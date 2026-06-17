Puolustusvoimien kasarmit ovat paremmassa kunnossa kuin koskaan – kolme neljästä kasarmista on uudistettu

Vuosien 2021–2026 aikana valmistuneisiin kasarmihankkeisiin on investoitu noin 116 miljoonaa euroa. Lisäksi Puolustuskiinteistöt käyttää vuosittain useita miljoonia euroja kasarmien kunnossapitoon ja pienempiin remontteihin.

”Kasarmikannan kunto on parantunut merkittävästi. Vielä muutamia vuosia sitten noin puolet Puolustusvoimien kasarmeista oli peruskorjattu tai rakennettu uudelleen. Määrätietoisen kasarmien korjausohjelman ansiosta osuus on nyt noussut jo 76 prosenttiin”, Puolustuskiinteistöjen asiakkuusjohtaja Lasse Koponen sanoo.

Nykyaikaiset kasarmit tukevat palvelusarkea

Uudistetut tilat vastaavat nykyaikaisen varusmieskoulutuksen tarpeita. Tupien kalustuksessa huomioidaan käytännöllisyys ja viihtyisyys. Uusissa tupakalusteissa on esimerkiksi latauspistokkeet puhelimille.

WC- ja pesutilat ovat aiempaa yksityisempiä, ja ne soveltuvat yhteiskäyttöön palvelustaan suorittaville miehille ja naisille.

Nykyisin kasarmeissa sisäolosuhteet pysyvät jatkossakin parempina, kun varusteiden kuivaustilat on sijoitettu erilleen majoituskerroksista ja maastokäytössä olevat teltat ja muut varusteet säilytetään erillisissä kuivaamorakennuksissa.

Hankkeita meneillään eri puolilla Suomea

Kasarmikannan uudistaminen jatkuu aktiivisesti eri puolilla Suomea. Tämän vuoden alussa Ilmavoimien Pirkkalan tukikohdassa otettiin käyttöön laajasti peruskorjattu kasarmi. Santahaminan varuskunnassa on parhaillaan käynnissä kasarmin kattava peruskorjaus, ja Sodankylässä on alkamassa uuden jättikasarmin rakennushanke. Syksyllä Dragsvikissä käynnistyy kasarmin peruskorjaus.

Panostukset ennakoivaan toimintaan

Kasarmien kuntoa seurataan aktiivisesti. Rakennuksiin tehdään säännöllisiä rakenteiden, ilmanvaihdon ja talotekniikan katsastuksia, joiden avulla mahdolliset korjaustarpeet tunnistetaan ajoissa.

Tavoitteena on varmistaa hyvät olosuhteet kaikille varusmiehille riippumatta siitä, missä varuskunnassa he suorittavat palveluksensa.

”Kasarmien hyvä kunto perustuu niiden ennakoivaan ylläpitoon. Seuraamme rakennusten kuntoa systemaattisesti ja kohdistamme korjaukset sinne, missä niitä tarvitaan”, asiakkuusjohtaja Lasse Koponen kertoo.

Puolustusvoimien kasarmit: