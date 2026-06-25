Valot vilkkuvat ennen hirveä – aktiivinen riistavaroitusjärjestelmä käyttöön Naantalin Luonnonmaalla
25.6.2026 14:09:13 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Naantaliin Luonnonmaalle maantielle 189 on asennettu aktiivinen riistavaroitusjärjestelmä, jonka tavoitteena on vähentää hirvieläinonnettomuuksia ja parantaa liikenneturvallisuutta. Järjestelmä on vastaavanlainen kuin valtatiellä 8 Nousiaisissa käytössä oleva ratkaisu. Naantalin kohde toteutettiin osana jatkotutkimusta, jossa haetaan vertailutietoa siitä, miten luotettavasti järjestelmä toimii käytännössä eri ympäristöissä.
Luonnonmaan kohde on toteutettu riista-aidan aukkokohtaan, joka on saarella ainoa suunniteltu riistaeläinten tienylityskohta. Luonnonmaalla on runsas kauris- ja hirvikanta, ja kyseisessä kohdassa on ehtinyt tapahtua useita onnettomuuksia sen jälkeen, kun maantielle 189 rakennettiin riista-aita. Riista-aidalla tavoiteltiin riistaeläinonnettomuuksien vähenemistä, mutta aukkokohta on edelleen riskialtis paikka, koska eläinten luontaiset kulkureitit ohjautuvat juuri siihen.
Aktiivisella riistavaroitusjärjestelmällä pyritään vähentämään tätä riskiä varoittamalla autoilijoita vain silloin, kun eläin on lähestymässä tietä tai ylittämässä sitä. Järjestelmässä varoitusmerkkien yhteyteen asennetut huomiovalot aktivoituvat tilanteessa, jossa järjestelmä havaitsee eläimen tiealueen läheisyydessä. Vastaavan järjestelmän toimintaa ja vaikutuksia on tutkittu aiemmin valtatiellä 8 Nousiaisissa, ja siellä tavoitteena on ollut selvittää etenkin vaikutuksia ajonopeuksiin ja liikenneturvallisuuteen.
Luonnonmaan kameralle on jo tallentunut video, jossa varoitusjärjestelmä alkaa vilkuttaa valoja ennen kuin hirvi ylittää tien. Tallenne havainnollistaa, miten järjestelmän on tarkoitus toimia käytännössä: varoitus annetaan ennakoivasti, jotta kuljettajalla olisi enemmän aikaa havaita vaaratilanne ja reagoida siihen.
”Tavoite on nolla onnettomuutta riista-aidan aukkokohdassa, jossa aktiivinen varoitusjärjestelmä nyt varoittaa autoilijoita”, sanoo Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang.
Järjestelmän toimintaa seurataan jatkuvasti. Järjestelmä kuvaa kaikki tilanteet, jotta sen toiminnasta saadaan tietoa ja mahdolliset virhetilanteet voidaan selvittää. Lisäksi tutkat mittaavat autojen ajonopeuksia, jotta voidaan analysoida varoituksen vaikutusta ajokäyttäytymiseen.
Naantalin kohteella haetaan verrokkikokemusta valtatie 8:n järjestelmään. Aiemmassa tutkimuksessa on todettu tarve lisätä tietoa siitä, miten järjestelmä toimii muissa kohteissa ja kuinka hyvin tulokset ovat yleistettävissä. Luonnonmaan tutkimuskohde on aiemmin määritelty vertailevaksi kohteeksi juuri siksi, että sen avulla voidaan arvioida järjestelmän vaikutuksia keskinopeuksien alentumiseen ja sitä kautta liikenneturvallisuuden parantumiseen.
Video havainnollistaa konkreettisesti, miten varoitusvalot aktivoituvat ennen eläimen tienylitystä. Siinä myös näkyy hyvin se, miten huomaamattomasti hirvi lähestyy tietä. Katso video: https://innotrafik.sharepoint.com/:v:/s/InnoTrafikMarCom/IQCLiMZnv8SfRrOfJ-g62ACOAcAG2NO1EmqOZzQ12FF-Odk?e=c4f4Sd
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0295 022 797
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lounais-Suomen elinvoimakeskus
I Sydvästra Finland odlas andra grödor än spannmål i allt högre grad25.6.2026 09:15:03 EEST | Pressmeddelande
Sydvästra Finland har alltid betraktats som Finlands kornbod, men på åkrarna kan nu ses en klar övergång från spannmål till även andra grödor – särskilt markförbättrings- och saneringsgrödor, fånggrödor, gröngödslingsvall samt proteingrödor.
Lounais-Suomessa ollaan siirtymässä viljoista muihin kasveihin25.6.2026 09:15:03 EEST | Tiedote
Lounais-Suomea on aina pidetty Suomen vilja-aittana, mutta nyt pelloilla näkyy selkeä siirtymä viljoista myös muihin kasveihin – erityisesti maanparannus- ja saneerauskasveihin, kerääjäkasveihin, viherlannoitusnurmiin sekä valkuaiskasveihin.
Arvokkaan rakennusperintömme hoitoon avustuksia 250 000 euroa25.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Ympäristöministeriö osoittaa elinvoimakeskuksille vuosittain harkinnanvaraista määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon sekä saariston ympäristönhoitoon. Vuonna 2026 Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen saatiin rakennusperinnön hoitoon 250 000 euroa ja lisäksi saariston ympäristön hoitoon 70 000 euroa.
Lyhdepuiston alikulkusillan korjaustyöt alkavat Salossa kantatiellä 5224.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Salossa kantatiellä 52 sijaitsevan Lyhdepuiston alikulkusillan korjaustyöt 6.7.2026. Työt kestävät 25.7.2026 saakka. Korjaustöiden aikana toinen ajokaista on poissa käytöstä ja liikenne on ohjattu toiselle kaistalle liikennevalo-ohjauksella. Töistä aiheutuu haittaa liikenteelle.
Satakunnassa työttömyyden kausittainen lasku jatkui toukokuussa24.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Satakunnassa työttömyys laski hieman toukokuussa kuten yleensä käy ennen kesäkuukausia. Työttömien määrä on kuitenkin noussut vuotta aiempaan verrattuna. Heikko työvoiman kysyntä näkyy etenkin pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden kasvuna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme