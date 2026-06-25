Farmari-maatalousnäyttely avasi porttinsa

Farmari avasi ovensa Kalajoella tänään torstaina. Tapahtuman porttien ulkopuolella oli jonottajia jo ennen porttien aukeamista. Ensimmäinen tapahtumapäivä sujui hyvin.

Etäparkista bussilla porteille

Etäparkissa pysäköinti sujui kuten oli suunniteltu ja tilaa on autoille riittävästi. Paikoitellen 8-tien liikenne oli ruuhkainen, mutta etäparkista tapahtuma-alueelle liikkuvat bussit kuljettivat sujuvasti väkeä tapahtumapaikalle. Kävijöitä muistutetaan ostamaan pääsylippu sekä pysäköintilippu ennakkoon lippukaupasta. Se jouduttaa sisäänpääsyä porteilla.

Nuorten usko tulevaan

Tapahtuman avasi Farmari-juhla, jossa mukana oli mm. maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Puheessaan hän kertoi ilahtuneensa nuorten viljelijöiden tulevaisuudenuskosta.

"Tuoreen tutkimuksen mukaan nuorilla viljelijöillämme on uskoa tulevaan, he tavoittelevat yritystoiminnan kasvua ja investoivat voimakkaasti sekä tiloihinsa että omaan osaamiseensa. Nuoret toivovat vakaata toimintaympäristöä ja maaseudun peruspalveluiden turvaamista. Tällä rahoituskaudella on myönnetty noin 1020 kappaletta nuoren viljelijän aloitustukia. Tämä kertoo positiivista tarinaa nuorten uskosta tulevaan."

Mukavasti kävijöitä

Farmarin avajaispäivässä kävijöitä oli noin 14 000.

"Avajaispäivänä liikkeellä ovat erityisesti maatalouden ammattilaiset. Kun mennään lähemmäs viikonloppua, yhä enemmän Farmarissa on lapsiperheitä ja muita kuluttajia", kommentoi Farmarin näyttelytoiminnan johtaja Henri Honkala.

"Väkeä oli mukavasti liikkeellä näin avajaispäivänä. Makumaailmassa ja lounasravintolassa oli kuhinaa, alueen lukuisat onnenpyörät ja muut kisat pysäyttivät väkeä osastoilla ja eläimet, koneet sekä lavaohjelma kiinnostivat näyttelyvieraita", kertoi näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo.

Palkittuja

Farmarissa ojennettiin tänään Maaseudun puolesta -kunniamainintoja. Vuoden 2026 kunniamaininnan saivat Piritta Syrjälä Ylihärmästä, Sanna-Kaisa Tervala Hartolasta ja Haurangin nuorisoseura Tuusniemeltä.

Farmari-maatalousnäyttely on ensimmäistä kertaa Kalajoella. Tapahtuma on Kalajoen lentokenttäalueella. Tapahtumassa on yli 400 näytteilleasettajaa.