DATAKESKUSTEN RAKENTAMISBUUMI TUO MUKANAAN VASTUUN: TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN EDELLYTTÄÄ SUOMESSA LUPIA

Suomeen rakennetaan parhaillaan ennätysmäärä datakeskuksia, ja hankkeisiin osallistuu yhä enemmän kansainvälisiä teknologiatoimittajia, urakoitsijoita ja järjestelmäintegraattoreita.

Turvaurakoitsijat ry muistuttaa, että osa datakeskusten turvallisuusjärjestelmiin liittyvistä asennustöistä on Suomessa luvanvaraista toimintaa ja edellyttää viranomaisen hyväksyntää.

Monille ulkomaisille toimijoille voi tulla yllätyksenä, että esimerkiksi kulunvalvonta-, lukitus- ja hälytysjärjestelmien asennus-, korjaus- ja muutostyöt kuuluvat yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain piiriin.

Datakeskusten merkitys kansalliselle turvallisuudelle ja huoltovarmuudelle on viime vuosina korostunut. Tämän myötä myös fyysisen turvallisuuden toteuttajien osaaminen, luotettavuus ja lakisääteinen pätevyys nousevat keskeiseen rooliin.

’Suomessa turvallisuusjärjestelmien asentaminen ei ole pelkästään tekninen työ. Lainsäädäntö edellyttää, että yrityksellä on turvallisuusalan elinkeinolupa ja asentajalla voimassa oleva turvasuojaajakortti’, kertoo Turvaurakoitsijat ry:n toimitusjohtaja Ona Gardemeister.

Vaatimukset koskevat myös Suomessa toimivia ulkomaisia yrityksiä.Datakeskukset ovat keskeinen osa digitaalista infrastruktuuria, ja niiden fyysisen turvallisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Kulunhallinta, lukitusratkaisut ja valvontajärjestelmät ovat olennainen osa datakeskusten turvallisuutta ja toimintavarmuutta.

Turvaurakoitsijat ry korostaa tilaajan vastuuta: vaatimusten täyttyminen on syytä varmistaa jo hankintavaiheessa.’Vastuu ei ole pelkästään palveluntarjoajalla. Myös tilaajan tulee varmistaa, että urakoitsijoilla on tarvittavat luvat ja pätevyydet. Näin vältetään tilanteet, joissa työmaalla havaitaan liian myöhään, ettei työtä voida lain mukaan toteuttaa’, Gardemeister sanoo.

Turvaurakoitsijat ry kannustaa datakeskustoimijoita hyödyntämään suomalaisia turvallisuusalan ammattilaisia ja varmistamaan jo tarjousvaiheessa, että toteuttajilla on lain edellyttämät luvat ja pätevyydet.