhti jatkaa loivenemistaan24.6.2026 09:07:00 EEST | Tiedote
Uudellamaalla oli toukokuun lopussa 113 921 työtöntä työnhakijaa, mikä on 5 044 henkilöä (4,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämän vuoden puolella työttömyyden kasvuvauhti on tasoittunut viime syksyyn verrattuna.
Slåtterarbetet på vägrenarna fortsätter i Nyland under hela sommaren23.6.2026 09:50:00 EEST | Pressmeddelande
Sommarens slåtterarbete på vägrenarna pågår nu i Nyland. Genom slåttern säkerställs tillräckliga frisiktsområden med tanke på trafiksäkerheten och vägmiljön hålls städad och fungerande. Väganvändarna ombeds vara särskilt försiktiga när de möter slåtterarbete.
Tienpientareiden niittotyöt jatkuvat Uudellamaalla läpi kesän23.6.2026 09:50:00 EEST | Tiedote
Tämän kesän tienpientareiden niittotyöt ovat nyt käynnissä Uudenmaan alueella. Niitoilla varmistetaan liikenneturvallisuuden kannalta riittävät näkemäalueet sekä pidetään tieympäristö siistinä ja toimivana. Tienkäyttäjiä pyydetään erityiseen varovaisuuteen niittotyön kohdalla.
Bron Kempin silta i Vichtis förnyas, trafiken dirigeras till en omväg måndagen den 29 juni kl. 12.0022.6.2026 08:06:00 EEST | Pressmeddelande
Jokipellontie (väg 11319) kommer att stängas för trafik medan förnyelsen av bron Kempin silta pågår. Under arbetet leds trafiken till en omväg.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme