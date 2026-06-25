Valot vilkkuvat ennen hirveä – aktiivinen riistavaroitusjärjestelmä käyttöön Naantalin Luonnonmaalla

Luonnonmaan kohde on toteutettu riista-aidan aukkokohtaan, joka on saarella ainoa suunniteltu riistaeläinten tienylityskohta. Luonnonmaalla on runsas kauris- ja hirvikanta, ja kyseisessä kohdassa on ehtinyt tapahtua useita onnettomuuksia sen jälkeen, kun maantielle 189 rakennettiin riista-aita. Riista-aidalla tavoiteltiin riistaeläinonnettomuuksien vähenemistä, mutta aukkokohta on edelleen riskialtis paikka, koska eläinten luontaiset kulkureitit ohjautuvat juuri siihen.

Aktiivisella riistavaroitusjärjestelmällä pyritään vähentämään tätä riskiä varoittamalla autoilijoita vain silloin, kun eläin on lähestymässä tietä tai ylittämässä sitä. Järjestelmässä varoitusmerkkien yhteyteen asennetut huomiovalot aktivoituvat tilanteessa, jossa järjestelmä havaitsee eläimen tiealueen läheisyydessä. Vastaavan järjestelmän toimintaa ja vaikutuksia on tutkittu aiemmin valtatiellä 8 Nousiaisissa, ja siellä tavoitteena on ollut selvittää etenkin vaikutuksia ajonopeuksiin ja liikenneturvallisuuteen.

Luonnonmaan kameralle on jo tallentunut video, jossa varoitusjärjestelmä alkaa vilkuttaa valoja ennen kuin hirvi ylittää tien. Tallenne havainnollistaa, miten järjestelmän on tarkoitus toimia käytännössä: varoitus annetaan ennakoivasti, jotta kuljettajalla olisi enemmän aikaa havaita vaaratilanne ja reagoida siihen.

”Tavoite on nolla onnettomuutta riista-aidan aukkokohdassa, jossa aktiivinen varoitusjärjestelmä nyt varoittaa autoilijoita”, sanoo Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang.

Järjestelmän toimintaa seurataan jatkuvasti. Järjestelmä kuvaa kaikki tilanteet, jotta sen toiminnasta saadaan tietoa ja mahdolliset virhetilanteet voidaan selvittää. Lisäksi tutkat mittaavat autojen ajonopeuksia, jotta voidaan analysoida varoituksen vaikutusta ajokäyttäytymiseen.

Naantalin kohteella haetaan verrokkikokemusta valtatie 8:n järjestelmään. Aiemmassa tutkimuksessa on todettu tarve lisätä tietoa siitä, miten järjestelmä toimii muissa kohteissa ja kuinka hyvin tulokset ovat yleistettävissä. Luonnonmaan tutkimuskohde on aiemmin määritelty vertailevaksi kohteeksi juuri siksi, että sen avulla voidaan arvioida järjestelmän vaikutuksia keskinopeuksien alentumiseen ja sitä kautta liikenneturvallisuuden parantumiseen.

Video havainnollistaa konkreettisesti, miten varoitusvalot aktivoituvat ennen eläimen tienylitystä. Siinä myös näkyy hyvin se, miten huomaamattomasti hirvi lähestyy tietä. Katso video: https://innotrafik.sharepoint.com/:v:/s/InnoTrafikMarCom/IQCLiMZnv8SfRrOfJ-g62ACOAcAG2NO1EmqOZzQ12FF-Odk?e=c4f4Sd

Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0295 022 797